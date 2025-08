Cặp vợ chồng lừa bán đất khu Sân bay Phú Quốc lấy hơn 6 tỷ đồng

TPO - Mở rộng điều tra vụ lừa đảo liên quan khu đất phục vụ mở rộng Sân bay quốc tế Phú Quốc, Công an tỉnh An Giang vừa bắt tạm giam vợ chồng Nguyễn Quốc Sơn và Nguyễn Thị Chăng, để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Chiều 31/7, Công an tỉnh An Giang tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Quốc Sơn (SN 1975) và vợ là Nguyễn Thị Chăng (SN 1974, cùng ngụ đặc khu Phú Quốc).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Chăng (áo vàng).

Theo điều tra, hai bị can đã giả mạo chủ sở hữu hai thửa đất thuộc khu vực sân bay (đất công), lừa bán cho người khác để chiếm đoạt tổng cộng 6,6 tỷ đồng. Trong đó, ông Sơn và bà Chăng đã bán đất cho 2 người (1 người lấy 2,6 tỷ đồng và 1 người lấy 4 tỷ đồng), diện tích bán từ hơn 20.000 m² đến gần 38.000 m².

Cơ quan chức năng xác định hai thửa đất này đã được Nhà nước thu hồi, bồi thường từ năm 2010, hiện thuộc quyền quản lý của Cảng vụ Hàng không miền Nam. Tuy nhiên, vợ chồng Sơn - Chăng đã làm giả hồ sơ, tự nhận là đất khai khẩn của gia đình để thực hiện hành vi lừa đảo.

Trước đó, ngày 22/6, Công an tỉnh cũng đã khởi tố, bắt tạm giam 5 người cùng ngụ tại khu vực Suối Mây, gồm: Nguyễn Văn Diền (cha ruột Sơn), Nguyễn Quốc Diên, Diệp Duy Hào, Diệp Duy Dũng và Diệp Khánh Quang, để điều tra về cùng hành vi.

Khám xét nơi ở của các bị can, công an thu giữ nhiều tài liệu, hồ sơ liên quan đến hoạt động lừa đảo.

Theo Thượng tá Mai Phương Nam - Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang, vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra và kêu gọi các nạn nhân đến trình báo, đồng thời vận động các đối tượng liên quan ra đầu thú để được hưởng khoan hồng.