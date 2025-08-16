Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thanh Hiếu
TPO - UBND TP. Hà Nội đã phê duyệt đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Tây Nam Hà Nội - Khu xây dựng đợt đầu, tỷ lệ 1/500 tại các ô quy hoạch ký hiệu B9/CC1, CC3 và C3/HH, C3/CC1-1.

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Tây Nam Hà Nội - Khu xây dựng đợt đầu, tỷ lệ 1/500 tại các ô quy hoạch ký hiệu B9/CC1, CC3 và C3/HH, C3/CC1-1 (phường Yên Hòa, TP. Hà Nội).

UBND TP. Hà Nội cho biết, đồ án được phê duyệt nhằm tổ chức lại mặt bằng công trình không gian kiến trúc cảnh quan phù hợp với nhu cầu khai thác, vận hành và quản lý và khu vực xây dựng công trình ngầm; đảm bảo các chức năng sử dụng đất và chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc phù hợp định hướng Quy hoạch phân khu đô thị tỷ lệ 1/2000 và Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt. Đồng thời, đây cũng là cơ sở pháp lý để chủ đầu tư lập dự án đầu tư xây dựng và các cấp chính quyền quản lý theo quy hoạch được duyệt.

04-mgjw.jpg
UBND TP. Hà Nội phê duyệt Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Tây Nam Hà Nội. Ảnh minh họa.

Về vị trí, ô đất ký hiệu B9/CC1, CC3 có phía Đông Bắc giáp khu đất trường mầm non Dịch Vọng Hậu và phố Đinh Núp; phía Tây Nam giáp phố Nguyễn Quốc Trị; phía Tây Bắc và Đông Nam giáp đường hiện có.

Ô đất ký hiệu C3/HH, C3/CC1-1 có vị trí: phía Đông Bắc giáp phố Nguyễn Chánh; phía Tây Bắc giáp phố Mạc Thái Tông; phía Tây Nam giáp phố Đinh Núp, phía Đông Nam giáp đường hiện có.

Quy mô nghiên cứu quy hoạch: Giữ nguyên theo Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Tây Nam Hà Nội - Khu xây dựng đợt đầu, tỷ lệ 1/500 được duyệt: Ô đất ký hiệu B9/CC1, CC3 có diện tích 9.145m2. Ô đất ký hiệu C3/HH, C3/CC1-1 có tổng diện tích 7.661m2 (trong đó ô C3/HH có diện tích đất 5.661m2, ô C3/CC1-1 có diện tích đất 2.000m2).

Nguyên tắc điều chỉnh là giữ nguyên vị trí, phạm vi ranh giới, diện tích ô đất ký hiệu B9/CC1, CC3 và C3/HH, C3/CC1-1 theo Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt.

Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc điều chỉnh (mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, tầng cao công trình...) nằm trong khung chỉ tiêu sử dụng đất theo Quy hoạch phân khu đô thị H2-2 tỷ lệ 1/2000 được duyệt, phù hợp với Quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD, Tiêu chuẩn thiết kế hiện hành và các quy định hiện hành có liên quan; Cụ thể hóa các chức năng của công trình phù hợp chức năng sử dụng đất theo Quy hoạch chi tiết và định hướng Quy hoạch phân khu đô thị H2-2, tỷ lệ 1/2000.

Đảm bảo khớp nối đồng bộ, phù hợp với hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực theo quy hoạch; không làm thay đổi hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật khung đã được xác định trong đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Tây Nam Hà Nội - Khu xây dựng đợt đầu, tỷ lệ 1/500 và định hướng Quy hoạch phân khu đô thị H2-2, tỷ lệ 1/2000 được duyệt.

Các nội dung khác không thuộc phạm vi điều chỉnh được giữ nguyên theo Quy hoạch chi tiết đã được UBND thành phố phê duyệt.

UBND thành phố giao UBND phường Yên Hòa chủ trì, phối hợp cùng Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Công ty cổ phần Đầu tư Thùy Dương tổ chức công bố công khai nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết được phê duyệt để các cơ quan, tổ chức có liên quan và nhân dân biết theo quy định.

Thanh Hiếu
