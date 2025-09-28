Xếp hàng từ 3 giờ sáng mua bánh trung thu đặc sản Hải Phòng

TPO - Hàng chục người dân dậy từ 3h sáng để xếp hàng chờ 4 tiếng mua bánh trung thu tại một cửa hàng truyền thống trên phố Cầu Đất (TP Hải Phòng).