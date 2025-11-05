Hà Nội phê duyệt quy hoạch khu đô thị thể thao Olympic 16.000 ha

TPO - Quy mô nghiên cứu quy Quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic, tỷ lệ 1/2000 khoảng 16.081 ha, thuộc địa giới hành chính phường Thanh Liệt và các xã Đại Thanh, Ngọc Hồi, Tam Hưng, Thường Tín, Bình Minh, TP Hà Nội.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic - Khu A, tỷ lệ 1/2000.

Theo đó, khu vực nghiên cứu lập Quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic, tỷ lệ 1/2000 thuộc địa giới hành chính phường Thanh Liệt và các xã Đại Thanh, Ngọc Hồi, Tam Hưng, Thường Tín, Bình Minh, TP Hà Nội, được giới hạn bởi phía Bắc giáp đường Phan Trọng Tuệ, phía Nam giáp đường Vành đai 4, phía Đông tiếp giáp với khu dân cư hiện hữu và CCN Ngọc Hồi, phía Tây giáp với phân khu đô thị C4.

Quy mô nghiên cứu quy Quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic, tỷ lệ 1/2000 khoảng 16.081 ha. Quy mô lập Quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic - Khu A, tỷ lệ 1/2000 khoảng 3.280 ha. Thời hạn quy hoạch đến năm 2045 tầm nhìn đến năm 2065.

Nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt nhằm phù hợp với tình hình, xu hướng phát triển mới và định hướng Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Từ đó, hình thành một quần thể đô thị thể thao, dịch vụ du lịch, sinh thái phía Nam của thành phố Hà Nội, với khu liên hợp thể thao, các "làng Olympic" đẳng cấp khu vực, quốc tế đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện để có thể tổ chức được đại hội thể thao Châu Á, Thế vận hội Olympic.

Việc này đồng thời giúp mở rộng không gian vùng đô thị phía Nam; khớp nối đồng bộ, bổ sung hoàn chỉnh, kết nối đồng bộ hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật khu vực đô thị và nông thôn. Hình thành đô thị hiện đại, thông minh, đô thị nén (TOD), sinh thái đáp ứng vai trò động lực (đầu mối về giao thông) để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực cửa ngõ phía Nam của Thủ đô.

Một nhiệm vụ quan trọng khác được thành phố đề ra là rà soát nghiên cứu, tăng cường, bổ trợ thêm hệ thống đường trục, đường nội bộ phục vụ nhu cầu kết nối giao thông, hạ tầng kỹ thuật, môi trường cảnh quan đặc thù trong khu vực.

Xác định các nguyên tắc, yêu cầu tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan đối với các khu vực chức năng, các không gian đặc trưng và cấu trúc đô thị, đảm bảo phát triển ổn định, bền vững. Xác định khung kết cấu hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đề xuất các hạng mục ưu tiên đầu tư và nguồn lực thực hiện,…

Đơn vị thực hiện tổ chức lập quy hoạch là Ban quản lý đồ án quy hoạch kiến trúc (trực thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội). Cơ quan thẩm định là Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội. Cơ quan phê duyệt là UBND thành phố Hà Nội. Thời gian lập đồ án, thực hiện theo yêu cầu của UBND Thành phố và không quá 9 tháng.

UBND Thành phố giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc có trách nhiệm tổ chức kiểm tra xác nhận Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic - Khu A, tỷ lệ 1/2000 phù hợp với Quyết định phê duyệt của UBND Thành phố; Lưu trữ hồ sơ theo quy định...