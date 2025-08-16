Lâm Đồng thành lập câu lạc bộ nông dân tỷ phú

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Thái Lâm
TPO - CLB Nông dân tỷ phú ở Lâm Đồng vừa được thành lập quy tụ 67 chủ vườn sầu riêng có doanh thu tiền tỷ trên một năm.

Chiều 15/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đạ Huoai 2 (Lâm Đồng) tổ chức Lễ công bố thành lập CLB Nông dân tỷ phú và xây dựng “Sổ vàng nghĩa tình”.

z6910393895677-8585b2f9efc7daeecc73253ca497447b.jpg
Bí thư Đảng ủy xã Đạ Huoai 2 (áo khoác cam, giữa) tặng hoa chúc mừng CLB Nông dân tỷ phú.

Theo ông Lê Quang Sơn - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc HTX Nông nghiệp Du lịch miệt vườn Hà Lâm, CLB bước đầu quy tụ 67 thành viên là những nông dân vừa sản xuất giỏi, vừa tiên phong áp dụng kỹ thuật hiện đại, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, ứng dụng công nghệ cao và xây dựng mã vùng trồng. Điểm chung của họ là có vườn sầu riêng đạt doanh thu từ 700 triệu đến 1 tỷ đồng/ha/năm.

Ông Sơn cho biết, CLB đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% diện tích sầu riêng của xã đạt mức thu nhập này, từng bước hình thành vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Đây được xem là lực lượng nòng cốt, không chỉ thúc đẩy kinh tế nông nghiệp phát triển bền vững mà còn nâng cao thu nhập, khẳng định thương hiệu nông sản Đạ Huoai trên thị trường.

Đặc biệt, CLB còn dành một phần nguồn lực xây dựng quỹ nhân đạo nhằm hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng nông dân thời kỳ mới.

z6910393939784-3105eb83be4860cfa29d3e411b48ce3a.jpg
Nhiều tập thể, cá nhân đóng góp vào “Sổ vàng nghĩa tình”, với tổng số tiền 106 triệu đồng.

Cũng tại buổi lễ, Ủy ban MTTQ xã phát động chương trình “Sổ vàng nghĩa tình” - nơi ghi nhận và tôn vinh các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm có đóng góp cho công tác an sinh xã hội, hỗ trợ hộ nghèo, gia đình chính sách và các trường hợp hoạn nạn.

Ngay trong ngày đầu ra mắt, “Sổ vàng nghĩa tình” đã nhận được 106 triệu đồng từ sự chung tay của nhiều tổ chức và cá nhân.

Thái Lâm
