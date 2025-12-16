Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Bắt 5 đối tượng liên quan vụ một người bị đánh tử vong trên đường ở TPHCM

Hương Chi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Liên quan đến vụ một người bị cả nhóm hành hung dẫn đến tử vong trên đường vừa xảy ra tại TPHCM, cơ quan công an đã bắt giữ 5 đối tượng để điều tra.

Ngày 16/12, nguồn tin của phóng viên báo Tiền Phong cho hay, Công an TPHCM đã bắt giữ 5 đối tượng liên quan đến vụ anh L.T.P. (SN 2007, quê Cà Mau) bị vây đánh trên đường và tử vong sau đó.

Trước đó, ngay sau khi xảy ra vụ ẩu đả trên đường HL608, phường Tây Nam, lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc xác minh và truy bắt nhóm người liên quan. Các nghi phạm lần lượt được trinh sát bắt giữ, đưa về trụ sở Công an phường Tây Nam để lấy lời khai.

hien-truong.jpg
Hiện trường xảy ra vụ việc

Hiện cơ quan công an đang điều tra, danh tính các nghi phạm chưa được thông tin cụ thể.

Bước đầu các đối tượng khai nhận: Anh L.T.P. có xảy ra mâu thuẫn với một đối tượng. Sau đó, nhóm 5 người đã tìm gặp anh P. để giải quyết. Tại một sạp trái cây trên đường HL608, nhóm đối tượng này đã vây đánh khiến anh P. gục tại chỗ. Sau khi hành hung, cả nhóm rời khỏi hiện trường.

Như Tiền Phong đã đưa tin, chiều muộn 14/12, anh L.T.P. đang đứng tại một sạp bán trái cây trên đường HL608, đoạn thuộc phường Tây Nam (TPHCM) thì bị nhóm đối tượng hành hung. Một người trong số đó đã dùng dao tấn công khiến anh P. gục tại chỗ.

Nạn nhân sau đó được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng đã không qua khỏi.

Hương Chi
#TPHCM #vụ án #bắt giữ #tử vong #bạo lực #vây đánh #đối tượng

Xem thêm

Cùng chuyên mục