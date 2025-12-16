Chi tiết mức án đề nghị đối với nhóm cựu thẩm phán, kiểm sát viên liên quan đường dây 'chạy án'

TPO - Với cáo buộc nhận hối lộ nhiều lần để "chạy án" cho đương sự, cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao Phạm Việt Cường và Phạm Tấn Hoàng bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 3 năm đến 8 năm tù giam.

Cựu Kiểm sát viên bị đề nghị án cao nhất

Sau hai ngày xét hỏi, chiều 16/12, nêu quan điểm luận tội, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị tòa xử phạt bị cáo Phạm Việt Cường (cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng), mức án từ 7 - 8 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Ông Cường bị đề nghị mức án cao nhất với lý do tham gia 5 vụ chạy án, với tổng tiền đã nhận 970 triệu đồng.

Cùng tội danh, Viện Kiểm sát đề nghị xử phạt bị cáo Phạm Tấn Hoàng (cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng) và Nguyễn Tấn Đức (cựu Chánh Tòa Hình sự TAND tỉnh Đăk Lăk) cùng mức án từ 3 - 4 năm tù; bị cáo Vũ Văn Tú (cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đăk Lăk) bị đề nghị 24 - 30 tháng tù.

Bị cáo Nguyễn Thị Nga (cựu Phó Trưởng phòng Giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng) bị đề nghị mức án 6 - 7 năm tù về tội “Môi giới hối lộ”.

Trong khi đó, ông Lê Phước Thạnh (cựu Kiểm sát viên cao cấp, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát án hành chính, kinh doanh thương mại Viện KSND Cấp cao tại Đà Nẵng) bị đề nghị 3 - 4 năm tù về tội "Nhận hối lộ"; 5 - 6 năm tội “Môi giới hối lộ”. Tổng hợp mức đề nghị chung là 8 - 10 năm tù.

Cựu luật sư Nguyễn Ngọc Anh, cũng bị truy tố hai tội “Đưa hối lộ và Môi giới hối lộ”, với mức án đề nghị tổng hợp cho hai tội từ 6 - 8 năm tù.

Bị cáo Phạm Việt Cường (thứ 4) từ trái qua phải.

Đối với tội “Đưa hối lộ”, Viện Kiểm sát đề nghị phạt bị cáo Dương Anh Sơn (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty K-Homes) từ 5 - 6 năm tù; Hoàng Kiến An (luật sư) 30 - 36 tháng; Nguyễn Tiến Vy (bị cáo trong vụ án hình sự) 30 - 36 tháng; Nguyễn Thị Thu Hà (bị đơn trong vụ án dân sự) 24 - 30 tháng; Nguyễn Xuân Hưng (cựu Chánh án TAND huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai) 12 - 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Nguyễn Tiến Dũng (bị cáo trong vụ án hình sự) 12 - 15 tháng tù; Trần Thị Thu Huyền (chị ruột bị cáo trong vụ án hình sự) 9 - 12 tháng nhưng cho hưởng án treo;

Ở tội “Môi giới hối lộ”, Viện Kiểm sát đề nghị phạt các bị cáo: Nguyễn Hữu Thanh (cựu kiểm sát viên, Phó Trưởng phòng 2 Viện KSND tỉnh Đắk Lắk) 4 - 5 năm tù; Nguyễn Huy Cẩn (cựu Phó Chánh Tòa Dân sự TAND tỉnh Vĩnh Phúc, cựu thư ký Phó Chánh án TAND Tối cao) 5 - 6 năm; Nguyễn Thị Minh Phương (cựu Trưởng phòng Hành chính - Tư pháp TAND cấp cao tại Đà Nẵng) 4 - 5 năm; Trịnh Ninh Bình (cựu Trưởng phòng Giám đốc kiểm tra về hình sự, hành chính, gia đình và người chưa thành niên, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng) 4 - 5 năm; Nguyễn Đình Bảo (luật sư) 4 - 5 năm; Phạm Thanh Cường (kinh doanh tự do) 3 - 4 năm;

Trần Văn Lợi (lao động tự do) 3 - 4 năm; Đỗ Đăng Thủy (nhân viên lái xe Viện KSND huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) 3 - 4 năm; Võ Trường Giang (nhân viên Văn phòng luật sư Tín Nghĩa) 24 - 30 tháng; Tô Thành Trung (cựu Chấp hành viên Chi cục THADS thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) từ 15 - 18 tháng nhưng cho hưởng án treo; Dương Quốc Thi (kinh doanh tự do) 15 - 18 tháng; Ngô Văn Nam (cựu thẩm phán TAND thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) 15 - 18 tháng nhưng cho hưởng án treo; Bùi Thị Phương (cựu cán bộ Chi cục THADS huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) 12 - 15 tháng nhưng cho hưởng án treo; Hoàng Thị Sung (lao động tự do) bị đề nghị tuyên bằng thời gian tạm giam, trả tự do tại tòa.

Các Kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử.

Đề nghị áp dụng hình phạt cao nhất nhóm đối tượng nhận hối lộ

Viện Kiểm sát đánh giá, hành vi phạm tội của các bị cáo là nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp đến hoạt động đúng đắn, bình thường và tính chuẩn mực của cơ quan Nhà nước, làm thoái hóa, biến chất đội ngũ cán bộ, công chức.

Theo Viện Kiểm sát, tham nhũng, tiêu cực xảy ra ngay trong cơ quan tư pháp còn làm giảm hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, giảm uy tín của các cơ quan thực thi pháp luật, ảnh hưởng đến sự công bằng của pháp luật, làm xói mòn niềm tin của nhân dân.

Việc đưa vụ án ra xét xử thể hiện sự kiên quyết trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, không có vùng cấm; dù bất kỳ ai, ở cương vị nào, nếu vi phạm pháp luật đều bị xử lý.

“Các bị cáo có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, có hiểu biết pháp luật; thậm chí nhiều người là chuyên gia trong lĩnh vực pháp luật nhưng vì động cơ cá nhân vẫn cố ý thực hiện hành vi phạm tội”, Kiểm sát viên nói, đề nghị HĐXX khi quyết định hình phạt hãy xem xét áp dụng mức án cao nhất với nhóm nhận hối lộ, tiếp đến là nhóm môi giới hối lộ và đưa hối lộ.