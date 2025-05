Cùng nhau thoát nghèo ở huyện biên giới Lạng Sơn

TPO - Những năm qua, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn đã quan tâm triển khai các dự án hỗ trợ người dân phát triển sản xuất. Qua đó, người dân đã có thêm sinh kế để từng bước vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới.

Cao Lộc là một huyện miền núi xứ Lạng, có đường biên giới quốc gia dài nhất trên địa bàn tỉnh với hơn 74 km, tiếp giáp với Trung Quốc. Nơi đây phần lớn là đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Dao… người dân chủ yếu làm nghề nông, đời sống còn nhiều khó khăn...

Ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc cho biết: Từ năm 2022 đến nay, địa phương đã triển khai hơn 50 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng và 6 dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị cho trên 1.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo với tổng kinh phí hơn 30 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước. Các hộ dân được hỗ trợ cây, con giống, phân bón và kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi: trâu bò thương phẩm; nuôi lợn; mô hình trồng, chăm sóc cây hạt dẻ, cây mắc ca, cây trám đen; mô hình trồng, chăm sóc hồng Bảo Lâm; chăm sóc hồi theo hướng hữu cơ...

Các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất được triển khai trên địa bàn các xã, các thôn đặc biệt khó khăn với sự tham gia tích cực của người dân nên đã đem lại hiệu quả thiết thực, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Từ triển khai các dự án hỗ trợ đã góp phần tạo việc làm, tăng thêm thu nhập từ 10 đến 60 triệu đồng/năm cho mỗi hộ nghèo, từ đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện.

“Năm 2023, tổng số hộ nghèo của huyện là 1.082 hộ, chiếm 5,27%. Năm 2024, toàn huyện còn 465 hộ nghèo, chiếm 2,26% (giảm 3,01%, tương đương giảm 617 hộ so với năm 2023), đạt so với mục tiêu Ban Chấp hành đảng bộ huyện đề ra (giảm từ 3% trở lên/năm). Thu nhập bình quân đầu người của huyện năm 2024 đạt 43,33 triệu đồng/người, tăng 4,64 triệu đồng so với năm 2023. Đây là những tín hiệu tích cực của Cao Lộc”, ông Nguyễn Văn Thịnh chia sẻ.

Thời gian tới, huyện Cao Lộc tiếp tục thực hiện tốt các chính sách giảm nghèo; tổ chức đánh giá kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đảm bảo chất lượng, phản ánh đúng thực trạng tại địa phương; có giải pháp hỗ trợ phù hợp nhu cầu của hộ nghèo, hộ cận nghèo, góp phần tăng tính hiệu quả của chính sách hỗ trợ. Ngoài ra, các cấp, các ngành ở địa phương tăng cường tuyên truyền về chủ trương, chính sách giảm nghèo của Đảng và Nhà nước đến nhân dân, từ đó khơi dậy, phát huy tinh thần nỗ lực, tự lực vươn lên thoát nghèo của người dân.