Thủ đoạn trục lợi của cựu Tổng giám đốc SJC; Mất 30 cây vàng trên ô tô

Lời khai của bà chủ phòng khám nha khoa Tuyết Chinh hành hung khách hàng

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã bắt giữ khẩn cấp bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh (40 tuổi, ngụ phường An Phú Đông, là đại diện pháp luật của Công ty TNHH Nha khoa Tuyết Chinh, trụ sở tại số 49 Trần Thị Nghỉ, phường Hạnh Thông) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Công an đang trưng cầu giám định thương tích đối với nạn nhân Nguyễn Thị Tiền Th. (31 tuổi, quê Đắk Lắk) và thiệt hại tài sản để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

Hình ảnh bà Chinh hành hung khách hàng

Tại cơ quan công an, bà Chinh thừa nhận những tình tiết trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội gây xôn xao những ngày qua là một phần diễn biến mâu thuẫn giữa bà và chị Th.

Bà Chinh khai rằng chị Th. nhiều lần tìm đến phòng khám, có lời nói phản ứng về dịch vụ, làm ảnh hưởng đến hình ảnh phòng khám và uy tín cá nhân nên bà tìm cách xua đuổi. Từ những lần đó dẫn đến mâu thuẫn, lời qua tiếng lại và trong lúc nóng giận, bà không kiểm soát được hành vi, đã hành hung, dùng thanh sắt đe dọa, làm hư hỏng tài sản gồm điện thoại và mắt kính của chị Th.

Một phường ở TPHCM gặp khó vì lao động bỏ phố về quê

Ông Nguyễn Văn Khuôn, Phó chủ tịch UBND phường Tam Bình, cho biết, số lượng người lao động trên địa bàn phường giảm đáng kể trong thời gian vừa qua, khiến tình hình phát triển của địa phương gặp khó khăn.

Theo ông Khuôn, tại Khu chế xuất Linh Trung II có khoảng 40% công nhân đã rời đi, còn tại Khu công nghiệp (KCN) Bình Chiểu và một số khu vực khác, tỷ lệ này lên đến 60%.

Để khắc phục tình trạng này, UBND phường Tam Bình đã triển khai khẩn cấp một số giải pháp như: Tuyên truyền người dân cải thiện, nâng cấp các phòng trọ, giảm giá phòng trọ, tạo mọi điều kiện để thu hút người dân đến thuê.

Cùng với đó, địa phương đã vận động các chủ nhà trọ chuyển đổi ngành nghề, bỏ các nhà trọ trong dự án quy hoạch để làm bãi xe container, kho chứa hàng...

Công an TPHCM cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới sau vụ lộ dữ liệu cá nhân

Sau vụ việc Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia (CIC) gặp sự cố lộ dữ liệu cá nhân, Công an TPHCM phát đi cảnh báo khẩn về các thủ đoạn lừa đảo mới.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM cho biết, việc lộ thông tin cá nhân từ hệ thống CIC để lại hệ lụy. Đây là nguồn dữ liệu có thể bị các đối tượng lợi dụng nhằm thực hiện các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi.

Theo phân tích của lực lượng chức năng, thời gian tới, người dân có thể sẽ gặp phải các hình thức lừa đảo sau: Giả mạo ngân hàng, CIC, cơ quan nhà nước: Gọi điện, nhắn tin với đầy đủ họ tên, số CCCD, số tài khoản để thông báo “nợ xấu”, “xác minh thông tin”, dụ nạn nhân cung cấp mật khẩu, OTP; Dịch vụ xóa nợ giả, nâng hạn mức thẻ: Nhắm vào sinh viên, công nhân đang có nhu cầu vay tiền nhanh; Giả danh người thân, lãnh đạo: Lợi dụng thông tin cá nhân chi tiết để yêu cầu chuyển tiền gấp; Đe dọa pháp lý: Tự xưng Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, ép chuyển tiền vào “tài khoản an toàn”; Spam SMS, Zalo, Email chứa link độc hại: Dẫn dụ người dùng bấm vào để đánh cắp thêm dữ liệu.

Theo Công an TPHCM, những đối tượng có thể bị nhắm đến qua các chiêu trò lừa đảo này, gồm: Sinh viên, công nhân, viên chức, người lớn tuổi.

Cựu Tổng giám đốc SJC trục lợi trong nhiều năm như thế nào

Theo cáo trạng của Viện KSND Tối cao, bà Lê Thúy Hằng, cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), bị truy tố về hai tội "Tham ô tài sản" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Bà Lê Thúy Hằng thời điểm chưa bị bắt.

Bà Hằng bị cáo buộc có bốn sai phạm chính: chèn vàng nguyên liệu vào sản xuất chui vàng miếng, nhẫn SJC; "ăn bớt" vàng khi gia công vàng móp méo cho Ngân hàng Nhà nước; găm vàng bình ổn giá bán ra ngoài với giá cao; tự tạo khoản lỗ khống để chiếm đoạt tài sản trong phạm vi quản lý.

Theo cáo trạng, mọi thủ đoạn do bà Hằng "đạo diễn", dưới sự thực hành giúp sức của các bị cáo là nhân viên cấp dưới tại Phòng kinh doanh vàng SJC; SJC chi nhánh Miền Trung, Hải Phòng; Xưởng vàng thuộc Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận.

