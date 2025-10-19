Ngân 98 và Lương Bằng Quang chống đối cơ quan điều tra thế nào?; Đổ xô bắt cá hơn 16kg tại hồ Trị An

TPO - Ngân 98 và Lương Bằng Quang chống đối; ‘Thần đèn’ đưa căn nhà xây nhầm trên đất người khác về đúng vị trí; Xác minh vụ khách tố trả 28 triệu đồng cho 2 giờ hát karaoke; Người dân đổ xô bắt cá nặng hơn 16kg tại hồ Trị An... là những tin tức phương Nam đáng chú ý tuần qua.

Ngân 98 và Lương Bằng Quang chống đối, gây khó cho cơ quan điều tra thế nào?

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án Ngân 98, tức Võ Thị Ngọc Ngân (SN 1998, quê Bình Định cũ, nay là Gia Lai, ngụ phường Cát Lái, TPHCM) cùng đồng phạm “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Ngân 98 và Lương Bằng Quang tại Cơ quan công an TPHCM

Cơ quan điều tra xác định Ngân 98 trì hoãn, không hợp tác, không chấp hành yêu cầu triệu tập, chống đối và khai báo quanh co.

Đồng thời, công an đang làm việc với Lương Bằng Quang (SN 1982, là ca sĩ – nhạc sĩ, chồng của Ngân 98) và một số người khác để làm rõ vai trò liên quan. Công an cũng nhận định, Lương Bằng Quang có dấu hiệu quanh co, gây khó cho công tác điều tra. Lương Bằng Quang cho biết chiếc két sắt trong căn hộ chung cư của hai vợ chồng “không có gì quan trọng nên đã quên mật khẩu”, dù đây là nơi cất giữ lượng lớn tiền mặt, 80 cuốn sổ đỏ và nhiều giấy tờ liên quan đến hoạt động kinh doanh của Ngân 98. (XEM CHI TIẾT)

TPHCM ứng dụng AI để tự động cảnh báo ùn tắc ở dự án nút giao An Phú và Tân Vạn

Văn phòng UBND TPHCM vừa có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Bùi Xuân Cường tại cuộc họp về tiến độ các dự án công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo. Đó là những kết luận quan trọng, đặt công nghệ AI vào vị trí trung tâm trong việc quản lý các công trình xây dựng của thành phố.

Trung tâm Chuyển đổi số được giao chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các Ban Quản lý dự án liên quan để áp dụng ngay các ứng dụng AI tại nút giao An Phú và nút giao Tân Vạn.

Mục đích là để AI đảm nhận các vai trò như đánh giá, dự báo về tiến độ, chất lượng thi công; giám sát an toàn lao động tại công trường; theo dõi tình trạng ùn tắc giao thông khu vực và phát tín hiệu cảnh báo giao thông tự động khi cần thiết.

CSGT mời làm việc 2 tài xế vụ xe tải ép ô tô, đập kính giữa đường

Qua theo dõi mạng xã hội, Đội CSGT An Sương (Phòng CSGT, Công an TPHCM) phát hiện clip ghi cảnh xe tải đuổi theo, chèn ép ô tô con giữa đường, gây mất trật tự giao thông. Nhận thấy hai tài xế có dấu hiệu vi phạm, đơn vị đã khẩn trương vào cuộc xác minh.

Hai tài xế cự cãi, chèn ép xe nhau trên đường Lê Quang Đạo được camera hành trình ghi lại. Ảnh cắt từ clip

Bước đầu xác định, khi dừng chờ đèn đỏ tại giao lộ Lê Quang Đạo – Lê Thị Hà, tài xế T.L.T. (SN 1983, quê Đồng Tháp) điều khiển xe tải 66H-014.XX xảy ra mâu thuẫn với T.K.L. (SN 1991, quê Cà Mau) lái ô tô con 50E-058.XX chạy cùng chiều.

Sau khi qua đèn xanh, T. lái xe tải đuổi theo, chèn ép buộc ô tô con dừng lại bên lề trái rồi cầm thanh sắt đập vào kính bên trái xe của L.

L. sau đó xuống giảng hòa và rời đi. Toàn bộ diễn biến được camera hành trình của xe cùng chiều ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội.

Hiện vụ việc đang được Đội CSGT An Sương phối hợp với Công an xã Hóc Môn tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo đúng quy định pháp luật. (XEM CHI TIẾT)

TPHCM sẽ mở tuyến tàu cao tốc từ trung tâm đi Cần Giờ

Tuyến tàu cao tốc từ bến Bạch Đằng đến xã Bình Khánh (huyện Cần Giờ cũ) sẽ hoạt động trở lại, giúp khách tăng lựa chọn đi lại và thúc đẩy du lịch.

Chủ trương mở lại tuyến vận tải này vừa được Sở Xây dựng TPHCM chấp thuận sau khi tiếp nhận đề xuất của Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ (thuộc Tập đoàn Vingroup). Tàu cao tốc hành trình từ cầu tàu số 4 - bến Bạch Đằng (quận 1 cũ) đến bến Tam Thôn Hiệp, xã Bình Khánh.

