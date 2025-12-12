Khởi tố đối tượng lao ô tô vào ‘đối thủ’ khiến 4 người bị thương ở Quảng Trị

TPO - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố và bắt tạm giam Võ Ngọc Hoàng (SN 2000) để điều tra hành vi giết người, sau khi đối tượng điều khiển ô tô lao trực diện vào nhóm người đứng trước quán nhậu khiến 4 người bị thương.

Camera an ninh ghi lại hành vi giết người của đối tượng Hoàng.

Ngày 12/12, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với Võ Ngọc Hoàng (SN 2000, trú khu phố 2, phường Nam Đông Hà) về tội giết người.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 7/12/2025, Hoàng cùng bạn ngồi ăn uống tại quán “V Beer” trên đường Lê Hồng Phong (phường Nam Đông Hà).

Tại đây, Hoàng xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với hai nam thanh niên nói giọng miền Bắc ngồi bàn khác. Sau khi lời qua tiếng lại, hai thanh niên rời khỏi quán. Hoàng sau đó gọi em trai là V.N.H đến chở về.

Cơ quan chức năng tống đạt các quyết định đối với Hoàng.

Đến 22 giờ 40 phút, H. lái ô tô BKS 74A-35X.XX đến trước quán. Khi lên xe, thấy hai thanh niên từng gây gổ đang đứng trên vỉa hè cùng một số nhân viên của quán, Hoàng đã ngồi vào ghế lái, điều khiển xe lao thẳng vào nhóm người này. Cú tông mạnh khiến ô tô lật nghiêng trên vỉa hè, làm 4 người bị thương phải đưa đi cấp cứu.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục thu thập chứng cứ, làm rõ toàn bộ hành vi của bị can Võ Ngọc Hoàng.