Chiến dịch Quang Trung: Công an thần tốc dựng lại nhà cho người dân vùng bão lũ

TPO - Ngày 13/12, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công an, chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến, kiểm điểm tiến độ triển khai “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại nhà ở cho người dân bị sập đổ hoàn toàn do mưa bão.

Xây mới 447 căn nhà cho dân

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an, lực lượng Công an nhân dân đang chủ trì xây dựng mới 447 căn nhà cho người dân tại các địa phương chịu thiệt hại nặng nề, với mức hỗ trợ 50 triệu đồng/căn.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên nhấn mạnh, toàn lực lượng đang nỗ lực cao nhất để hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 20/1/2026, sớm hơn 10 ngày so với mốc thời gian Chính phủ giao (31/1/2026). Mục tiêu là giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, kịp đón Tết Nguyên đán trong những mái ấm an toàn, vững chãi.

Tại hội nghị, Công an các đơn vị, địa phương đã báo cáo chi tiết tiến độ từng hạng mục; thống nhất số lượng nhà trong khuôn khổ chiến dịch; đồng thời thẳng thắn chỉ ra những khó khăn về thời tiết, địa hình, giải phóng mặt bằng, vận chuyển vật liệu… Qua đó đề xuất các giải pháp nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường.

Công an TP Đà Nẵng phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức Lễ khởi công triển khai “Chiến dịch Quang Trung” thực hiện sửa chữa, xây mới 11 căn nhà.

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên ghi nhận tinh thần trách nhiệm và những kết quả bước đầu đạt được, khẳng định “Chiến dịch Quang Trung” không chỉ là việc dựng lại những căn nhà, mà còn là hành động cụ thể vun đắp mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa lực lượng Công an và nhân dân, đúng tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Bên cạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, lãnh đạo Bộ Công an nhấn mạnh nhiệm vụ bảo đảm an ninh nông thôn, an sinh xã hội, an toàn sức khỏe cho người dân; đồng thời phối hợp triển khai các giải pháp phục hồi sinh kế, ổn định đời sống lâu dài sau thiên tai.

Đà Nẵng về đích 75% kế hoạch

Không khí khởi công các công trình diễn ra sôi nổi với tinh thần “Không chờ đợi, không chậm trễ; làm ngày, làm đêm”.

Ngày 12/12, tại thôn 3, xã Trà Giáp, Công an TP Đà Nẵng phối hợp chính quyền địa phương tổ chức lễ khởi công hỗ trợ xây dựng nhà cho 6 hộ bị sập hoàn toàn và sửa chữa 5 hộ hư hỏng nặng. Dù đường vào khu vực còn sạt lở nghiêm trọng, lực lượng hỗ trợ vẫn vượt khó tiếp cận hiện trường bằng xe máy.

Phát huy vai trò nòng cốt, gắn với phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất”, Công an TP Đà Nẵng đã triển khai quyết liệt chiến dịch với phương châm thần tốc – quyết liệt – không để dân màn trời chiếu đất. Đến nay, lực lượng này đã hoàn thành 206/271 căn nhà, đạt hơn 75% kế hoạch.

Tại các xã Avương, La Êê, Thượng Đức, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an, lực lượng an ninh cơ sở, đoàn viên thanh niên và người dân đã làm việc ngày đêm, triển khai xây dựng nhà theo tiêu chí “3 cứng” (nền cứng, tường cứng, mái cứng). Chỉ sau vài ngày, hàng chục căn nhà hư hỏng nặng đã được khắc phục, nhiều căn sập hoàn toàn đã hoàn thành móng, dựng trụ, lên tường.

Sau 4 ngày triển khai cao điểm, đã có 8/22 xã, phường hoàn thành 100% việc sửa chữa nhà bị hư hỏng. Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phương tiện để hoàn thành 65 căn nhà còn lại, quyết tâm về đích sớm, giúp người dân đón xuân mới trong những ngôi nhà an toàn, vững chắc.