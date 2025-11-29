Tài xế điều khiển ô tô lao vào xe cảnh sát giao thông; Nước biển Vũng Tàu 'xanh như matcha'

Xác minh danh tính tài xế điều khiển ô tô lao vào xe Cảnh sát giao thông

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đang tạm giữ một ô tô 7 chỗ để làm rõ hành vi không chấp hành hiệu lệnh và chống đối lực lượng đang thi hành công vụ của tài xế. Công an nghi ngờ phương tiện này sử dụng biển số giả và đang tiếp tục xác minh chủ sở hữu cũng như người điều khiển.

Theo thông tin ban đầu, tổ CSGT tuần tra kiểm soát khi đang làm nhiệm vụ trên tỉnh lộ 816, đoạn qua xã Bình Đức (Tây Ninh) thì phát hiện ô tô 7 chỗ chạy quá tốc độ nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế không chấp hành mà điều khiển xe bỏ chạy.

Lực lượng CSGT dùng mô tô đặc chủng truy đuổi. Trong quá trình bỏ chạy, tài xế liên tục điều khiển xe ép mô tô của lực lượng làm nhiệm vụ. Khi chạy được một đoạn xa, tài xế dừng lại. Lực lượng chức năng chặn trước đầu xe yêu cầu tài xế xuống làm việc.

Tuy nhiên, người điều khiển phương tiện này không hợp tác mà lái ô tô húc ngang đầu mô tô đặc chủng khiến chiếc xe này ngã xuống đường. Cán bộ Cảnh sát giao thông kịp thời nhảy khỏi xe, đến gần yêu cầu tài xế mở cửa nhưng người này tăng ga bỏ chạy. Sau đó, tài xế điều khiển xe vào đoạn đường vắng, bỏ lại phương tiện rồi rời đi. (XEM CHI TIẾT)

TPHCM nhiệt độ giảm xuống 19 độ C, có bất thường?

Thời tiết TPHCM và Nam bộ trong mấy ngày gần đây trời chuyển lạnh về đêm và sáng do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh từ phía bắc khuếch tán xuống phía nam. Không khí lạnh tiếp tục tăng cường trong những ngày qua khiến nhiệt độ chung của khu vực giảm đáng kể. Mức nhiệt thấp đã ghi nhận được là 19 độ C.

Khắp các ngả đường, người dân TPHCM khoác thêm áo, kéo cao cổ áo để chống lại cái lạnh đầu mùa.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, đánh giá: "Nhiệt độ như hiện tại ở TPHCM không phải là bất thường. Điểm ghi nhận thấp nhất tại Thủ Dầu Một, trước kia thuộc tỉnh Bình Dương, Giờ thuộc TPHCM".

Dự báo từ ngày 2/12, một đợt không khí lạnh mới tăng cường. Trong khoảng 3-6/12, khối lạnh này có khả năng ảnh hưởng đến Nam Bộ, khiến nhiệt độ TP.HCM giảm trở lại, nhiều nơi có thể xuống dưới 19 độ C vào rạng sáng. (XEM CHI TIẾT)

Nguyên nhân khiến 316 người ngộ độc sau khi ăn bánh mì cóc Cô Bích ở TPHCM

Sở An toàn thực phẩm TPHCM cho biết, cơ quan chức năng đã hoàn tất điều tra vụ ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng xảy ra tại cơ sở kinh doanh bánh mì cóc Cô Bích (hộ kinh doanh Lý Nguyễn Ngọc Bích Vân), địa chỉ 112A Nguyễn Thái Sơn, phường Hạnh Thông.

Kết quả ghi nhận đến ngày 13/11 có 316 trường hợp xuất hiện triệu chứng nghi ngờ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại cơ sở này.

Cơ quan chức năng đã tạm dừng hoạt động đối với cơ sở bán bánh mì trên đường Nguyễn Thái Sơn

Song song với điều tra dịch tễ, Sở đã tiến hành lấy mẫu nguyên liệu thực phẩm, kiểm tra hồ sơ pháp lý, nguồn gốc nguyên liệu, điều kiện cơ sở vật chất và quy trình chế biến tại địa chỉ 112A Nguyễn Thái Sơn.

Đặc biệt, 27 mẫu bệnh phẩm (phân và chất nôn) đã được lấy từ bệnh nhân tại 3 bệnh viện Becamex, Nhân dân Gia Định và Tâm Anh để xét nghiệm. Kết quả cho thấy 15/27 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella.

