Cộng đồng hơn 600 runner rủ nhau đăng ký chạy ở Tiền Phong Half Marathon

TPO - Hơn 600 runner đến từ cộng đồng Super Night Run cùng nhiều hội nhóm chạy bộ đã rủ nhau đăng ký tham gia Giải Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất – năm 2025, góp phần khuấy động không khí sôi nổi tại khu vực nhận BIB trước thềm giải chạy.

Cộng đồng 600 người cùng tham gia Tiền Phong Half Marathon

Trưa 13/12, không khí tại khu vực nhận BIB của Giải Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025 trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi nhiều hội nhóm chạy bộ có mặt, cùng nhau háo hức chờ đợi giờ phút khai mạc.

Anh Nguyễn Tiến Danh - Chủ tịch cộng đồng sức bền Super Night Run, chia sẻ đây là giải đấu đặc biệt với nhóm bởi địa điểm tổ chức nằm ngay khu vực TPHCM - nơi cộng đồng thường xuyên luyện tập.

Anh Danh bày tỏ: “Super Night Run là một trong những đơn vị đăng ký đông nhất trong giải Tiền Phong Half Marathon. Tới thời điểm hiện tại, mọi người đăng ký tham gia khoảng 600 người”.

Các thành viên cộng đồng sức bền Super Night Run chụp ảnh check-in tại sự kiện. Ảnh: Anh Nhàn

Giải thích lý do Super Night Run lựa chọn Tiền Phong Half Marathon, anh Danh cho biết cộng đồng đã tham gia nhiều mùa giải do báo Tiền Phong tổ chức và luôn đánh giá cao chất lượng của giải. Khi báo Tiền Phong tổ chức giải Half Marathon đầu tiên tại TPHCM, nhóm đăng ký ngay.

Theo anh Danh, uy tín của báo Tiền Phong là yếu tố quan trọng khiến cộng đồng tin tưởng: “Báo Tiền Phong đã có tên tuổi và nhiều năm kinh nghiệm, đặc biệt là sắp sửa tổ chức Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 67 ở Nha Trang. Chúng tôi tin tưởng vào đội ngũ ban tổ chức và vận hành”.

Nói thêm về việc chuẩn bị của cộng đồng cho giải chạy lần này, anh Danh cho biết mọi người đều đã sẵn sàng tâm thế. “Chúng tôi đến với giải đấu vui là chính nhưng luôn mong muốn kết nối được tất cả anh em, tất cả cộng đồng”, anh Danh nói.

Đánh giá về công tác tổ chức, anh Danh kỳ vọng nhiều vào chất lượng của mùa giải đầu tiên tại khu đô thị Vạn Phúc. Anh tin tưởng ban tổ chức sẽ hỗ trợ hết mức để tất cả vận động viên có thể tham gia một giải đấu thật tốt.

Các runner hào hứng trước giờ khai mạc giải Tiền Phong Half Marathon.

Cả gia đình cùng chạy bộ

Anh Nguyễn Trọng Đức (47 tuổi, ngụ ở phường Bình Trưng, TPHCM) cho biết anh bắt đầu tham gia các giải chạy của báo Tiền Phong từ năm 2020 và gần như không bỏ lỡ giải nào. Trước đây, anh chủ yếu tham gia một mình, đã từng “lên rừng, xuống biển” nhờ chạy ở nhiều địa điểm do báo tổ chức như Quảng Ngãi, Gia Lai, Lai Châu và gần đây nhất là Quảng Trị.

Lý do anh Đức gắn bó lâu dài với hệ thống giải Tiền Phong, là bởi đây là giải chạy có lịch sử lâu đời, thương hiệu uy tín. Nhiều vận động viên quốc gia cũng tham dự và được tính điểm chuyên môn, tạo nên sức hút và chất lượng cho giải.

Gia đình anh Nguyễn Trọng Đức hào hứng trước giờ khai mạc Tiền Phong Half Marathon. Ảnh: Phát Nguyễn

Năm nay, khi Tiền Phong Half Marathon lần đầu tiên được tổ chức tại TPHCM, anh Đức quyết định đăng ký cho cả gia đình cùng tham gia. Anh có hai con trai, một bé 11 tuổi và một bé 8 tuổi. Do thường xuyên thấy bố mẹ tập luyện, thi đấu, các con cũng dần hình thành niềm yêu thích với chạy bộ và đã tham gia một số giải trước đó. Ở giải lần này, một bé mạnh dạn thử sức ở cự ly 10km, thay vì 5km như những lần trước.

Theo anh Đức, điều anh trân trọng nhất khi tham gia thể thao, đặc biệt là chạy bộ, chính là sức khỏe và tính kỷ luật mà nó mang lại. Khi cả gia đình cùng đồng hành, mục tiêu không còn đặt nặng thành tích mà là vừa chạy vừa trải nghiệm, tận hưởng không khí và những khoảnh khắc gắn kết cùng nhau.

Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025 nhận được sự hưởng ứng của nhiều người yêu thích chạy bộ.

Việc giải được tổ chức ngay tại TPHCM cũng là một thuận lợi lớn với anh Đức và gia đình, khi không phải di chuyển xa. Anh cho biết bản thân không quá lo ngại về thời tiết, bởi đã quen với điều kiện khí hậu và chạy vào buổi sáng khá dễ chịu. Các cự ly 21km, 10km và 5km được thiết kế phù hợp, tạo điều kiện để cả gia đình có thể tham gia một cách thong thả, thoải mái và trọn vẹn niềm vui.

Lần đầu tiên đăng ký thi đấu ở cự ly 10km, cháu Nguyễn Trọng Anh (10 tuổi, ngụ ở phường Bình Trưng), con trai anh Đức, không giấu được sự háo hức xen lẫn lo lắng. Em cho biết trước đó đã ba lần tham gia chạy 5km, nhưng chưa từng thử sức với cự ly dài hơn.

“Con chưa chạy 10km bao giờ nên cũng hơi lo, nhưng con quyết tâm chinh phục thử thách mới”, Trọng Anh chia sẻ. Theo gia đình, đây là lần đầu tiên Trọng Anh đăng ký một cự ly vượt xa khả năng quen thuộc.

Với em, giải chạy lần này không chỉ là cuộc thi mà còn là cơ hội để rèn luyện sự bền bỉ, khám phá giới hạn của bản thân và tích lũy thêm trải nghiệm cùng gia đình.