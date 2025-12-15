Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hình ảnh cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan tại phiên tòa phúc thẩm

Hoàng An
TPO - Bà Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, sau thời gian dài tạm giam tinh thần đã ổn định hơn không còn tiều tụy như khi xuất hiện ở phiên tòa sơ thẩm.

Sáng 15/12, bà Hoàng Thị Thúy Lan và ông Phạm Văn Vọng (đều là cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc) được cảnh sát dẫn giải đến trụ sở Tòa phúc thẩm TAND Tối cao để phục vụ phiên xét xử phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Hầu tòa còn có cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành và Phùng Quang Hùng, các cựu quan chức như ông Lê Viết Chữ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi); Phùng Quang Hùng (cựu Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc); Cao Đại Nghĩa (cựu Phó Trưởng phòng Giá đất thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường)...

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, khoảng hơn 8h, cảnh sát dẫn giải các bị cáo đến tòa, di chuyển vào phòng xử theo một lối riêng. 

Bên ngoài, an ninh thắt chặt, nhiều cảnh sát đứng kiểm tra giấy tờ người tham gia tố tụng. Khoảng hơn 10 phóng viên báo chí bị ngăn lại bên ngoài, Chủ tọa không cho tham dự và yêu cầu lấy lại nội dung từ Báo Công Lý.

Hơn 9h, theo quan sát từ bên ngoài phòng xử án, Hội đồng xét xử bắt đầu khai mạc phiên tòa, kiểm tra nhân thân các bị cáo.

Theo quan sát của PV, thần sắc bà Hoàng Thị Thúy Lan sau một thời gian dài tạm đã thay đổi, ổn định với vẻ ngoài khỏe mạnh hơn, da mặt căng sáng, không còn mang dáng vẻ tiều tụy như thời điểm ra tòa xét xử sơ thẩm.

11 bị cáo có mặt phiên phúc thẩm hôm nay đều có đơn xin giảm nhẹ hình phạt hoặc xin thay đổi từ án tù giam sang tù treo.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan trả lời HĐXX.
Ông Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.
Cựu Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh.
Khi làm thủ tục khai mạc, HĐXX thông báo có 11/12 bị cáo có đơn kháng cáo có mặt.
img-8280.jpg
Toàn bộ tiền hưởng lợi và thiệt hại vụ án, hơn 1.164 tỷ đồng đã được Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn và các bị cáo nộp lại. Dù hậu quả được khắc phục song HĐXX đánh giá vẫn cần mức án nghiêm để răn đe, nghiêm trị.
img-8183.jpg
Hiện PV chưa ghi nhận các bị cáo nộp thêm tiền khắc phục hậu để có tình tiết mới làm căn cứ được giảm nhẹ.
img-8350.jpg
Phiên xét xử dự kiến kéo dài trong nhiều ngày.
