'Bà trùm' thẩm mỹ Mailisa và lùm xùm bán kem trộn; Sâu ‘lạ’ bầy đàn tràn vào nhà dân

TPO - 'Bà trùm' thẩm mỹ Mailisa và lùm xùm bán kem trộn; Nhóm thiếu niên cầm mã tấu gây náo loạn quán cà phê; Khu thể thao Rạch Chiếc ở TPHCM sắp khởi công; Sâu ‘lạ’ bầy đàn tràn vào nhà dân,... là những tin tức phương Nam đáng chú ý tuần qua.

'Bà trùm' thẩm mỹ Mailisa vừa dính lùm xùm bán kem trộn thế nào?

Bà Phan Thị Mai (chủ hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa), hôm 11/11 lên tiếng thanh minh về các tin đồn cho rằng sản phẩm của công ty là “kem trộn”, “kém chất lượng”. Hai ngày sau, hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa bị lực lượng công an kiểm tra tại nhiều tỉnh, thành gây xôn xao dư luận.

Theo tìm hiểu, thẩm mỹ viện Mailisa nhiều năm qua liên tục bị cơ quan chức năng xử phạt vì vi phạm trong hoạt động quảng cáo, cung cấp dịch vụ và sử dụng thiết bị can thiệp vào cơ thể người khi chưa được cấp phép, hoặc sử dụng người hành nghề nhưng chưa có chứng chỉ hành nghề.

Cơ quan quản lý nhiều lần cảnh báo tình trạng Mailisa: Quảng cáo các dịch vụ có tính chất y khoa (trị nám, trẻ hóa, laser…) trong khi pháp nhân chỉ đăng ký dịch vụ chăm sóc da không xâm lấn. Sử dụng thiết bị thẩm mỹ xâm lấn mà không có giấy phép phù hợp. Để nhân viên không có chứng chỉ hành nghề thực hiện dịch vụ.

Riêng tại Nghệ An, hiện Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh đã đề nghị Sở Y tế Nghệ An cung cấp hồ sơ hành nghề của thẩm mỹ viện Mailisa tại số 132, đường Nguyễn Văn Cừ (phường Trường Vinh, Nghệ An). (XEM CHI TIẾT)

Nhóm thiếu niên cầm mã tấu gây náo loạn quán cà phê ở TPHCM

Công an TPHCM cho biết, vừa ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với hai thanh thiếu niên N.T.Đ và N.H.B.K để tiếp tục điều tra, xử lý liên quan đến một vụ gây rối trên địa bàn.

Nhóm thanh thiếu niên cùng hung khí bị công an thu giữ.

Trước đó, Công an xã Đông Thạnh tiếp nhận tin báo của ông Đ.N.T. (ngụ phường Vườn Lài) về việc có một nhóm bốn thanh thiếu niên mang theo dao tự chế, mã tấu, ná cao su bắn đạn bi, xông vào quán cà phê ở đường Huỳnh Thị Na, xã Đông Thạnh tìm một người tên M. để giải quyết mâu thuẫn.

Không tìm được người cần gặp, nhóm đối tượng quay sang hăm dọa, bắn đạn bi và chém vào cửa nhà vệ sinh, bàn ghế trong quán, khiến nhiều khách đang ngồi uống cà phê hoảng loạn, bỏ chạy. (XEM CHI TIẾT)

Khu thể thao Rạch Chiếc ở TPHCM sắp khởi công, đủ sức làm sự kiện quốc tế

Tại kỳ họp HĐND TPHCM lần thứ 5 (kỳ họp chuyên đề), khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã thống nhất dừng chủ trương đầu tư dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng Khu Liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc. Việc này nhằm đảm bảo phù hợp với hình thức đầu tư mới của dự án.

Trả lời ý kiến đại biểu, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết, Khu Liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc đã được thực hiện trong quy hoạch thành phố. Hiện tại, TPHCM đang tiếp nhận đầu tư dự án với hình thức hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao).

"Nếu không có gì thay đổi, Khu Liên hợp thể thao Rạch Chiếc sẽ khởi công dịp 19/12 tới. Khu liên hiệp được quy hoạch, xây dựng hiện đại, mang tầm quốc tế, có đầy đủ các môn thể thao. 5 năm sau, thành phố sẽ có khu liên hợp đủ sức để tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế và khu vực", ông Nguyễn Văn Được nói.

