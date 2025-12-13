Đề xuất phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic 16.000 ha ở Hà Nội

TPO - Quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic, tỷ lệ 1/2000 thuộc địa bàn 12 xã, phường khu vực phía Nam thành phố với tổng diện tích nghiên cứu khoảng 16.081 ha, được chia làm 4 phân khu.

UBND TP. Hà Nội vừa có Tờ trình gửi HĐND TP. Hà Nội đề nghị thông qua Quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic, tỷ lệ 1/2000.

Theo đó, Quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic, tỷ lệ 1/2000 thuộc phạm vi 12 xã, phường, gồm: Thanh Liệt, Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Bình Minh, Tam Hưng, Thanh Oai, Dân Hòa.

Quy mô diện tích đất khoảng 16.081 ha, được chia làm 4 phân khu thành phần (A, B, C, D) thuộc tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic (phân khu đô thị Thể thao phía Nam đô thị trung tâm).

Cụ thể: Quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic - Khu A (thuộc phường Thanh Liệt và các xã Đại Thanh, Ngọc Hồi, Tam Hưng, Thường Tín, Bình Minh) với diện tích lập quy hoạch khoảng 3.280 ha; quy mô dân số 310.000 người.

Quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic rộng 16.081 ha được chia làm 4 phân khu

Đây là khu vực phát triển đô thị mới gắn với mô hình TOD (đô thị nén). Tính chất đặc thù của Khu A là đóng vai trò đầu mối giao thông kết nối, bổ trợ cho Khu liên hợp thể thao nằm tại Khu B.

Quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic - Khu B (thuộc các xã Thường Tín, Tam Hưng, Thượng Phúc, Dân Hòa) với diện tích khoảng 4.560 ha; quy mô dân số khoảng 285.000 người.

Đây là khu vực trọng tâm phát triển đô thị thể thao, đô thị dịch vụ gắn liền với Khu liên hợp thể thao (sân vận động đẳng cấp quốc tế).

Quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic - Khu C (các xã Ngọc Hồi, Nam Phù, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Thường Tín) có diện tích khoảng 4.498 ha, với số dân 280.000 người. Định hướng khu C phát triển theo mô hình đô thị thể thao, đô thị dịch vụ để gắn kết và hỗ trợ cho Khu liên hợp thể thao (sân vận động đẳng cấp quốc tế).

Quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic - Khu D (thuộc các xã Thanh Oai, Tam Hưng, Dân Hòa) với diện tích khoảng 3.743 ha; quy mô dân số 275.000 người. Định hướng Khu D sẽ phát triển đô thị thể thao và dịch vụ gắn với khu liên hợp thể thao.

Theo UBND TP. Hà Nội, mục tiêu của dự án nhằm mở rộng không gian vùng đô thị phía Nam thành phố; bổ sung hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng giao thông lớn như đường Vành đai 4, tổ hợp TOD ga Ngọc Hồi, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đường sắt Quốc gia và đường sắt đô thị.

Ngoài ra, sẽ hình thành một quần thể đô thị thể thao, dịch vụ du lịch, sinh thái phía Nam Hà Nội, với khu liên hợp thể thao, các ”làng Olympic” đẳng cấp khu vực, quốc tế đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện để có thể tổ chức được đại hội thể thao châu Á, Thế vận hội Olympic.

Bên cạnh đó, sẽ hình thành đô thị hiện đại, thông minh, đô thị nén (TOD) đáp ứng vai trò động lực (đầu mối về giao thông) để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực cửa ngõ phía Nam. Đồng thời, phát triển mới trục không gian phía Nam gắn với trục văn hóa Mỹ Đình - Ba Sao - Bái Đính; kết nối di sản Thăng Long - Hoa Lư và vùng di tích Hương Sơn - Tam Chúc…

Đặc biệt, dự án được triển khai sẽ góp phần phân bổ dân số để giảm áp lực cho khu vực nội đô lịch sử, hình thành các vùng đệm quanh làng xóm hiện hữu để kiểm soát đô thị hóa.