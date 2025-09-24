Bắc Ninh: Phát hiện hàng nghìn chiếc bánh Trung thu nhập lậu

Theo đó, ngày 24/9/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì, phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra hộ kinh doanh Nguyễn Thị H (đường Hùng Vương, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh).

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại hộ kinh doanh của bà H đang bày bán 4.150 sản phẩm thực phẩm gồm 1.350 chiếc bánh Trung thu, 2.800 chiếc bánh kem quế. Toàn bộ số hàng hóa trên bà H không xuất trình được hóa đơn chứng từ liên quan.

Lực lượng chức năng kiểm tra tại cơ sở kinh doanh bánh Trung thu.

Quá trình làm việc, bà H khai nhận toàn bộ số hàng hóa trên là hàng hoá nhập lậu, do nước ngoài sản xuất được bà thu mua trôi nổi trên thị trường mang về bán thu lợi nhuận.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với cơ quan chức năng lập biên bản và tạm giữ toàn bộ hàng hóa trên để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.