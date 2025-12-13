Hình ảnh hiếm thấy của giao thông Thủ đô trong một ngày mưa

Hà Nội đưa vào vận hành Trung tâm điều khiển giao thông thông minh

Ngày 13/12, Công an TP Hà Nội khánh thành Trung tâm điều khiển giao thông thông minh và hệ thống camera AI xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Trung tâm vận hành 1.837 camera AI tại 195 nút giao thông trọng điểm, giám sát giao thông theo thời gian thực.

Theo Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, hệ thống camera AI sẽ hỗ trợ phát hiện vi phạm, điều tiết giao thông và được kỳ vọng góp phần thay đổi ý thức người dân, hướng tới trật tự, văn minh đô thị.