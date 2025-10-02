Sản phẩm công nghệ vũ trụ của Việt Nam được giới thiệu quốc tế

TPO - Tại Hội nghị Hàng không Vũ trụ Quốc tế 2025 (IAC 2025) đang diễn ra ở Sydney, Úc từ ngày 29/9 đến 3/10/2025, quy tụ hơn 200 tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, lần đầu tiên Việt Nam giới thiệu sản phẩm công nghệ vũ trụ mang đậm trí tuệ Việt.

IAC 2025 là Hội nghị Hàng không Vũ trụ lớn nhất Thế giới được tổ chức hàng năm, quy tụ hơn 80 quốc gia với gần 200 tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới tham dự như NASA, SpaceX, Leonardo, Airbus, Thales.

Chủ đề của Hội nghị Hàng không Vũ trụ Quốc tế (IAC 2025) năm nay tập trung vào “Sustainable Space: Resilient Earth” – không gian bền vững để Trái Đất kiên cường hơn, với các phiên toàn thể có sự tham gia của lãnh đạo ngành, phái đoàn chính phủ và nhiều phiên chuyên sâu về kỹ thuật, workshops, các sự kiện bên lề dành cho các cơ quan vũ trụ, doanh nghiệp, start-up, cộng đồng khoa học & giáo dục.

Sự kiện cũng mở cửa cho công chúng (Public Day), Space Day/Space Week với các hoạt động miễn phí cho cộng đồng, giáo dục, trải nghiệm STEM.

Tại sự kiện lần này, lần đầu tiên sản phẩm công nghệ lõi “GEOHUB AI Engine”, phát triển bởi các chuyên gia công nghệ uy tín của Việt Nam thuộc công ty VEGACOSMOS được trưng bày và trình diễn.

Gian hàng của Việt Nam được giới thiệu tại Hội nghị Hàng không Vũ trụ Quốc tế (IAC 2025).

Đây là hệ thống nền tảng địa không gian thông minh, tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), cung cấp các công cụ phân tích dữ liệu tiên tiến và báo cáo theo thời gian thực, hỗ trợ ra quyết định chính xác, kịp thời.

Công cụ ‘Make in Viet Nam’ này cho phép người dùng tích hợp và khai thác linh hoạt các nguồn tài nguyên dữ liệu vệ tinh và công cụ tính toán, tạo ra những tác động tích cực, từ việc quản lý thiên tai, giám sát môi trường, quy hoạch đô thị đến ứng dụng trong quốc phòng và an ninh, góp phần hướng tới một tương lai an toàn hơn, thông minh hơn và bền vững hơn.

Tại sự kiện, khách tham quan quốc tế và chuyên gia ngành sẽ được trải nghiệm trình diễn trực tiếp GEOHUB AI Engine trong nhiều lĩnh vực trọng điểm như nông nghiệp, lâm nghiệp, hàng hải, năng lượng và thành phố thông minh.

Theo ông Nguyễn Ngọc Quang, Giám đốc Kỹ thuật của VEGACOSMOS, thông qua việc tham gia IAC 2025, VEGACOSMOS mong muốn đưa các sáng kiến đổi mới về vũ trụ địa không gian của Việt Nam ra thế giới, đóng góp cho phát triển bền vững, chuyển đổi số và xây dựng xã hội kiên cường.

Theo các chuyên gia, trong thế kỷ XXI, công nghệ vũ trụ không còn là lĩnh vực giới hạn trong các chương trình khám phá không gian của một số ít quốc gia. Thay vào đó, ngành công nghệ này đã trở thành một trụ cột chiến lược của nhiều nền kinh tế hiện đại, với các ứng dụng thiết thực trong đời sống như dự báo thời tiết, phòng chống thiên tai, viễn thông, nông nghiệp thông minh, giám sát môi trường, quy hoạch đô thị, logistics, cũng như trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng.

Báo cáo mới nhất của Space Foundation cho thấy, kinh tế vũ trụ toàn cầu năm 2024 đã đạt gần 613 tỷ USD và được dự báo sẽ vượt mốc 1.000 tỷ USD vào năm 2030.