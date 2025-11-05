Hà Nội giao gần 150.000m2 đất để làm dự án khu du lịch văn hóa Sóc Sơn

TPO - Khu đất rộng gần 150.000m2 đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, được Hà Nội giao doanh nghiệp không thông qua đấu giá để triển khai dự án Khu du lịch văn hóa Sóc Sơn khu III - Khu công cộng và làng du lịch tại xã Sóc Sơn.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc cho Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ vui chơi giải trí thể thao Hà Nội thuê 148.707,7m² đất (đợt 1) để thực hiện dự án Khu du lịch văn hóa Sóc Sơn khu III - Khu công cộng và làng du lịch tại xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

Theo quyết định, phần diện tích trên thuộc khu đất đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, được xác định tại Bản đồ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 do Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội lập, được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 3768/QĐ-UBND ngày 6/8/2015.

Thời hạn thuê đất là 50 năm, hình thức Nhà nước cho thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê. Việc cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Dự án Khu du lịch văn hóa Sóc Sơn khu III được định hướng là khu công cộng và làng du lịch, nhằm phát huy tiềm năng sinh thái, văn hóa và du lịch của vùng núi Sóc, tạo không gian nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Bắc Thủ đô. Dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 01121000947 từ năm 2011 và trải qua nhiều lần điều chỉnh quy hoạch, nhằm phù hợp định hướng phát triển du lịch bền vững của thành phố.

UBND thành phố Hà Nội giao Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ vui chơi giải trí thể thao Hà Nội phối hợp với các sở, ngành liên quan để hoàn tất thủ tục tài chính, đầu tư và triển khai dự án.

Đồng thời, UBND TP Hà Nội yêu cầu dự án phải bảo đảm không làm ảnh hưởng đến hệ thống thủy lợi nội đồng, diện tích đất rừng phòng hộ và đất lúa liền kề, tuân thủ nghiêm quy định về bảo vệ môi trường và phòng cháy, chữa cháy.

Chủ đầu tư phối hợp UBND xã Sóc Sơn khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích còn lại của dự án (khoảng 10,97ha) để trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định giao đất đợt 2. Việc triển khai dự án phải tuân thủ tiến độ cam kết; nếu chậm tiến độ sử dụng đất 24 tháng hoặc không đưa đất vào sử dụng trong 12 tháng liên tục kể từ ngày bàn giao, nhà đầu tư sẽ bị thu hồi đất mà không được bồi thường về đất, tài sản gắn liền với đất.

Việc cho thuê đất lần này đánh dấu bước triển khai quan trọng của dự án Khu du lịch văn hóa Sóc Sơn, mở đường cho việc hình thành quần thể du lịch - nghỉ dưỡng - văn hóa gắn với bảo tồn cảnh quan sinh thái, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố Hà Nội giai đoạn 2025-2030.