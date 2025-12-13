Cuối tuần dạo phố Trịnh Công Sơn, khám phá ẩm thực và làng nghề Thủ đô

TPO - Tối 12/12, Liên hoan Ẩm thực và Du lịch làng nghề, phố nghề Hà Nội năm 2025 do Sở Du lịch Hà Nội tổ chức chính thức khai mạc tại Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ (phố đi bộ Trịnh Công Sơn) với nhiều hoạt động hấp dẫn.

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Nguyễn Trần Quang cho biết, ngành du lịch Thủ đô đang phục hồi mạnh mẽ và từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới. Năm 2025, Hà Nội dự kiến đón hơn 33,7 triệu lượt khách, tăng trên 20% so với năm 2024; trong đó có khoảng 7,8 triệu lượt khách quốc tế và 25,8 triệu lượt khách nội địa; tổng thu từ du lịch ước đạt hơn 134.000 tỷ đồng, tăng hơn 21% so với cùng kỳ.

Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Nguyễn Trần Quang phát biểu khai mạc chương trình.

Theo ông Quang, bên cạnh kết quả tăng trưởng tích cực, Hà Nội còn được nhiều tổ chức, tạp chí du lịch uy tín quốc tế vinh danh ở các hạng mục như Top 25 điểm đến văn hóa hàng đầu thế giới, Top điểm đến được yêu thích, điểm đến bền vững… Đây là sự ghi nhận cho nỗ lực phát triển du lịch theo hướng an toàn, thân thiện, sáng tạo và bền vững, trong đó du lịch làng nghề và ẩm thực là một trong những trụ cột quan trọng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức Khai mạc Liên hoan Ẩm thực và Du lịch làng nghề, phố nghề Hà Nội năm 2025.

Từ những lợi thế đó, Phó Giám đốc Sở Du lịch nhận định, Liên hoan Ẩm thực và Du lịch làng nghề, phố nghề Hà Nội năm 2025 là hoạt động xúc tiến du lịch trọng điểm nhằm tôn vinh giá trị của các làng nghề, phố nghề và tinh hoa ẩm thực Thủ đô; quảng bá điểm đến, sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với làng nghề, phố nghề và văn hóa ẩm thực. Đồng thời, sự kiện còn kết nối cơ quan quản lý - doanh nghiệp - nghệ nhân - cộng đồng dân cư trong chuỗi giá trị du lịch, góp phần xây dựng hình ảnh Hà Nội là “Điểm đến an toàn - thân thiện - chất lượng - hấp dẫn” đối với du khách trong nước và quốc tế.

Liên hoan năm nay được tổ chức trên không gian khoảng 5.000m² với gần 80 gian hàng, thiết kế thành ba không gian chính, tạo nên hành trình khám phá Hà Nội qua làng nghề và ẩm thực. Nổi bật là không gian “Làng nghề kể chuyện xưa và nay”, giới thiệu các làng nghề tiêu biểu như gốm Bát Tràng, lụa Vạn Phúc, nón Chuông, quạt Chàng Sơn, sơn mài Hạ Thái, mây tre đan Phú Vinh, tăm hương Quảng Phú Cầu, dệt Phùng Xá, khảm trai Chuyên Mỹ… Trong đó, gốm Bát Tràng và lụa Vạn Phúc – hai thành viên của Mạng lưới các Thành phố Thủ công sáng tạo thế giới – là điểm nhấn, mang đến cho du khách trải nghiệm không gian phố nghề Hà Nội xưa qua hiện vật, mô hình và các sản phẩm trang trí Tết truyền thống.

Liên hoan Ẩm thực và Du lịch làng nghề, phố nghề Hà Nội năm 2025 thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan, trải nghiệm trong tối 12/12.

Trong 4 ngày diễn ra chương trình từ ngày 11-14/12, ngoài các hoạt động chính, sự kiện còn có các hoạt động bên lề như: trải nghiệm thao tác nghề cùng nghệ nhân; thưởng thức ẩm thực, giao lưu đầu bếp; các hoạt động nghệ thuật…

Nhiều hoạt động nghệ thuật đặc sắc sẽ được đưa tới với người dân và du khách dịp cuối tuần này.

Liên hoan Ẩm thực và Du lịch làng nghề, phố nghề năm 2025 là hoạt động xúc tiến quan trọng, hướng tới khai thác tiềm năng du lịch làng nghề, phố nghề Hà Nội – những giá trị được bồi đắp qua hàng trăm năm lịch sử. Liên hoan góp phần giới thiệu các sản phẩm nghề thủ công truyền thống và sáng tạo hiện đại; đồng thời quảng bá nền ẩm thực đặc sắc của Thăng Long - Hà Nội.