Căn cứ kết quả điều tra dịch tễ, phân tích dữ liệu, kết quả kiểm nghiệm và ý kiến chuyên môn từ Viện Y tế công cộng TPHCM, Sở Y tế cùng các bệnh viện liên quan, Sở An toàn thực phẩm kết luận đây là vụ ngộ độc thực phẩm do bánh mì của cơ sở bánh mì cóc Cô Bích gây ra, với tác nhân là vi khuẩn Salmonella. (XEM CHI TIẾT)

Lập biên bản người giăng lưới đánh cầu lông giữa đường

Đội CSGT Bến Thành thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) vừa phối hợp với Công an phường Tân Hưng lập biên bản vi phạm hành chính đối với N.Đ.T. (SN 1977) về hành vi chơi cầu lông trái phép trên đường bộ.

Nhóm 4 người giăng lưới, đánh cầu lông giữa đường ở phường Tân Hưng (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo Nghị định 168, ông T. sẽ bị xử phạt 200.000-250.000 đồng. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng yêu cầu ông T. tẩy xóa phần sơn trên mặt đường, trả lại hiện trạng ban đầu.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông T. thừa nhận hành vi vi phạm và cam kết không tái phạm. 3 người khác trong nhóm là khách vãng lai, nên cơ quan chức năng đã nhắc nhở, không xử phạt.

Nhiều người chuyển tiền mua vàng online, phát hiện chủ tiệm 'biến mất'

Công an TPHCM đã tiếp nhận tin báo, tố giác của một số công dân và đang xác minh việc mua bán vàng online tại tiệm vàng - trang sức đá quý Kim Nguyên Bảo (trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Hòa Hưng).

Theo ghi nhận từ nhiều người mua, cơ sở liên quan là tiệm vàng Kim Nguyên Bảo. Trước thời điểm tháng 11, hoạt động mua bán tại đây diễn ra bình thường. Khi khách đặt mua vàng với số lượng nhỏ, cửa hàng đều giao vàng đầy đủ, đúng hẹn, giá bán cũng không có dấu hiệu bất thường.

Chính việc giao dịch trơn tru trong giai đoạn này khiến nhiều người tin tưởng, họ mạnh dạn chuyển sang các giao dịch lớn hơn, chủ yếu thông qua chuyển khoản và trao đổi trực tuyến, thay vì đến trực tiếp cửa hàng.

Theo ghi nhận thông tin từ một số khách hàng đã phản ánh về việc giao dịch mua vàng qua mạng của tiệm vàng Kim Nguyên Bảo, sau khi thanh toán online, người mua đến điểm giao dịch, thì cửa hàng đã đóng cửa, ứng dụng không thể truy cập và cũng không liên lạc được với đại diện đơn vị.

Rõ nguyên nhân nước biển Vũng Tàu 'xanh như matcha'

Theo thông tin từ Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Du lịch phường Vũng Tàu (TPHCM), Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM đã gửi báo cáo về kết quả xét nghiệm mẫu nước biển tại khu vực phường Vũng Tàu. Kết quả cho thấy nước có sự xuất hiện của tảo Noctiluca scintillans (thuộc chi Noticula, họ Noctilucaceae, ngành tảo giáp Dinoflagellata), mật độ khoảng 80 tế bào/ml nước biển. Loại tảo này không ảnh hưởng đến sức khỏe con người bởi không có độc tố, nước biển chuyển màu xanh lá là hiện tượng tự nhiên.

Trước đó, nhiều du khách chứng kiến nước biển tại Bãi Sau (phường Vũng Tàu, TPHCM) có màu xanh lá khác lạ khi sóng đánh vào bờ. Khi sóng rút đi, trên cát sẽ để lại lớp li ti màu xanh lá, bọt trắng cũng dày đặc và xốp hơn. Tình trạng nước đột ngột chuyển màu khác lạ cũng khiến nhiều du khách bày tỏ sự lo lắng về vấn đề ô nhiễm, kích ứng da khi tắm biển trên các hội, nhóm về du lịch Vũng Tàu.

Thủ phạm đầu độc 4 người thân bằng xyanua bị tuyên tử hình

TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên tử hình Nguyễn Thị Hồng Bích (38 tuổi, ngụ xã Phước An) về tội “giết người” và 15 năm tù về tội “tàng trữ, vận chuyển, sử dụng chất độc”. Tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Theo HĐXX, Bích đã lên mạng xem chất Xyanua, mua về 1 kg rồi lần lượt dùng Xyanua giết chồng và 3 cháu ruột.

Bị cáo đã 4 lần bỏ chất độc Xyanua để đầu độc 4 người thân. Hậu quả, ông Nguyễn Thoại T. T. (chồng Bích), cháu N.K.D. (7 tuổi, con của em gái), cháu N.H.N. (12 tuổi, con của anh trai) đều tử vong.

Tháng 6/2024, Bích tiếp tục đầu độc cháu N.H.B.T. (19 tuổi, con chị dâu). Tuy nhiên, cháu T. được cứu sống và không chết là ngoài ý muốn.