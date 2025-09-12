Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng

TPO - Ngày 12/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng về hành vi “Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

Các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Phạm Công Tuấn (SN 2008), Lã Minh Lợi (SN 2002), cùng trú xã Vạn Thắng, Ninh Bình.

Đồng thời, cơ quan điều tra áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Tuấn Anh (SN 2007), Phạm Đức Trọng (SN 2008), Đinh Quốc Bảo (SN 2007), cùng trú xã Vạn Thắng, và Vũ Hiền Thiện (SN 1992, trú phường Thành Nam, Ninh Bình) về hành vi “Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

Một trong những bị can bị khởi tố trong vụ án.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng công an phát hiện nhóm đối tượng này đã tàng trữ, sử dụng và mua bán súng hơi PCP bắn đạn chì.

Theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi, bổ sung, có hiệu lực từ 1/1/2025), các loại súng bắn đạn ghém, súng nén khí, súng nén hơi đã được xếp vào danh mục vũ khí quân dụng.

Thực tế thời gian qua cho thấy, tình trạng thanh, thiếu niên mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn vẫn diễn biến phức tạp. Không chỉ sử dụng dao, kiếm, tuýp sắt, rựa, phóng lợn, nhiều đối tượng còn tìm đến súng tự chế, súng hơi, súng bút… những loại vũ khí có tính năng, tác dụng tương tự vũ khí quân dụng, gây mất an ninh trật tự và tâm lý lo lắng trong nhân dân.

Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo, ngoài sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, rất cần sự chung tay của gia đình, nhà trường và các đoàn thể trong việc tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu niên. Người dân khi phát hiện thông tin, dấu hiệu liên quan đến vũ khí, hung khí cần kịp thời báo cho cơ quan công an gần nhất, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên.