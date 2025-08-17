Lời kể của nhân chứng vụ cô gái bị sàm sỡ trên metro TPHCM; Cầu đổ sập ở Đồng Nai

TPO - Bò chạy vào đường hầm vượt sông Sài Gòn; Sự thật vụ nam thanh niên uống chai nước sâm rồi bị bắt cóc sang Campuchia; Lý do cảnh sát có mặt đúng lúc trong vụ sàm sỡ tại ga metro TPHCM; Hoãn xét xử vụ chủ Mái ấm Hoa Hồng,... là những tin tức phương Nam đáng chú ý tuần qua.

Bò chạy vào đường hầm sông Sài Gòn

Hai ngày trước, nhiều tài xế lái ô tô vào hầm sông Sài Gòn hướng từ TP Thủ Đức cũ về trung tâm TPHCM bất ngờ thấy con bò nặng khoảng 100 kg chạy vào bên trong giữa dòng xe đông đúc. Các ô tô phải chạy chậm để tránh va chạm. Con bò chạy tới giữa hầm bị nhân viên quản lý đường hầm chặn bắt giữ.

CSGT làm việc với người chủ con bò

Qua xác minh, Đội CSGT Bến Thành phối hợp Công an phường An Khánh mời chủ đàn bò là ông V.Đ.T. (ngụ tại phường Dĩ An, TPHCM) đến làm việc. Tại cơ quan công an, ông T. trình bày do sơ xuất trong khi đi ăn cơm trưa đã bị lạc mất một con bò đi vào hầm sông Sài Gòn.

Đội CSGT Bến Thành đã lập biên bản xử lý ông T. về hành vi “Để vật nuôi đi trên đường bộ không đảm bảo an toàn cho người, phương tiện tham gia giao thông” và đề nghị ông cam kết không tái phạm. (XEM CHI TIẾT)

Lời kể của nhân chứng vụ cô gái bị sàm sỡ trên metro TPHCM

Liên quan đến vụ người đàn ông sàm sỡ cô gái trên tàu metro Bến Thành - Suối Tiên (TPHCM), trong chiều 14/8 công an tạm giữ C. để lấy lời khai. Công an cũng đưa 2 cô gái về trụ sở để trình báo sự việc, gồm chị P. (20 tuổi) và chị V. (19 tuổi).

.

Cảnh sát cơ động nhanh chóng khống chế kẻ biến thái. Ảnh: Tiêu Lạc

Trong đó, chị P. là người trực tiếp tố cáo C. đã có hành vi dùng tay sờ mó, sàm sỡ chị khi đi tàu Metro số 1 từ ga Thủ Đức về ga Bến Thành trong chiều 14/8.

Còn chị V. trước đây cũng từng bị C. sàm sỡ khi đi tàu Metro chiều 13/7. Chiều 14/8, chị đi tàu Metro và tình cờ chạm mặt lần thứ 2 với C.

Chị V. cho biết, thời điểm đó, khi chị ngồi trên tàu Metro thì chính C. đã tiếp cận, đến ngồi gần. Cũng là bộ dạng để ba lô trước ngực, mặc áo khoác dài tay, C. luồn tay phía dưới để tiếp cận cơ thể chị V. (XEM CHI TIẾT)

Hoãn xét xử vụ mái ấm Hoa Hồng hành hạ nhiều trẻ em

TAND TPHCM vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Giáp Thị Sông Hương (51 tuổi, chủ cơ sở mái ấm Hoa Hồng) và đồng phạm về tội "Hành hạ người khác".

Trong phần thủ tục, bị cáo Trang Mỹ Nhanh (72 tuổi) khai báo không đảm bảo sức khỏe để tiếp tục tham gia phiên tòa. Sau khi hội ý, HĐXX quyết định hoãn phiên xét xử và dự kiến mở lại vào đầu tháng 9.

Theo cáo trạng, từ tháng 7/2023 đến 4/9/2024, các bị cáo nhiều lần bạo hành trẻ tại Mái ấm Hoa Hồng.

Theo đó, các bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Cẩm (47 tuổi) và Diệp Ngọc Tuyền (48 tuổi) khi chăm sóc trẻ ở phòng 101 và 202 vào ban đêm, thường xuyên chửi mắng, dùng tay, ống nhựa, cán cây lau nhà, đũa gỗ... đánh vào người trẻ khi thay tã; xách, ném trẻ xuống nệm, tát nhiều lần...

