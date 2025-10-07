Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Lào Cai:

Đặc sản táo mèo Mù Cang Chải vào vụ

Thành Đạt

TPO - Cây sơn tra, còn gọi là táo mèo là đặc sản của vùng cao Tây Bắc, đang vào mùa thu hoạch. Trên các tuyến đường trung tâm xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai, người dân bày bán những bao tải táo, thu hút đông đảo du khách dừng chân mua.

12162.jpg
Cây táo mèo﻿ hay còn gọi là cây sơn tra, bắt đầu ra hoa từ tháng 3, đến đầu tháng 9 cho thu hoạch quả, kéo dài đến tháng 11 hằng năm. Trong ảnh, khách du lịch chụp ảnh với cây táo mèo đang chín.
12156.jpg
12153.jpg
Cây táo mèo là cây đặc trưng của các tỉnh vùng cao Tây Bắc như Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ... Táo mèo không chỉ là cây trồng kinh tế mà còn là hương vị của núi rừng, mộc mạc, bền bỉ như chính con người nơi đây. Táo mèo được bà con bày bán theo cân, giá dao động từ 8.000 - 30.000 đồng/kg, tùy loại quả để ngâm rượu hoặc để ăn, với táo để ăn thì có giá cao hơn.
12132.jpg
Dọc tuyến đường trung tâm xã Mù Cang Chải﻿, những bao tải táo được bà con tại các xã lân cận như xã Nậm Có, xã Púng Luông, xã Lao Chải, xã Chế Tạo... những vùng trồng nhiều cây táo mèo, tập trung về đây bày bán, thu hút khách mua.
12144.jpg
Táo mèo để ngâm rượu có vị chát, quả cứng, vỏ dày nhưng ngâm thì rượu sẽ có hương vị đậm, thơm nồng. Với táo để ăn thì vỏ mỏng hơn, có vị ngọt, mát và thanh, thường là quả nhỏ, mọng.
12129-4761.jpg
12128-8951.jpg
Theo nông dân trồng táo, đặc trưng của táo mèo là cùng một vườn nhưng có cây cho quả ngọt, có cây cho quả chát, chua. Nếu cây nào ngọt thường ngọt cả cây nên khi thu hoạch phải để riêng để bán giá cao hơn. Mỗi mùa thu nhập khoảng 20-30 triệu đồng. Tuy nhiên, nhiều vụ gần đây, táo mèo rơi vào cảnh được mùa nhưng mất giá, khiến bà con trồng táo không khỏi trăn trở.

Ông Hảng Đình Thu - Chủ tịch UBND xã Lao Chải, Lào Cai - cho biết, hiện toàn xã có hơn 600 ha táo mèo, là một trong những vùng trồng lớn của huyện. Tuy nhiên, do chưa có cơ sở thu mua, chế biến, người dân chủ yếu bán cho thương lái nhỏ lẻ nên giá cả bấp bênh, nhiều hộ bỏ cả công hái vì bán không đủ trả tiền thuê hái. Ông Thu mong muốn có doanh nghiệp đầu tư cơ sở chế biến để tạo đầu ra ổn định, giúp bà con yên tâm gắn bó với cây táo mèo.

Thành Đạt
#cây sơn tra #táo mèo #vùng cao Tây Bắc #thu hoạch táo mèo #du lịch Tây Bắc #giá bán táo mèo #đặc sản Tây Bắc #trồng cây táo mèo #chế biến táo mèo #nông nghiệp Tây Bắc

Xem thêm

Cùng chuyên mục