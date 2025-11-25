Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Trò lừa đảo với chiếc hộp đựng '2 chiếc bánh Choco Pie'

Thanh Hà
TPO - Nam tài xế ô tô điện chuẩn bị 1 một hộp bên trong có 2 chiếc bánh Choco Pie và dùng băng dính dán kín. Sau đó, người này đặt xe ôm công nghệ trên ứng dụng để ship hàng với mục đích lừa đảo tiền ứng trước của tài xế.

doi-tuong.jpg
Đối tượng Hoàng Ngô Sinh.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hoàng Ngô Sinh về tội "Gây rối trật tự công cộng và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo tài liệu điều tra, tối 7/11, Sinh chuẩn bị 1 một hộp bên trong có 2 chiếc bánh Choco Pie và điều khiển xe ô tô điện BKS 30F-009.01 đến tuyến phố Lê Phụng Hiểu, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Sau đó, đối tượng đặt ship trên ứng dụng giao hàng nhằm mục đích lừa đảo tiền ứng trước của tài xế.

Sau khi có tài xế nhận hàng, Sinh nói bên trong có "cigar" và yêu cầu thanh toán trước 300 nghìn đồng. Đúng lúc này, một tài xế giao hàng khác bị Sinh lừa tiền đã phát hiện và đuổi theo.

Khi bị hai tài xế đuổi theo chặn lại, Sinh bỏ chạy khiến 1 người bị hất lên nắp capo. Trên đường bỏ trốn, Sinh lái xe "đánh võng" sang 2 bên cho tài xế giao hàng ngã xuống nhưng không được.

Đáng chú ý, xe của Sinh di chuyển đến đèn đỏ Trần Quang Khải - Tràng Tiền, đã va chạm với 1 người phụ nữ đi xe máy đang dừng đèn đỏ, khiến người này ngã ra đường. Không dừng lại, đối tượng vượt đèn đỏ phóng xe theo hướng Trần Khánh Dư và bị người dân giữ lại.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Hồng Hà đã có mặt và đưa những người liên quan về trụ sở. Vụ việc sau đó được bàn giao cho Công an phường Hoàn Kiếm để làm rõ.

Hiện có một số nạn nhân đã đến trình báo về việc bị Sinh lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tương tự.

Cơ quan Công an thông báo, ai là nạn nhân của Hoàng Ngô Sinh với thủ đoạn tương tự đến Công an phường Hoàn Kiếm để trình báo.

Thanh Hà
#Vụ lừa đảo qua ứng dụng giao hàng #Hành vi gây rối trật tự công cộng #Sử dụng phương tiện ô tô để phạm tội #Thủ đoạn lừa đảo bằng hàng giả #Chống đối lực lượng chức năng #Khởi tố vụ án hình sự #Cảnh sát điều tra Hà Nội #Nạn nhân bị lừa đảo qua ứng dụng #Phản ứng của cộng đồng tài xế giao hàng #Thông báo truy tìm đối tượng

