Nhịp sống phương Nam

Google News

Đặc sản muôn phương hội tụ về phố biển ở TPHCM

Uyên Phương

TPO - Từ heo đen Tây Bắc, ngô nếp nương, bưởi ổi, bánh kẹo từ dừa sáp đến các sản phẩm thủy hải sản như tôm khô, lạp xưởng gia truyền... hội tụ về TPHCM, người dân thành phố thỏa thuê thưởng thức mà không cần phải đi đâu xa

tp-cung-cau-uyen-phuong-9.jpg
Ngày 19/12, TPHCM khai mạc Tuần lễ sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền và chương trình kết nối cung cầu tại phường Vũng Tàu. Tuần lễ thu hút gần 400 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh và các hệ thống phân phối, sàn thương mại điện tử đến từ 24 tỉnh, thành trên cả nước.
tp-cung-cau-uyen-phuong-11.jpg
Ngay từ khi mới mở cửa, các quầy hàng đã thu hút khách đến tham qua, dùng thử sản phẩm và mua sắm khá đông. Không chỉ giới thiệu sản phẩm vùng miền, các quầy hàng còn bán với giá tốt nhất "bán lẻ theo giá sỉ" để khách hàng mua sắm. Như tôm khô chỉ khoảng 700.000 đồng/kg.
tp-cung-cau-uyen-phuong-8.jpg
Khoảng 3.000 chủng loại sản phẩm được trưng bày, giới thiệu, trong đó có gần 2.000 sản phẩm OCOP đạt chuẩn từ 3 - 5 sao, cùng nhiều nhóm hàng nông sản công nghệ cao, đặc sản vùng miền, thực phẩm chế biến, hàng xuất khẩu tiềm năng và sản phẩm tham gia chương trình bình ổn thị trường.
tp-cung-cau-uyen-phuong-7.jpg
Sự kiện nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã quảng bá sản phẩm, mở rộng hệ thống phân phối và thúc đẩy tiêu dùng nội địa dịp cuối năm.
tp-cung-cau-uyen-phuong-12.jpg
tp-cung-cau-uyen-phuong-10.jpg
tp-cung-cau-uyen-phuong-13.jpg
Nhiều sản phẩm độc, lạ như bưởi ổi, trái ngâu được giới thiệu tại chương trình. Theo chủ quầy sạp, đây là đặc sản của tỉnh Đồng Nai, như trái ngâu mỗi năm chỉ có một mùa, người dân thường mua để trưng Tết. Trái ngâu có giá tới 130.000 đồng/kg.
tp-cung-cau-uyen-phuong-5.jpg
Không chỉ giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng thành phố, các doanh nghiệp sản xuất còn "tay xách nách mang" đưa hàng hóa đến kết nối với các siêu thị, tập đoàn lớn. "Tôi mong muốn đưa sản phẩm vào kênh phân phối hiện đại để có thể mở rộng việc sản xuất kinh doanh, có đầu ra ổn định và đặc biệt, vào siêu thị sẽ được nhiều khách hàng biết đến nhiều hơn" - đại diện một doanh nghiệp sản xuất thực phẩm cho biết.
tp-cung-cau-uyen-phuong-6.jpg
Kết nối B2B với 13 hệ thống phân phối lớn như Co.opmart, Big C/GO!, MM Mega Market, Lotte Mart, Bách Hóa Xanh, các chợ đầu mối, cùng sàn TMĐT Alibaba, Tridge…
tp-cung-cau-uyen-phuong-15.jpg
tp-cung-cau-uyen-phuong-2.jpg
Tuần lễ kết nối cung cầu sẽ diễn ra đến ngày 21/12
Uyên Phương
