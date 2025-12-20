'Chiến dịch Quang Trung' ở Đà Nẵng: Thần tốc dựng nhà cho người dân vùng sạt lở

TPO - 18 ngôi nhà của người dân xã miền núi Trà Tân (TP. Đà Nẵng) bị mưa lũ, sạt lở gây thiệt hại sẽ được các lực lượng dựng lại, khẩn trương để bà con kịp có nhà mới đón Tết

Ngày 20/12, UBND xã Trà Tân (TP. Đà Nẵng) triển khai “Chiến dịch Quang Trung” hỗ trợ sửa chữa, xây dựng lại nhà ở cho các hộ dân bị sạt lở, lũ cuốn trôi trên địa bàn.

Xã Trà Tân triển khai "Chiến dịch Quang Trung", thần tốc dựng lại nhà cho người dân

Trận mưa lũ lịch sử cuối tháng 10 vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề cho xã Trà Tân. Toàn xã ghi nhận hơn 60 điểm sạt lở lớn nhỏ, trong đó nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng với khối lượng đất đá lên đến hàng trăm, hàng ngàn mét khối tại các thôn Trà Giác, Thăng Phương.

Thiên tai đã khiến 85 ngôi nhà bị sạt lở, hư hỏng; đặc biệt có 18 căn nhà bị sập đổ, cuốn trôi hoàn toàn.

Suốt gần 2 tháng qua, nhiều hộ dân phải sống nhờ nhà người thân hoặc dựng lều bạt tạm bợ giữa muôn vàn khó khăn. Trước thực trạng đó, chính quyền địa phương đã khẩn trương huy động mọi nguồn lực để giúp bà con sớm an cư.

Theo kế hoạch, xã Trà Tân sẽ xây dựng mới 18 căn nhà cho 18 hộ dân có nhà bị lũ cuốn trôi, sập hoàn toàn tại các thôn Ngọc Tu, Sông Y, Ngọc Giác. Mỗi căn nhà được hỗ trợ kinh phí từ 200 – 250 triệu đồng, từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn vận động xã hội hóa.

18 hộ dân bị mất nhà do thiên tai sẽ được hỗ trợ dựng lại nhà mới

Lực lượng tham gia xây dựng gồm 65 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 885, Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đà Nẵng cùng dân quân xã; đồng thời huy động các hội, đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn cùng chung tay hỗ trợ.

Dự kiến, việc sửa chữa các nhà bị hư hỏng sẽ hoàn thành trước ngày 31/12 và hoàn thành xây dựng nhà mới trước ngày 31/1/2026 kịp để người dân đón Tết Nguyên đán.

"Việc khởi công xây dựng nhà mới hôm nay là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của người Việt Nam, khi hoạn nạn luôn kề vai sát cánh, không để ai bị bỏ lại phía sau" ông Nguyễn Hồng Lai, Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân chia sẻ.