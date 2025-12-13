Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Hình ảnh hiếm thấy của giao thông Thủ đô trong một ngày mưa

Dương Triều Dương Triều

TPO - Trái ngược với cảnh hỗn loạn thường thấy, giao thông tại nhiều nút giao lớn ở Hà Nội diễn ra khá trật tự dù trời mưa khiến tấm nhìn hạn chế. Phần lớn người dân khi lưu thông đều chấp hành nghiêm chỉnh tín hiệu đèn giao thông và vạch kẻ đường, tạo nên một hình ảnh đẹp giữa lòng Thủ đô.

tp-camera-aidsc-6743.jpg
Sáng 13/12, trong cơn mưa kéo dài, giao thông tại nhiều nút giao lớn của Hà Nội diễn ra trật tự hơn thường lệ. Ghi nhận tại nút giao Ô Chợ Dừa, ngã tư Thái Hà – Láng Hạ và dọc trục đường Nguyễn Chí Thanh – Trần Duy Hưng cho thấy phần lớn người tham gia giao thông chấp hành nghiêm tín hiệu đèn và các quy định an toàn giao thông.
tp-camera-aidsc-6816.jpg
Tại nút giao Ô Chợ Dừa, một trong những điểm nóng về ùn tắc, dòng xe từ các hướng Xã Đàn, La Thành, Tôn Đức Thắng di chuyển chậm nhưng đều.
tp-camera-aidsc-6901.jpg
tp-camera-aidsc-6893.jpg
tp-camera-aidsc-6874.jpg
Dù lưu lượng phương tiện lớn và mặt đường trơn trượt, nhiều người điều khiển xe máy chủ động dừng xe phía sau vạch kẻ, không lấn lên lòng đường. Khi đèn tín hiệu chuyển xanh, các phương tiện nối đuôi nhau di chuyển, hạn chế tình trạng chen lấn.
tp-camera-aidsc-6844.jpg
“Tôi đi qua đây hàng ngày, trời mưa thường rất dễ tắc. Sáng nay xe đông nhưng vẫn đi được”, anh Trần Văn Nam (người dân Đống Đa) cho biết.
tp-camera-aidsc-6920.jpg
Cách đó không xa, tại ngã tư Thái Hà – Láng Hạ, nơi tập trung nhiều cửa hàng và trung tâm thương mại, lượng người và phương tiện qua lại đông từ sáng sớm. Người đi bộ đứng chờ đèn dưới mái hiên, các phương tiện giảm tốc khi vào nút giao.
tp-camera-aidsc-6908.jpg
Tuy nhiên, ghi nhận vẫn cho thấy một số trường hợp cố tình vượt đèn đỏ khi tín hiệu vừa chuyển vàng hoặc sử dụng điện thoại trong lúc chờ đèn.
tp-camera-aidsc-6875.jpg
Chị Nguyễn Thị Hương (nhân viên bán hàng trên phố Thái Hà) nói: “Đa số mọi người đi nghiêm hơn, nhưng thỉnh thoảng vẫn thấy có người vừa đi xe vừa nhìn điện thoại, khá nguy hiểm”.
tp-camera-aidsc-6779.jpg
Trên trục Nguyễn Chí Thanh – Trần Duy Hưng, tuyến đường huyết mạch phía Tây thành phố, giao thông giờ cao điểm sáng duy trì mật độ cao nhưng không xảy ra ùn tắc kéo dài. Các phương tiện di chuyển theo làn, giữ khoảng cách an toàn. Xen giữa dòng xe trật tự vẫn xuất hiện rải rác trường hợp vượt đèn muộn hoặc tăng ga khi đèn sắp chuyển đỏ.
tp-camera-aidsc-6884.jpg
“Tuyến này trước đây hay bị dồn xe giờ cao điểm. Sáng nay vẫn đông nhưng đi đều, ít phải phanh gấp,” anh Lê Minh Tuấn (tài xế xe công nghệ) chia sẻ.
tp-camera-aidsc-6756.jpg
Khoảng 8h30, mưa nặng hạt hơn, phần lớn phương tiện tiếp tục chấp hành tín hiệu giao thông, kiên nhẫn chờ đèn tại các nút giao lớn. Một số hành vi vi phạm vẫn xuất hiện lẻ tẻ, song không phổ biến.
tp-camera-aidsc-6927.jpg
Ghi nhận sáng 13/12 cho thấy, trong điều kiện thời tiết bất lợi và lưu lượng phương tiện cao, ý thức chấp hành luật giao thông của người dân tại nhiều tuyến phố đã có chuyển biến tích cực.
tp-camera-aidsc-6824.jpg
Tuy vậy, việc vẫn còn một số trường hợp vượt đèn đỏ, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện cho thấy trật tự giao thông bền vững vẫn phụ thuộc lớn vào ý thức của từng người tham gia giao thông.

Hà Nội đưa vào vận hành Trung tâm điều khiển giao thông thông minh

Ngày 13/12, Công an TP Hà Nội khánh thành Trung tâm điều khiển giao thông thông minh và hệ thống camera AI xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Trung tâm vận hành 1.837 camera AI tại 195 nút giao thông trọng điểm, giám sát giao thông theo thời gian thực.

Theo Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, hệ thống camera AI sẽ hỗ trợ phát hiện vi phạm, điều tiết giao thông và được kỳ vọng góp phần thay đổi ý thức người dân, hướng tới trật tự, văn minh đô thị.

