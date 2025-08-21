Khám phá hệ mặt trời ở Bảo tàng Vũ trụ Việt Nam tại Hoà Lạc

TPO - Bảo tàng rộng hơn 3000m2, được xây tại Khu Công nghệ cao Hoà Lạc với không gian trưng bày ngoài trời và trong nhà cùng nhiều hoạt động STEAM hấp dẫn, hứa hẹn là điểm đến thú vị cho giới trẻ.

Theo PGS.TS Phạm Ngọc Điệp, Giám đốc Bảo tàng Vũ trụ Việt Nam, Bảo tàng là không gian trải nghiệm toàn diện về khoa học công nghệ vũ, nơi chúng ta có thể cùng nhau ngược dòng thời gian để tìm hiểu sự kiện khởi nguồn của vũ trụ, cho đến việc khám phá những công nghệ tiên tiến hiện nay.

Bảo tàng được khởi công thực hiện từ tháng 10/2022, với tổng diện tích hơn 3000m² bao gồm không gian trưng bày ngoài trời và trong nhà, chia thành 5 khu vực chính với các chủ đề độc đáo.

Khu trưng bày bên ngoài của Bảo tàng Vũ trụ Việt Nam.

Không gian ngoài trời là nơi trưng bày các mô hình hành tinh trong Hệ Mặt Trời và một chiếc đồng hồ Mặt Trời độc đáo.

Trong nhà, người xem sẽ được trải nghiệm các thí nghiệm khoa học cơ bản về ánh sáng, âm thanh, các định luật về hấp dẫn của Newton, cũng như tìm hiểu về các hành tinh, ngôi sao, thiên hà, và đặc biệt là hệ mặt trời của chúng ta.

Bên trong Bảo tàng Vũ trụ Việt Nam có nhiều hoạt động trải nghiệm khoa học.

Trong đó, tại khu trưng bày công nghệ vũ trụ, người xem sẽ được chiêm ngưỡng những mô hình vệ tinh LOTUSat-1 và các vệ tinh do Việt Nam phát triển, các mô hình tên lửa của nhiều quốc gia, mô hình khoang tàu Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS.

Khu vực ứng dụng công nghệ vũ trụ là nơi thể hiện những đóng góp của khoa học và công nghệ vũ trụ trong đời sống hàng ngày, từ dự báo thời tiết cho đến các ứng dụng thông tin liên lạc và định vị toàn cầu.

Một phần khu trưng bày công nghệ vũ trụ.

Tháp Thiên văn là một điểm nhấn đặc biệt với kính thiên văn quang học phản xạ hiện đại đường kính 500mm, giúp chúng ta có thể quan sát bầu trời một cách rõ nét.

Tại Bảo còn có nhà chiếu hình vũ trụ dạng vòm đường kính 12m, sức chứa 100 người với hiệu ứng hình ảnh âm thanh sống động, là nhà chiếu hình vũ trụ lớn nhất Việt Nam.

Ngoài ra, theo PGS Phạm Ngọc Điệp, Bảo tàng còn thể hiện mối liên kết sâu sắc giữa văn hóa lịch sử Việt Nam với không gian vũ trụ thông qua những bản đồ sao cổ Việt Nam, màn hình tương tác mô phỏng mặt trống đồng, biểu tượng cho thế giới quan của người Việt với hình ảnh Mặt Trời ở trung tâm và những truyền thuyết gắn với văn hóa Việt như chú Cuội cung trăng, Ngưu Lang-Chức Nữ, những nỗ lực của các thế hệ người Việt thể hiện khát vọng chinh phục không gian, vũ trụ.

Không gian trưng bày bên trong Bảo tàng Vũ trụ Việt Nam.

“Với những trải nghiệm sống động và kiến thức bổ ích, bảo tàng sẽ trở thành một ngọn hải đăng thắp lên niềm đam mê khám phá khoa học, công nghệ cho thế hệ trẻ”, ông Điệp nói.

Theo ông Phạm Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, Công nghệ vũ trụ luôn là biểu tượng về sức mạnh công nghệ cao của một Quốc gia. Công nghệ vũ trụ đóng góp quan trọng vào thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, an ninh quốc phòng. Không gian vũ trụ là 1 trong 5 không gian cần bảo vệ quyền lợi của mỗi Quốc gia gồm vùng đất, vùng trời, vùng biển, không gian mạng và không gian vũ trụ.

Kinh tế vũ trụ cũng là một ngành kinh tế tiềm năng. Dự báo kinh tế vũ trụ sẽ phát triển để trở thành một thị trường trị giá 1,4 nghìn tỷ USD vào năm 2030. Theo PGS.TS Phạm Anh Tuấn, Việt Nam không thể đứng ngoài sự phát triển của ngành công nghệ này.