Xếp hàng từ 3 giờ sáng mua bánh trung thu đặc sản Hải Phòng

TPO - Hàng chục người dân dậy từ 3h sáng để xếp hàng chờ 4 tiếng mua bánh trung thu tại một cửa hàng truyền thống trên phố Cầu Đất (TP Hải Phòng).
Phố Cầu Đất (Hải Phòng) không chỉ nổi tiếng là phố vàng, phố bạc mà còn có rất nhiều tiệm bánh trung thu, bánh truyền thống các loại kinh doanh hàng chục năm, gắn bó với tuổi thơ của nhiều thế hệ người dân phố cảng. Do đó, mỗi mùa trung thu, tuyến phố trung tâm này luôn chật kín người xếp hàng chờ mua từ sáng đến tối.
Dậy từ 3h sáng 28/9, bà N.T.P (ở Hải Phòng) chia sẻ, bà nhanh chóng mang theo ghế ra phố Cầu Đất "xí chỗ" xếp hàng chờ đến 7h cửa hàng mở cửa để mua bánh chuẩn bị cho con cháu nội ngoại phá cỗ trung thu. Mặc dù đến từ rất sớm nhưng bà vẫn đến sau khoảng hơn 10 người. Bà cùng hàng chục người khác viết sẵn số lượng, loại bánh vào giấy để thuận lợi khi đặt bánh.
Khoảng 6h, vỉa hè phố Cầu Đất, khu vực gần cửa hàng bánh trung thu truyền thống không còn chỗ trống. Mặc dù chủ cửa hàng đã căng dây phân luồng khách nhưng luôn trong tình trạng kẹt cứng, nhiều người tràn xuống lòng đường kê dép, mang theo ghế ngồi chờ.
Từ người già đến trẻ em, xếp hàng dài dưới lòng đường phố Cầu Đất từ rạng sáng chờ mua bánh trung thu.
Nhiều năm nay, mỗi khi gần đến rằm tháng 8 (trung thu), phố Cầu Đất (Hải Phòng) luôn trong tình trạng ùn ứ, phương tiện giao thông di chuyển khó khăn do người dân xếp hàng từ sáng đến tối mua bánh trung thu truyền thống. Nhiều người, dậy từ rạng sáng, ngồi vật vạ ở vỉa hè, lòng đường chờ 3-4 tiếng để mua bánh biếu tặng người thân.