Xã hội

Google News

Nghệ An:

Phát hiện gần 4.200 chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ

Thu Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An vừa phát hiện gần 4.200 chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ sắp “tuồn” ra thị trường.

Ngày 19/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa chủ trì, phối hợp với Tổ Cảnh sát giao thông số 4 (Phòng Cảnh sát giao thông) và Đội Quản lý thị trường số 3, Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An đồng loạt kiểm tra các cơ sở kinh doanh bánh trung thu trên địa bàn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 2 cơ sở kinh doanh bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ.

images2038794-z7026851273270-9c31962cc462ab8e8039e82470478849.jpg
Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở kinh doanh bánh trung thu ở phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An

Cụ thể, chiều 17/9, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh ở phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An do Lê Thị Thu T. (SN 1994) làm chủ. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong cơ sở kinh doanh có 51 thùng và 25 hộp, bên trong chứa các loại bánh trung thu khác nhau.

Tiếp đó, kiểm tra tại cơ sở kinh doanh ở phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An do bà Phạm Thị Th. (SN 1989) làm chủ, lực lượng chức năng phát hiện bên trong cơ sở có 450 hộp (bên trong đựng bánh Trung thu loại vừa và nhỏ), không rõ nguồn gốc xuất xứ, bên trên bao bì có in chữ nước ngoài.

Tổng số lượng bánh trung thu tại 2 cơ sở trên là 4.174 chiếc. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở này không xuất trình được hóa đơn chứng từ.

images2038799-z7026850910133-cd82c54a110cce8c2eb904f19a073da0.jpg
Gần 4.200 chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ sắp "tuồn" ra thị trường

Quá trình làm việc, chủ 2 cơ sở khai nhận, số bánh trung thu trên được mua trôi nổi trên thị trường, không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ, mục đích bán ra thị trường với giá cao để kiếm lời.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số hàng hóa để tiếp tục xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Thu Hiền
#bánh trung thu nhập lậu #nghệ an #kiểm tra hàng nhập lậu #bánh trung thu không rõ nguồn gốc #pháp luật

