Lo ngại chất lượng bánh trung thu

TPO - Theo các chuyên gia, bánh trung thu không minh bạch, không an toàn thì tốt nhất “nhà làm hãy để nhà ăn”. Một khi đã đưa ra thị trường thì phải đúng chất lượng, đúng hàm lượng dinh dưỡng như công bố.

Ngày 29/8, Sở Công Thương TPHCM phối hợp Sở An toàn thực phẩm và báo Tuổi Trẻ đã tổ chức Tọa đàm “Xây dựng thương hiệu bánh trung thu qua chương trình Tick xanh trách nhiệm”.

Tại đây, bà Phạm Khánh Phong Lan - Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM - cho biết, có một điểm nóng trong lĩnh vực bánh trung thu là sự gia tăng của các cơ sở sản xuất bánh "nhà làm" và hoạt động kinh doanh trực tuyến.

Quang cảnh tọa đàm.

“Theo quy định, dù là cơ sở sản xuất công nghiệp hay "nhà làm", các sản phẩm thực phẩm đều phải công bố chất lượng, nguồn gốc nguyên liệu, quy trình sản xuất và bảo đảm người trực tiếp chế biến có đủ điều kiện sức khỏe. Thực tế, nhiều cơ sở nhỏ lẻ không đáp ứng yêu cầu này, trong khi vẫn rao bán rộng rãi trên các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội. Người tiêu dùng mua vì tiện lợi hoặc giá rẻ nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro” - bà Lan nhận định.

Theo bà Lan, so với trước năm 2008, khi bánh trung thu trôi nổi bày bán công khai trên đường phố, tình hình đã cải thiện. Tuy nhiên, nguy cơ vẫn đến từ hai nguồn: bánh nhập lậu và gian lận nhãn mác. Bà Lan cho biết, hằng năm, cơ quan chức năng đều lấy mẫu kiểm nghiệm, song rủi ro từ sản phẩm nhập lậu vẫn hiện hữu.

Ông Nguyễn Quang Huy - Phó Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TPHCM - khẳng định, trách nhiệm không chỉ thuộc về nhà sản xuất. Người tiêu dùng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đẩy lùi sản phẩm kém chất lượng. Ngành quản lý thị trường sẽ tăng cường kiểm tra trước, trong và sau Tết Trung thu.

Người tiêu dùng chọn nơi uy tín để mua bánh trung thu.

Ông Nguyễn Nguyên Phương - Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM - nhìn nhận thực tế, có những sản phẩm được quảng cáo hào nhoáng nhưng chất lượng lại không đảm bảo.

Lãnh đạo Sở Công Thương cho biết, thị trường bánh trung thu ngày càng rộng, đặc biệt sau khi sáp nhập địa giới hành chính, khiến công tác kiểm soát khó toàn diện. Trong khi đó, người tiêu dùng vẫn có nhu cầu mua bánh trung thu. Vì vậy, cần cơ chế giúp họ tiếp cận sản phẩm an toàn với giá hợp lý, nếu không, hậu quả không chỉ người mua gánh chịu mà còn ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe thế hệ sau.

“Ngay cả những nhà sản xuất cũng có khi không dám chắc sản phẩm của mình đã thật sự đạt chuẩn. Do đó, rất cần có một cơ chế giám sát và xác nhận rõ ràng để bảo vệ doanh nghiệp làm ăn chân chính, ngăn chặn tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng tràn lan. Đòi hỏi một thị trường hoàn toàn sạch không dễ, nhưng chúng ta có thể đi từng bước, bắt đầu từ mùa bánh trung thu này, bắt đầu từ việc tham gia Tick xanh trách nhiệm” - ông Phương nhấn mạnh.

Chương trình Tick xanh trách nhiệm do Sở Công Thương TPHCM khởi xướng được kỳ vọng sẽ là công cụ hiệu quả. Doanh nghiệp sản xuất đạt chuẩn sẽ được gắn dấu Tick xanh, giúp người tiêu dùng dễ nhận diện sản phẩm an toàn. Đây cũng là lợi thế cạnh tranh minh bạch cho doanh nghiệp. “Tick xanh không chỉ dừng lại ở một chứng nhận, mà còn là sân chơi công bằng, minh bạch, có giá trị tích lũy lâu dài - ông Phương nói thêm.