Triệt phá ổ nhóm chuyên lừa đảo phụ nữ đơn thân với các chiêu thức mới

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với 7 đối tượng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Những đối tượng này giả danh người thành đạt lừa những phụ nữ đơn thân, phụ nữ đã ly hôn, phụ nữ trung niên để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra lấy lời khai của Đỗ Đông Hưng.

Ngày 26/7, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện 1 ổ nhóm khoảng 25 đến 30 đối tượng là người Việt Nam, đang trú tại khu vực Phnom Penh (Campuchia), chuyên sử dụng các ứng dụng như “Tình yêu 2.1”, “Kết nối yêu thương” để lừa đảo người Việt Nam trong nước với thủ đoạn tinh vi.

Xác định tính chất phức tạp, mức độ nghiêm trọng của vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã xác lập chuyên án, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung điều tra, thu thập chứng cứ, từng bước bóc gỡ ở nhóm tội phạm này.

Quá trình điều tra, bước đầu cơ quan Công an xác định: Cầm đầu ổ nhóm này là Đỗ Đông Hưng (năm sinh 1986, quê tỉnh Thái Nguyên). Dưới sự điều hành của Hưng, nhóm trên hoạt động có tổ chức, phân công nhiệm vụ chặt chẽ.

Lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Hưng thuê nhà tại Phnom Penh, Campuchia để cho các đối tượng hoạt động, chi trả lương cho nhân viên và phân chia nhiệm vụ từ quản lý chung, giám sát hiệu suất làm việc, quản lý tài chính đến các nhóm chuyên trách như “Cào khách” và “Giết khách".

Theo lời khai của Hưng, mỗi nhóm được giao nhiệm vụ riêng. Nhóm “cào khách” có nhiệm vụ làm quen, kết bạn qua mạng xã hội, thường sử dụng nick Telegram giả danh những người đàn ông thành đạt tiếp cận những phụ nữ trung niên, phụ nữ sống đơn thân hoặc đã ly hôn, ly thân để tạo dựng mối quan hệ tình cảm, lôi kéo nạn nhân tham gia các hoạt động đầu tư, quay số trúng thưởng, đặt cược trực tuyến...

Khi nạn nhân tin tưởng, chuyển tiền, các đối tượng sẽ chuyển tiền lời để tiếp tục dụ dỗ nạn nhân nạp thêm tiền.

Khi “con mồi” cắn câu nhóm “giết khách” thực hiện các thao tác kỹ thuật khiến nạn nhân không thể rút tiền và đưa ra các yêu cầu nộp thêm phí để rút tiền lời, kéo dài quá trình cho đến khi bị hại không còn khả năng tài chính thì lập tức cắt đứt liên lạc, xóa mọi dấu vết.

Căn cứ tài liệu đã thu thập được, ngày 16/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã đồng loạt triển khai các tổ công tác tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước để truy xét các đối tượng trong ổ nhóm này.

Qua đó, lực lượng Công an tỉnh đã tiến hành bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với 6 đối tượng gồm: Phan Bá Huỳnh, năm sinh 1993; Nguyễn Hải Long, năm sinh 2001; Nguyễn Văn Chung, năm sinh 1993 (3 đối tượng cùng quê Thái nguyên); Bùi Văn Hưng (năm sinh 2001, quê Bắc Ninh), Trịnh Thị Thu Uyên (năm sinh 1991, quê Đồng Nai) và Nguyễn Hồng Phi (năm sinh 2001, quê Nghệ An). Liên quan đến vụ án này, Công an tỉnh Phú Thọ triệu tập 2 đối tượng liên quan: Phạm Thị Huyền Trang (năm sinh 2009, quê TP. Hải Phòng), Lương Thị Liệu (năm sinh 2007, quê Bắc Ninh).

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định ổ nhóm này đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của nhiều nạn nhân trên khắp các tỉnh, thành trong cả nước.

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra. Công an tỉnh Phú Thọ yêu cầu các đối tượng còn lại trong đường dây lừa đảo trên đến Phòng Cảnh sát hình sự đầu thú để được sự khoan hồng của Pháp luật.