Pháp luật

Đường dây mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng núp bóng ‘dụng cụ thông bồn cầu’

Viết Hà
TPO - Công an tỉnh Sơn La bắt đối tượng Vi Văn Duy (SN 1991, trú tại xã Nhã Nam, tỉnh Bắc Ninh) tàng trữ 7 khẩu súng dạng nén hơi; 126 hộp linh kiện súng sản xuất súng.

ls.jpg
Công an tỉnh Sơn La bắt đối tượng Vi Văn Duy cùng tang vật.

Ngày 17/11, Công an tỉnh Sơn La cho biết, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán 2026, Cơ quan An ninh điều tra và Phòng An ninh mạng, phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Sơn La đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và bắt đối tượng Vi Văn Duy có dấu hiệu “Mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” trên mạng xã hội.

Qua khám xét, các lực lượng Công an tỉnh Sơn La thu giữ 7 khẩu súng dạng nén hơi; 126 hộp linh kiện súng gồm 126 nòng súng, 126 bộ cò súng gắn liền với bình nén hơi; 110 túi đạn bi sắt cùng nhiều linh kiện khác nghi là vũ khí quân dụng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện nhiều tài khoản trên Facebook, Zalo, TikTok có dấu hiệu rao bán vũ khí quân dụng dưới hình thức ngụy trang với tiêu đề “Dụng cụ thông bồn cầu”.

Tuy nhiên, nội dung các video, hình ảnh đăng tải lại thể hiện các khẩu súng bằng kim loại đã được lắp ráp hoàn chỉnh và bắn thử. Từ nguồn tin này, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã xác lập chuyên án, tổ chức xác minh, đấu tranh làm rõ.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an xác định các đối tượng có liên quan gồm: Quàng Văn Chom (SN 1990, trú tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La); Bàn Văn Bình (SN 2004, trú tại xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La); Bàn Văn Tâm (SN 1979, trú tại xã Tô Múa, tỉnh Sơn La) và Lừ Văn Định (SN 1989, trú tại xã Yên Sơn, tỉnh Sơn La). Tang vật thu giữ gồm 4 khẩu súng nén hơi.

Kết quả giám định xác định các khẩu súng trên thuộc vũ khí quân dụng.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Viết Hà
#Sơn La #vũ khí quân dụng #bắt giữ #tội phạm công nghệ cao #mạng xã hội #đấu tranh tội phạm

