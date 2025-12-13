Hình ảnh hiếm thấy của giao thông Thủ đô trong một ngày mưa

TPO - Trái ngược với cảnh hỗn loạn thường thấy, giao thông tại nhiều nút giao lớn ở Hà Nội diễn ra khá trật tự dù trời mưa khiến tấm nhìn hạn chế. Phần lớn người dân khi lưu thông đều chấp hành nghiêm chỉnh tín hiệu đèn giao thông và vạch kẻ đường, tạo nên một hình ảnh đẹp giữa lòng Thủ đô.
Dù lưu lượng phương tiện lớn và mặt đường trơn trượt, nhiều người điều khiển xe máy chủ động dừng xe phía sau vạch kẻ, không lấn lên lòng đường. Khi đèn tín hiệu chuyển xanh, các phương tiện nối đuôi nhau di chuyển, hạn chế tình trạng chen lấn.
Hà Nội đưa vào vận hành Trung tâm điều khiển giao thông thông minh
Ngày 13/12, Công an TP Hà Nội khánh thành Trung tâm điều khiển giao thông thông minh và hệ thống camera AI xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Trung tâm vận hành 1.837 camera AI tại 195 nút giao thông trọng điểm, giám sát giao thông theo thời gian thực.
Theo Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, hệ thống camera AI sẽ hỗ trợ phát hiện vi phạm, điều tiết giao thông và được kỳ vọng góp phần thay đổi ý thức người dân, hướng tới trật tự, văn minh đô thị.