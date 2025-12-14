Vụ gây náo loạn, vô cớ tấn công người ở Hội An: Khởi tố thêm 10 đối tượng

TPO - Do mâu thuẫn với một nhóm khác, Trường cùng nhiều đối tượng tụ tập, chuẩn bị hung khí, điều khiển xe mô tô dàn hàng ngang, chạy tốc độ cao, lạng lách, nẹt pô, gây náo loạn các tuyến đường trung tâm phường Hội An. Sau đó, do nhầm lẫn nên nhóm dùng hung khí tấn công anh H. gây thương tích

Ngày 13/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP. Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa khởi tố bổ sung 10 bị can về hành vi gây rối trật tự công cộng trong vụ “Cố ý gây thương tích” xảy ra tại đường Hai Bà Trưng, phường Hội An, TP. Đà Nẵng.

10 bị can bị khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng trong vụ “Cố ý gây thương tích”

Theo kết quả điều tra, tối 24/5, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Quảng Nam (cũ) tiếp nhận tin báo từ Công an phường Minh An (nay là phường Hội An) về việc anh Trần Anh H. (SN 2005, trú phường Hội An) bị nhóm thanh niên dùng hung khí tấn công gây thương tích.

Quá trình xác minh, lực lượng Cảnh sát hình sự xác định Trần Quan Trường (SN 2008, phường Điện Bàn Đông) là đối tượng trực tiếp gây án. Ngày 30/9, Cơ quan Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trường về tội cố ý gây thương tích.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, Phòng CSHS đã làm rõ: Do mâu thuẫn cá nhân từ trước với một nhóm thanh niên khác, tối 24/5, Trường cùng nhiều đối tượng khác đã tụ tập, chuẩn bị hung khí, điều khiển xe mô tô dàn hàng ngang, chạy tốc độ cao, lạng lách, nẹt pô, gây náo loạn các tuyến đường trung tâm phường Hội An.

Khi đến khu vực trước trụ sở Tòa án nhân dân TP Hội An (cũ), nhóm đối tượng nhầm lẫn, tấn công anh Trần Anh H. dù không có bất kỳ mâu thuẫn nào, gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự và gây hoang mang trong quần chúng nhân dân.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 13/12, Phòng CSHS tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Trần Quan Trường cùng 10 đối tượng khác về tội gây rối trật tự công cộng; trong đó đã bắt tạm giam 8 bị can, 2 bị can được áp dụng biện pháp tại ngoại do có nơi cư trú rõ ràng và đang đi học.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.