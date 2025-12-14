Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Dùng Facebook ảo ‘nhập vai’ Việt kiều để lừa đảo

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đinh Mộng Duy (SN 1999, trú tại xã Xà Phiên, thành phố Cần Thơ) đã lập nhiều tài khoản Facebook ảo giả danh Việt kiều, lừa đảo, chiếm đoạt gần 400 triệu đồng.

lua-dao.jpg
Đối tượng Duy.

Theo tài liệu điều tra, đầu tháng 12/2025, Công an phường Yên Hòa (Hà Nội) tiếp nhận đơn tố giác của chị H (SN 1995, trú tại Hà Nội) và chị L (SN 1995, trú tại Hải Phòng) về việc bị một đối tượng giả danh Việt kiều lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường đã xác minh, làm rõ đối tượng lừa đảo là Đinh Mộng Duy (SN 1999, trú tại xã Xà Phiên, thành phố Cần Thơ).

Theo đó, vào năm 2019, Duy quen chị L trong khóa học quản trị kinh doanh. Thấy chị L hiền lành nên Duy đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản. Đối tượng lập nhiều tài khoản Facebook ảo để kết bạn với chị L.

Các tài khoản này thường kể chuyện là Việt kiều bên Mỹ, có người nhà bị bệnh hoặc chết, cần tiền gấp để lo cho gia đình. Với thủ đoạn này, từ năm 2021 đến nay, chị L đã chuyển khoản cho Duy rất nhiều lần với số tiền lên đến gần 400 triệu đồng.

Đến năm 2022, chị L tâm sự với tài khoản ảo của Duy là cần người giới thiệu cho bạn là chị H. Duy lại tiếp tục lập tài khoản Facebook ảo, đăng ảnh ở Úc, có nhà sang, xe sang, có nhiều tài sản. Đối tượng nhắn với chị H là sắp về Việt Nam và hứa hẹn "sẽ cưới" nạn nhân.

Đến tháng 9/2025, Duy dùng tài khoản Facebook hỏi vay chị H số tiền 2 triệu đồng. Do tin tưởng nên chị H đã chuyển tiền. Sau đó, chị H bắt đầu nghi ngờ “bạn trai Việt kiều” và đến Công an phường Yên Hòa để trình báo.

Cùng thời điểm này, chị L (nạn nhân bị bạn trai Việt kiều trên mạng lừa suốt 5 năm qua) cũng đến Công an phường tố giác sự việc. Tại cơ quan Công an, trước những tài liệu từ bị hại, Đinh Mộng Duy đã khai nhận toàn bộ sự việc.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

Thanh Hà
#Lừa đảo qua mạng xã hội #Giả danh Việt kiều #Lừa đảo chiếm đoạt tiền #Sử dụng tài khoản ảo Facebook #Tội phạm công nghệ cao #Thủ đoạn lừa đảo tinh vi #Chuyên án lừa đảo online #Hợp tác điều tra tội phạm mạng #Nạn nhân bị lừa suốt nhiều năm

Xem thêm

Cùng chuyên mục