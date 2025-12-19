Đặc sản muôn phương hội tụ về phố biển ở TPHCM

TPO - Từ heo đen Tây Bắc, ngô nếp nương, bưởi ổi, bánh kẹo từ dừa sáp đến các sản phẩm thủy hải sản như tôm khô, lạp xưởng gia truyền... hội tụ về TPHCM, người dân thành phố thỏa thuê thưởng thức mà không cần phải đi đâu xa
Nhiều sản phẩm độc, lạ như bưởi ổi, trái ngâu được giới thiệu tại chương trình. Theo chủ quầy sạp, đây là đặc sản của tỉnh Đồng Nai, như trái ngâu mỗi năm chỉ có một mùa, người dân thường mua để trưng Tết. Trái ngâu có giá tới 130.000 đồng/kg.
Tuần lễ kết nối cung cầu sẽ diễn ra đến ngày 21/12