Nam ca sĩ 'nổ' là cháu lãnh đạo cấp cao, lừa 7 tỷ đồng của bà chủ chuỗi nhà thuốc

Tại phiên xét xử sơ thẩm, TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Lê Quốc Kháng (ca sĩ Quốc Kháng) 18 năm tù và Lê Nguyễn Hoàng Nam (cựu cán bộ công an) 8 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị cáo Lê Thị Mỹ Châu (Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư và phát triển Mỹ Châu Pharmacy Group - nhà thuốc Mỹ Châu) bị tuyên phạt 17 năm tù về tội “Đưa hối lộ”.

Chủ chuỗi Nhà thuốc Mỹ Châu - bị cáo Lê Thị Mỹ Châu vừa bị Tòa án tuyên phạt 17 năm tù.

Ngoài trách nhiệm hình sự, HĐXX buộc bị cáo Kháng và Nam hoàn trả lại 7 tỷ đồng chiếm đoạt của bị cáo Châu để tịch thu sung quỹ nhà nước.

Theo cáo buộc, dù không có khả năng "chạy án" nhưng ca sĩ Quốc Kháng vẫn "bắt tay" với một cán bộ quận 10 cũ để lừa tiền của bà chủ nhà thuốc Mỹ Châu với lời hứa giúp cho người em xã hội của bà này được tại ngoại.

Người đàn ông ở TPHCM trình báo mất gần 30 cây vàng trong ô tô

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phối hợp cùng Công an phường Phú Lợi (trước đây là phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) điều tra vụ một người đàn ông trình báo bị mất gần 30 cây vàng để trên ô tô bán tải.

Người đàn ông báo mất gần 30 cây vàng khi ngủ quên trên ô tô bán tải

Nạn nhân (anh D.) cho biết: khuya 6/9, anh lái ô tô bán tải biển số 61A-821.xx chở người bạn về căn nhà trên Đại lộ Bình Dương, phường Phú Lợi. Sau khi người bạn vào nhà, anh D. đậu ô tô trên vỉa hè và ngủ, cửa trước bên phụ vẫn mở.

Đến sáng 7/9, người đi đường thấy cửa ô tô mở nên gọi anh D. thức dậy. Người đàn ông này kiểm tra xe và phát hiện bị mất một chiếc điện thoại cùng số lượng lớn trang sức bằng vàng gồm dây chuyền, lắc tay, nhẫn…

Theo anh D., tổng khối lượng trang sức bị mất là gần 30 lượng vàng, được anh cất giữ trong hộc xe.

Trường tiểu học treo tranh dạy 'nhân quả', chính quyền địa phương nói gì?

Tại buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội mới đây, ông Huỳnh Minh Trinh, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội UBND phường Phú Mỹ (TPHCM) đã trả lời về vụ việc Trường tiểu học Quang Trung treo các bức tranh dạy về nhân quả.

Theo ông Trinh, UBND phường Phú Mỹ (TPHCM) đã chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội phối hợp cùng các đơn vị liên quan làm việc với Ban giám hiệu Trường tiểu học Quang Trung.

Hình ảnh tranh đạo đức học đường được treo tại Trường tiểu học Quang Trung.

Lãnh đạo nhà trường giải thích những bức tranh này nhằm mục đích giáo dục đạo đức học sinh, song chưa được kiểm tra kỹ lưỡng về công ty phát hành. Sau khi được Phòng Văn hóa - Xã hội quán triệt, nhà trường đã nhận thức rõ việc treo các bức tranh trên chưa phù hợp với quy định của Luật Giáo dục.

Trước đó, theo phản ánh, tranh thể hiện nhiều câu có ý răn dạy đạo đức cho học sinh. Mỗi một bức tranh nhỏ được ghi chú phía dưới là việc “nhân” như thế nào, bên cạnh sẽ nhận lại “quả” như thế đó. Hình thức thể hiện gây nhiều tranh cãi, khiến phụ huynh lo ngại học sinh có thể hiểu sai nội dung.

Một số câu nhân – quả trong tranh đạo đức học đường được treo ở trường như: "Nhân: Ủng hộ tiền bạc, công sức cất trường – Quả: Học hành đỗ đạt nhiều đời"; "Nhân: Không ngăn kẻ xấu làm sai – Quả: Mất năng lực, kém dở"; "Nhân: Mời người sử dụng các chất gây say nghiện – Quả: Mất ngủ, ngu dốt, điên loạn"...

Hàng trăm hộ dân ở Biên Hòa khổ sở vì bị ngập triền miên

Hàng trăm hộ dân ở Phước Tân (TP Biên Hòa cũ) nhiều ngày qua ngập trong nước lũ sông Buông, khiến sinh hoạt đảo lộn, tài sản hư hỏng, trẻ em phải nghỉ học.

Ông Nguyễn Quốc Vương, Phó chủ tịch UBND phường Phước Tân, cho biết những ngày qua khu vực thượng nguồn sông Buông có mưa lớn, nước đổ về hạ lưu gây ngập hàng trăm hộ dân ở khu phố Miễu, Vườn Dừa, Hương Phước. Chính quyền đã cử lực lượng hỗ trợ kê cao tài sản và di dời người dân ở các khu vực thấp trũng ven sông đến nơi an toàn.