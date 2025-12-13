Hà Nội có 6 tuyến phố 'làn sóng xanh' giúp giảm thời gian chờ đèn đỏ

TPO - Theo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, hệ thống camera và đèn tín hiệu tích hợp công nghệ AI giúp cảnh báo các điểm ùn tắc và cho phép điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu theo thời gian thực, rút ngắn hoặc kéo dài pha đèn tùy theo lưu lượng. Góp phần giảm đáng kể việc phải bố trí lực lượng CSGT trực tiếp điều tiết giao thông.

Tuyến phố Trần Hưng Đạo.

Ngày 13/12, Công an TP Hà Nội chính thức đưa Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội vào hoạt động. Công an TP Hà Nội xác định, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, ứng dụng AI trong quản lý, điều hành giao thông là một nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa chiến lược.

Việc triển khai, lắp đặt hệ thống với các tính năng hiện đại nhằm phục vụ mục tiêu hiện đại hóa hạ tầng giao thông đô thị, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông.

Trung tâm được trang bị 3 hệ thống, gồm hệ thống quản lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, hệ thống điều khiển tín hiệu giao thông thông minh thích ứng theo thời gian thực và hệ thống quản lý an ninh trật tự.

Đây là “đầu não” của hệ thống 1.837 camera kết nối trực tiếp với 188 bộ điều khiển đèn tín hiệu giao thông công nghệ AI. Hệ thống điều khiển tự động dựa trên thu thập cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh về lưu lượng giao thông, thích ứng thời gian thực.

Theo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, hệ thống camera và đèn tín hiệu tích hợp công nghệ AI hướng tới việc giảm ùn tắc, hiện đại hóa hạ tầng, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Đáng chú ý, việc thiết lập “làn sóng xanh” cho phép hệ thống chủ động cảnh báo ùn tắc và điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu theo thời gian thực, qua đó giảm đáng kể nhu cầu bố trí lực lượng CSGT trực tiếp điều tiết.

Hệ thống camera và đèn tín hiệu tích hợp công nghệ AI.

Đặc biệt, hiện nay hệ thống đã thiết lập được 6 tuyến “làn sóng xanh” tại các tuyến phố Huế, Hàng Bài, Trần Hưng Đạo, Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Quán Sứ. Giải pháp điều khiển đèn tín hiệu thông minh mới đã chứng minh hiệu quả vượt trội trên tuyến phố Huế - Hàng Bài.

So với hệ thống cũ, hệ thống mới đã giúp rút ngắn 31% thời gian hành trình, tăng tốc độ trung bình của phương tiện di chuyển trên tuyến, giảm số lần phương tiện phải dừng chờ các nút trên tuyến, giảm hàng chờ đèn đỏ của phương tiện, cải thiện và tăng tốc lưu lượng phương tiện ở các hướng vào nút.

Từ quy trình điều hành hệ thống camera, đèn tín hiệu “thủ công” đến quy trình ứng dụng tích hợp AI trong quản lý, điều hành giao thông, Công an TP Hà Nội đã và đang có những bước tiến mạnh mẽ trong chuyển đổi số nhằm giải quyết một trong những “điểm nghẽn” hiện nay của Thủ đô là vấn đề ùn tắc giao thông được nêu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2025 – 2030, từng bước góp phần xây dựng thành phố thông minh.