Tại phòng 102, Giáp Thị Sông Hương và Trang Mỹ Nhanh cũng nhiều lần dùng tay, chân, bìa carton cuộn tròn, chai dầu gió, lược... để đánh trẻ; xách, ném trẻ xuống nệm. (XEM CHI TIẾT)

Rao bán túi xách Chanel, Gucci trên mạng, lừa đảo hơn 6 tỷ ở TPHCM

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát hình sự) đang thụ lý vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra trên không gian mạng, do bị can Nguyễn Đức Quân (SN 1997, ngụ tỉnh Lâm Đồng) thực hiện.

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) xác định, tháng 8/2022, Quân sử dụng tài khoản Instagram tên “suu.authentic” và “authentic.atluxe” rao bán hàng hiệu chính hãng.

Bị can đăng tải nhiều hình ảnh túi xách nữ mang các nhãn hiệu Louis Vuitton, Chanel, Gucci, YSL kèm nội dung bán hàng chính hãng với giá thấp hơn giá niêm yết.

Khi người mua hàng chuyển tiền, Quân sẽ chặn liên lạc và chiếm đoạt tiền của khách. Trường hợp khách chuyển tiền đặt cọc, người này sẽ đặt hàng nhái để giao. Bằng thủ đoạn này, Quân đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người trên toàn quốc với tổng số tiền hơn 6 tỷ đồng.

Cầu đổ sập, đứt rời khúc giữa sau mưa lớn ở Đồng Nai

Sau cơn mưa lớn hơn một giờ đồng hồ, một đoạn cầu trên đường số 40, thuộc khu phố Minh Thành 5, (phường Chơn Thành) bất ngờ bị sập, sụt lún chia cắt phần cầu và đường dẫn. Thời điểm xảy ra sự cố, trời đang mưa, không có người và phương tiện qua lại nên may mắn không có thương vong về người.

Sạt lở cầu trên đường số 40

Chính quyền địa phương sau đó đã huy động lực lượng phong tỏa hiện trường, hướng dẫn phương tiện lưu thông theo tuyến đường khác để đảm bảo an toàn. (XEM CHI TIẾT)

Mua ủng hộ người bán vé số dạo, vợ chồng trẻ trúng 5 tờ giải đặc biệt

Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, chị Nhàn, chủ đại lý vé số Thành Đạt (phường Chánh Phú Hòa, TP Bến Cát, Bình Dương cũ, nay là phường Chánh Phú Hòa, TPHCM) cho biết vừa trao tận tay số tiền trúng 5 tờ vé số giải đặc biệt cho người may mắn.

5 tờ vé số giải đặc biệt, sau khi trừ thuế và chi phí khác, đại lý chi trả gần 9 tỷ đồng, trong đó 1 tỷ đồng tiền mặt, còn lại là chuyển khoản.

Người may mắn trúng giải đặc biệt là đôi vợ chồng trẻ, tạm trú tại phường Chánh Phú Hòa, TPHCM. Cả hai chia sẻ rằng, đã mua vé số ủng hộ người bán dạo, sau khi dò số và trúng giải đặc biệt, hai vợ chồng tưởng mình đang mơ. Họ chạy ra đại lý xác minh, tay run rẩy cầm tờ vé số và vui mừng khi nghe thông báo đã trúng giải đặc biệt. (XEM CHI TIẾT)

Hàng ngàn người leo rào đi bộ, chụp ảnh trên cầu Rạch Miễu 2

Dù chưa chính thức đưa vào khai thác, nhưng hàng ngàn người dân vẫn tìm mọi cách để lên cầu Rạch Miễu 2 (nối 2 tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long) chiêm ngưỡng, tụ tập ăn uống…Có nhiều thời điểm, do người dân tập trung lên cầu quá đông, khiến tình hình khá hỗn loạn. Xe máy, ô tô đậu ngay trên đường, trên cầu rất nguy hiểm.

Cầu chính Rạch Miễu 2 được thiết kế là cầu dây văng, chiều dài hơn 1,971km; đường cấp III đồng bằng, 4 làn xe; tổng chiều dài dự án khoảng 17,6km. Dự án có tổng mức đầu tư trên 6.810 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Dự kiến, cầu Rạch Miễu 2 sẽ chính thức thông xe vào ngày 19/8. (XEM CHI TIẾT)