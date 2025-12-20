Phó Thủ tướng yêu cầu TPHCM sớm thanh toán dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng

TPO - Nội dung này được nêu trong thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo 751 tại buổi làm việc với UBND TP.HCM về kết quả xử lý các dự án khó khăn, vướng mắc trên địa bàn thành phố.

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo UBND TP.HCM, Bộ Tài chính (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 751) cùng ý kiến của các đại biểu tham dự buổi họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình yêu cầu TP.HCM quán triệt sâu sắc và triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu không để lãng phí nguồn lực, không để xảy ra vi phạm; đồng thời chấm dứt tình trạng đùn đẩy trách nhiệm giữa các cấp, các ngành hoặc giữa các nhiệm kỳ. Thành phố cần phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, hành động vì lợi ích chung, trên cơ sở tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Một cống kiểm soát triều thuộc dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng ở TPHCM.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Thường trực cũng yêu cầu TP.HCM khẩn trương rà soát, giải quyết dứt điểm các dự án theo thẩm quyền để sớm đưa công trình vào hoạt động. Thành phố phải chịu trách nhiệm làm rõ các vướng mắc liên quan đến việc tuân thủ pháp luật ở từng giai đoạn, chủ động nghiên cứu và đề xuất giải pháp tháo gỡ phù hợp với thực tiễn, trong khuôn khổ pháp luật cho phép.

Đối với dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1 (thường gọi là dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu TP.HCM khẩn trương thực hiện thanh toán cho nhà đầu tư theo đúng quy định tại Nghị quyết số 212/NQ-CP của Chính phủ ban hành ngày 21/7/2025 về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án hạ tầng trên địa bàn thành phố.

Việc thanh toán phải bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và nhà đầu tư, đồng thời TP.HCM có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị kết quả thực hiện theo đúng yêu cầu.

Đối với các kiến nghị tháo gỡ vướng mắc về xác định thời điểm tính giá đất cho quỹ đất đối ứng thanh toán cho nhà đầu tư (dự án BT); xác định lại giá đất để truy thu các khoản nộp bổ sung, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ giao Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương hướng dẫn TPHCM thực hiện theo quy định; đề xuất, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng tại TPHCM được khởi công năm 2016 theo hình thức đối tác công tư (PPP) - loại hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), với cơ chế thanh toán bằng quỹ đất. Dù dự án đã đạt 94% khối lượng, nhưng vướng mắc về nghĩa vụ thanh toán khiến công trình ngừng trệ từ năm 2020 đến nay.