Xã hội

Google News

Xếp hàng từ 3 giờ sáng mua bánh trung thu đặc sản Hải Phòng

Nguyễn Hoàn

TPO - Hàng chục người dân dậy từ 3h sáng để xếp hàng chờ 4 tiếng mua bánh trung thu tại một cửa hàng truyền thống trên phố Cầu Đất (TP Hải Phòng).

banh-trung-thu-1.jpg
Khoảng 5h30 ngày 28/9, khi trời còn chưa sáng rõ, hàng chục người dân Hải Phòng đã xếp hàng kín vỉa hè phố Cầu Đất (phường Lê Chân, TP Hải Phòng) để chờ đến giờ mở cửa mua bánh trung thu truyền thống.
tp-banh-trung-thu-7.jpg
tp-banh-trung-thu-5.jpg
tp-banh-trung-thu-6.jpg
Phố Cầu Đất (Hải Phòng) không chỉ nổi tiếng là phố vàng, phố bạc mà còn có rất nhiều tiệm bánh trung thu, bánh truyền thống các loại kinh doanh hàng chục năm, gắn bó với tuổi thơ của nhiều thế hệ người dân phố cảng. Do đó, mỗi mùa trung thu, tuyến phố trung tâm này luôn chật kín người xếp hàng chờ mua từ sáng đến tối.
tp-banh-trung-thu-11.jpg
tp-banh-trung-thu-16.jpg
Dậy từ 3h sáng 28/9, bà N.T.P (ở Hải Phòng) chia sẻ, bà nhanh chóng mang theo ghế ra phố Cầu Đất "xí chỗ" xếp hàng chờ đến 7h cửa hàng mở cửa để mua bánh chuẩn bị cho con cháu nội ngoại phá cỗ trung thu. Mặc dù đến từ rất sớm nhưng bà vẫn đến sau khoảng hơn 10 người. Bà cùng hàng chục người khác viết sẵn số lượng, loại bánh vào giấy để thuận lợi khi đặt bánh.
tp-banh-trung-thu-15.jpg
tp-banh-trung-thu-9.jpg
tp-banh-trung-thu-10.jpg
Khoảng 6h, vỉa hè phố Cầu Đất, khu vực gần cửa hàng bánh trung thu truyền thống không còn chỗ trống. Mặc dù chủ cửa hàng đã căng dây phân luồng khách nhưng luôn trong tình trạng kẹt cứng, nhiều người tràn xuống lòng đường kê dép, mang theo ghế ngồi chờ.
tp-banh-trung-thu-21.jpg
Chị Bùi Liên và nhóm bạn cũng dậy từ rạng sáng, xếp hàng từ 3h30 chờ mua bánh trung thu. Theo chị, cửa hàng bánh này nổi tiếng ở Hải Phòng, do đó nhu cầu của người địa phương, những người ở xa rất lớn. Nhiều người xếp hàng mua biếu người thân hoặc bán lại cho người không có thời gian đến mua.
tp-banh-trung-thu-2.jpg
tp-banh-trung-thu-3.jpg
tp-banh-trung-thu-23.jpg
Từ người già đến trẻ em, xếp hàng dài dưới lòng đường phố Cầu Đất từ rạng sáng chờ mua bánh trung thu.
tp-banh-trung-thu-20.jpg
Ghi nhận của PV Tiền Phong, có rất nhiều "dân buôn" đến phố Cầu Đất xếp hàng từ rạng sáng mua số lượng lớn bánh trung thu truyền thống để bán lại cho những người ở xa, không có thời gian xếp hàng mua bánh. Tuy nhiên, khi cửa hàng mở cửa, họ nhận được thông báo mỗi người chỉ được mua khoảng 30-40 cái/lượt.
banh-trung-thu-18.jpg
tp-banh-trung-thu-17.jpg
Nhiều năm nay, mỗi khi gần đến rằm tháng 8 (trung thu), phố Cầu Đất (Hải Phòng) luôn trong tình trạng ùn ứ, phương tiện giao thông di chuyển khó khăn do người dân xếp hàng từ sáng đến tối mua bánh trung thu truyền thống. Nhiều người, dậy từ rạng sáng, ngồi vật vạ ở vỉa hè, lòng đường chờ 3-4 tiếng để mua bánh biếu tặng người thân.
Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #bánh trung thu #xếp hàng mua bánh #ùn tắc giao thông #trung thu #bánh nướng #bánh dẻo

