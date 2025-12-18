Triệt phá ổ nhóm lừa đảo quy mô 'khủng' có đại bản doanh tại khu vực Tam Thái Tử 1 - Campuchia

TPO - Công an Lạng Sơn đã phối hợp lực lượng của Bộ Công an, cùng cơ quan nghiệp vụ Campuchia triệt phá ổ nhóm lừa đảo quy mô lớn, gồm 22 thành viên lập hoạt động tại khu vực Tam Thái Tử 1 (Campuchia). Bước đầu, CQĐT xác định, đường dây này đã lừa đảo hơn 3.000 bị hại, với số tiền trên 7.500 tỷ đồng.

Ngày 18/12, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị phối hợp với lực lượng chức năng Bộ Công an triệt phá đường dây lừa đảo cực lớn hoạt động tại khu vực Tam Thái Tử 1, Campuchia. Nhóm gồm 22 đối tượng, trong đó có 12 người Lạng Sơn.

Công an tỉnh Lạng Sơn bắt giữ nhóm 22 đối tượng lừa đảo hơn 7.500 tỷ. Ảnh: Công an Lạng Sơn.

Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, sau thời gian tiếp nhận đơn tố cáo, chứng cứ và xác minh thông tin, lực lượng chức năng Lạng Sơn lập chuyên án, phối hợp cơ quan nghiệp vụ Campuchia điều tra, vây bắt và di lý nhóm tội phạm về Việt Nam để xử lý hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Thời gian đầu, nhóm gửi tiền lãi để nạn nhân tin tưởng và nạp thêm tiền. Khi số tiền đủ lớn, dữ liệu nạn nhân được chuyển sang nhóm “giết khách”. Nhóm này dùng thủ thuật kỹ thuật chặn rút tiền, đồng thời ép nạn nhân nộp thêm phí rút lãi để “móc sạch” tài sản. Khi con mồi cạn kiệt tài chính, chúng lập tức cắt liên lạc, xóa dấu vết.

Nhiều người tin lời nhóm lừa đảo đã mất trắng tài sản, có trường hợp chỉ trong thời gian ngắn đã bị chiếm đoạt tới 17 tỷ đồng.

Theo đơn tố cáo và tài liệu điều tra, đường dây lừa đảo này đã chiếm đoạt tài sản của gần 3.000 người Việt Nam, với tổng số tiền khoảng 7.500 tỷ đồng.

Đến nay, Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 22 đối tượng để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra và phối hợp với phía Campuchia truy xét những kẻ liên quan còn lại.