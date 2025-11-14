Đặc sản từ khắp nơi quy tụ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ

TPO - Bánh bò thốt nốt, bánh da lợn, bún mắm, mắm ba khía… những món ngon dân dã từ khắp vùng miền hội tụ giữa phố đi bộ Nguyễn Huệ (TPHCM). Không gian ẩm thực rực rỡ, giá chỉ vài chục nghìn đồng khiến người dân thành phố thích thú tìm lại hương vị quê nhà.

Cả trăm món ngon dân gian, đặc sản vùng miền từ khắp nơi quy tụ trong Tuần lễ Xúc tiến ngành Công nghiệp thực phẩm năm 2025 do Sở Công Thương TPHCM tổ chức. Không gian ẩm thực sôi động giữa trung tâm thành phố thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, thưởng thức.

Dẫn con gái dạo chơi, chị Minh Trang (ngụ phường Xuân Hòa) dừng chân trước gian hàng ẩm thực quê. “Tôi cho con gái thử món bánh bò thốt nốt đường đen, bánh da lợn, bánh chuối… Toàn những món bánh tuổi thơ khi tôi còn ở quê, ăn cái bánh mà nhớ nhà da diết” - chị Trang chia sẻ.

Đủ các loại bánh quê, bánh dân gian có giá từ 10.000 đồng/cái bày bán ngay giữa lòng thành phố giữ chân thực khách Sài thành

Đưa cả gia đình đi thưởng thức món ngon, chị Trà My (phường An Lạc) cho biết: “Bốn người nhà tôi ăn cả chục món như bún mắm, bánh xèo, gỏi, chè… no căng bụng mà hết chưa đến 500.000 đồng. Vừa được ăn ngon, vừa tham gia trò chơi có thưởng lại còn nghe nhạc miễn phí. Lâu lắm rồi gia đình mới có một ngày vui như vậy. Tôi sẽ đưa các con quay lại vào cuối tuần”.

Từ miền Tây, bà Minh (quê An Giang) mang theo đường thốt nốt, bột gạo, khuôn, than củi… để làm bánh trực tiếp phục vụ khách. Bà khéo léo làm bánh bò thốt nốt vàng ươm, gói trong lá chuối xiêm, rắc thêm dừa nạo, cùng nhiều loại bánh dân gian khác với giá khoảng 10.000 – 15.000 đồng/cái.

Không chỉ người dân TPHCM mà du khách nước ngoài cũng thích thú khi lần đầu tiên được thưởng thức nhiều loại bánh lạ như thế

“Lần đầu tiên tôi đến thành phố làm bánh trực tiếp cho thực khách. Người dân đến xem và thưởng thức ngay tại chỗ, ai cũng khen ngon nên tôi vui lắm vì vừa giới thiệu được món ngon quê nhà, vừa để người thành phố biết thêm đặc sản miền Tây” - bà Minh nói.

Không chỉ có các loại bánh, nhiều gian hàng mang đến bún mắm, gỏi đu đủ, mắm cá linh, mắm ba khía… thu hút thực khách nườm nượp.

Chủ một gian hàng đặc sản Phan Thiết giới thiệu: “Tôi đem mực rim me, mực hấp nước dừa, cá cơm rang tỏi ớt, cá cơm dừa dứa… cho khách dùng thử, ai cũng khen ngon nên mua khá đông. Mới ngày đầu mà khách ủng hộ nhiệt tình, hy vọng những ngày sau còn đông hơn”.

Ngay khi vừa mở bán, các quầy hàng đã nhộn nhịp khách đến tham quan và thưởng thức ẩm thực

Theo bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM, ngành chế biến lương thực – thực phẩm không chỉ duy trì vị trí dẫn dắt trong cơ cấu công nghiệp mà còn là lĩnh vực có khả năng mở rộng thị trường nhanh, gắn với nhu cầu tiêu dùng bền vững của hơn 10 triệu dân TPHCM và khu vực phía Nam.

Bà Ngọc cho biết thêm, bên cạnh truyền thống sản xuất mạnh, ngành còn sở hữu lợi thế về hệ thống phân phối rộng, khả năng đổi mới công nghệ và sự chủ động của doanh nghiệp trong nâng cao chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm.

Những ngày tới, lượng khách đổ về phiên chợ ẩm thực quê này chắc chắn sẽ còn đông hơn

“Tuần lễ Xúc tiến ngành Công nghiệp thực phẩm năm nay được tổ chức trong bối cảnh địa giới hành chính TPHCM mở rộng, tạo thêm dư địa phát triển hạ tầng sản xuất, thương mại và mở rộng quy mô ngành thực phẩm” – bà Ngọc nói.

Sự kiện kéo dài đến ngày 18/11, với các khu vực trưng bày sản phẩm, trải nghiệm ẩm thực, khu hội chợ, giao lưu văn hóa và biểu diễn nghệ thuật. Nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực chế biến, phân phối thực phẩm tham gia giới thiệu sản phẩm mới, tìm kiếm đối tác và kết nối giao thương.