TPHCM hỗ trợ Tây Ninh 1.800 tỷ đồng làm cao tốc đi Mộc Bài

TPHCM hỗ trợ 1.806 tỷ đồng để tỉnh Tây Ninh đẩy nhanh bồi thường, bố trí tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án cao tốc TPHCM - Mộc Bài.

Nghị quyết sử dụng ngân sách hỗ trợ tỉnh Tây Ninh thực hiện dự án liên vùng vừa được các đại biểu HĐND TPHCM thông qua tại kỳ họp chuyên đề. Kinh phí từ nguồn dự phòng ngân sách của TP HCM.

Cao tốc TPHCM - Mộc Bài dài 51 km, gồm 24,7 km qua TPHCM và 26,3 km qua Tây Ninh, tổng mức đầu tư hơn 19.600 tỷ đồng, thực hiện theo hợp đồng BOT. Trong đó, vốn Nhà nước tham gia 9.674 tỷ đồng. Đây là tuyến kết nối TPHCM với Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài - Bavet, giữ vai trò quan trọng trong mạng lưới giao thông vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Sâu ‘lạ’ bầy đàn tràn vào nhà dân ở TPHCM

Rất nhiều sâu bò dày đặc trên đường và tràn vào nhà dân tại phường Phú Lợi (TPHCM). Người dân dù dùng chổi quét nhiều lần nhưng vẫn không xuể. Cơ quan chức năng đã tiến hành phun thuốc để xử lý tình trạng này. Người dân nơi đây lo lắng khi khi số lượng sâu rất nhiều và chưa xác định được liệu có gây ảnh hưởng đến sức khỏe của họ hay không.

Một chuyên gia am hiểu về sâu bọ cho biết, thông qua hình ảnh có thể đây là loài sâu róm. Sâu róm có gai trên lông, bám vào da hoặc quần áo trong thời gian dài, tiếp tục gây ngứa hoặc các triệu chứng khó chịu khác. (XEM CHI TIẾT)

Nhiều công nhân thủ phủ công nghiệp điêu đứng với dây 'hụi online' 100 tỷ đồng

Ghi nhận của phóng viên, hàng chục người, hầu hết là công nhân lao động đã tập trung trước căn nhà được cho là của bà L.T.P. (SN 1993), chủ dây "hụi online" trên đường DF2, phường Chánh Phú Hòa, TPHCM (thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương cũ). Họ mang theo loa, băng rôn đứng trước nhà, đề nghị được gặp bà P. khi người này cắt liên lạc.

Những nạn nhân của chủ dây "hụi online" ở phường Chánh Phú Hòa, TPHCM

Do việc tổ chức chơi hụi qua mạng xã hội khá đơn giản, dễ dàng nên thu hút đông đảo người tham gia. Hầu hết những người chơi chỉ biết nhau qua vài dòng tin nhắn và số tài khoản ngân hàng. Họ bị cuốn hút bởi lãi suất, lợi nhuận, đã đặt niềm tin hoàn toàn vào cam kết như đinh đóng cột và những lời quảng cáo có cánh của chủ hụi.

Khác với hụi truyền thống, vốn được tổ chức trong phạm vi nhỏ như bạn bè, người thân hoặc hàng xóm, “hụi online” thường được lập trong các nhóm kín trên mạng xã hội. Người chơi ít khi biết rõ nhân thân của chủ hụi hoặc hụi viên, chủ yếu dựa vào lời quảng cáo và niềm tin cá nhân. Điều này khiến nguy cơ bị lừa đảo, vỡ hụi ngày càng cao. (XEM CHI TIẾT)

Rác ngập bờ biển dọc công viên nghìn tỷ ở Vũng Tàu

Hàng trăm tấn rác nhựa, lục bình và gốc cây trôi dạt phủ dày hơn 3 km bờ biển Bãi Sau - tháp Tam Thắng. Trước đó, công nhân Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu đã gom rác lại nhưng chưa kịp vận chuyển. Sau đó, sóng tiếp tục đánh thêm một lớp rác mới tràn vào bờ, khiến lượng rác dồn ứ nhiều hơn.

Theo lãnh đạo Công ty CP Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu, ước tính tổng khối lượng rác đợt này lên đến cả nghìn tấn. Việc dọn dẹp phụ thuộc lớn vào thủy triều. Khi nước dâng, xe cơ giới không thể xuống bãi, còn lượng rác tồn đọng quá nhiều nên không thể thu gom thủ công. Dự kiến khoảng hai ngày nữa, Bãi Sau sẽ được dọn sạch.