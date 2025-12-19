Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Phát hiện nhiều linh kiện súng chuẩn bị ‘đi’ xe khách từ Quảng Trị ra Hà Nội

Hoàng Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện, tạm giữ 149 linh kiện nghi dùng để lắp ráp súng khi các đối tượng đang tổ chức vận chuyển trái phép từ khu vực Lao Bảo ra Hà Nội.

Ngày 19/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa phát hiện một vụ vận chuyển trái phép linh kiện lắp ráp súng với số lượng lớn trên địa bàn.

tran-khoi-20251219152047.jpg
Số linh kiện vừa bị Công an Quảng Trị bắt giữ.

Trước đó, vào lúc 15 giờ 20 phút ngày 16/12/2025, tại khu vực trước nhà số 73 Lê Quý Đôn (thôn Cao Việt, xã Lao Bảo), tổ công tác do Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì, phối hợp Công an xã Lao Bảo và Đội Kiểm soát Hải quan (Chi cục Hải quan khu vực IX) kiểm tra một ô tô khách BKS 50E-089.70 đang dừng đỗ có dấu hiệu nghi vấn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện ông N.Đ.H. (SN 1981, trú khóm Tây Chín, xã Lao Bảo) đang bốc xếp các thùng carton lên hầm chứa xe. Kiểm tra 4 thùng hàng, tổ công tác thu giữ tổng cộng 149 linh kiện nghi là các bộ phận cơ bản dùng để lắp ráp súng.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông N.Đ.H. khai nhận được P.T.L.H. (SN 1978, trú khóm Ka Tăng, xã Lao Bảo) thuê vận chuyển số hàng trên, giao cho N.V.N. (SN 1987, trú thôn Bích La Trung, xã Lao Bảo) là lái xe ô tô 50E-089.70 để chở ra TP. Hà Nội.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục xác minh, làm rõ nguồn gốc số linh kiện và xử lý các cá nhân liên quan theo quy định pháp luật.

Hoàng Nam
#lao bảo #quảng trị #Phòng Cảnh sát kinh tế #vận chuyển trái phép #linh kiện lắp ráp súng

Xem thêm

Cùng chuyên mục