Trước khi khai thác, Sở Xây dựng đề nghị doanh nghiệp làm việc với chính quyền xã Bình Khánh để thống nhất việc tàu (do Công ty GreenlinesDP vận hành) cập bến đón trả khách. Đơn vị liên quan cần lập phương án nâng cấp cầu bến khi cần thiết, đảm bảo tiếp nhận tàu sức chở 151 khách an toàn, thuận tiện.

Thấy con vật lạ trong vườn, không ngờ là loài trong Sách Đỏ

Anh Phạm Tấn Thanh ở phường Phú Lợi (TPHCM) phát hiện trên cành cây trong vườn nhà mình có một con vật giống chim nên tới kiểm tra. Thấy con vật có hình thù lạ, nghi động vật quý hiếm, anh Thanh đã dùng điện thoại chụp lại, sau đó trình báo chính quyền địa phương.

Con gà lôi đậu trên cành cây trong vườn nhà dân ở TPHCM

Công an phường cùng cán bộ kiểm lâm sau đó đến kiểm tra, xác định đây là loài gà lôi thuộc động vật quý hiếm nên đề nghị được tiếp nhận từ hộ gia đình kể trên. Cá thể này được xác định là gà lôi hồng tía, còn gọi là gà lôi tía (Tragopan temminckii) có trong Sách Đỏ Việt Nam và được xếp vào nhóm IB - nhóm động vật nguy cấp, quý hiếm cần được ưu tiên bảo vệ. (XEM CHI TIẾT)

‘Thần đèn’ đưa căn nhà xây nhầm trên đất người khác về đúng vị trí

Căn nhà xây nhầm trên đất người khác ở phường Chánh Hiệp, TPHCM, hiện nay đã được công ty dịch vụ di dời công trình (còn gọi là thần đèn) tiến hành thi công di dời về vị trí đất chính chủ.

Căn nhà xây nhầm trên đất người khác về đúng vị trí

Ông Th. - người đang sống tại căn nhà xây nhầm cho biết, trước đó tại buổi hòa giải do UBND phường Chánh Hiệp chủ trì, hai bên đã thống nhất phương án cho thời gian 45 ngày để di dời căn nhà.

Theo ông Th, "thần đèn" di dời căn nhà xây nhầm với mức phí hơn 200 triệu đồng. Căn nhà này có kinh phí xây dựng khoảng 800 triệu đồng. (XEM CHI TIẾT)

Xác minh vụ khách tố trả 28 triệu đồng cho 2 giờ hát karaoke ở TPHCM

UBND phường Vũng Tàu (TPHCM) cho biết, đã thành lập tổ kiểm tra liên ngành để làm việc, xác minh thông tin du khách phản ánh bị tính giá “trên trời” khi hát karaoke tại quán L.V.G (phường Vũng Tàu).

Theo phản ánh trên mạng xã hội, nhóm du khách hát karaoke trong 2 giờ nhưng bị chủ quán tính hóa đơn 17,5 triệu đồng, cùng 10,5 triệu đồng tiền “boa” cho nhân viên, tổng cộng 28 triệu đồng. Du khách cho rằng trong hóa đơn có nhiều mặt hàng ghi khống, giá niêm yết bất hợp lý.

Quá trình làm việc với cơ quan chức năng, chủ quán karaoke cho biết, có nhóm khách khoảng 10 người đến hát và tự nguyện sử dụng các dịch vụ. Sau 2 giờ, tổng tiền thanh toán hơn 10,5 triệu đồng; ngoài ra, khách tự nguyện bồi dưỡng cho nhân viên 7 triệu đồng, tổng cộng hơn 17,5 triệu đồng. Chủ cơ sở cung cấp hóa đơn thanh toán trùng khớp với thời điểm nhóm khách sử dụng dịch vụ.

Tổ kiểm tra liên ngành ghi nhận cơ sở có niêm yết giá các mặt hàng. Khi đối chiếu, giá trên hóa đơn trùng khớp với bảng niêm yết và thông tin giao dịch chuyển khoản của khách hàng do quán cung cấp.

Người dân đổ xô bắt cá nặng hơn 16kg tại hồ Trị An

Hôm nay là lần đầu tiên trong năm hồ Trị An đóng các cửa xả, sau ba tuần liên tục xả tràn trước đó. Hàng trăm người dân Đồng Nai đổ về chân hồ Trị An để bắt cá khi hồ đóng đập.

Nhiều con cá tra, mè, lăng nặng hơn 16kg được đưa lên bờ, tạo không khí náo nhiệt. Họ cho biết bắt cá chủ yếu để liên hoan, sum họp cùng gia đình và bạn bè, chứ không mang bán. Cá ở khu vực đập đều là cá tự nhiên từ sông Đồng Nai bơi lên, thịt thơm ngon, săn chắc. Vì vậy, giá cá bắt ở chân đập tràn Trị An thường cao hơn so với cá nuôi trong hồ.