Thầy cô, bạn bè thương tiếc khi tìm thấy thi thể nữ sinh mất tích nhiều ngày

Hơn 10 ngày qua, gia đình, thầy cô và bạn bè mong ngóng nữ sinh lớp 11 quay về nhưng không có "phép màu" nào, thi thể em vừa được tìm thấy dưới sông.

Sáng 13-12, thầy Lê Chí Khai, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Quang Khải (tỉnh Đắk Lắk), cho biết nhà trường đã tổ chức thăm viếng, chia buồn cùng gia đình em L.T.M.T. (học sinh lớp 11, ngụ xã Ea Kiết).

Cặp sách của em L.T.M.T. được tìm thấy trên bờ sông, cách nhà 80 km

Theo thầy Khai, những ngày qua, nhiều thầy cô và học sinh trong trường mong chờ em T. đi học. Thế nhưng, chiều muộn 12-12, lãnh đạo nhà trường nhận được thông tin từ Công an xã Ea Kiết cho biết đã tìm thấy thi thể T.

"Khi nhận hung tin, tôi vô cùng bàng hoàng. Mọi hy vọng đón em T. trở lại trường đã tan biến" - thầy Khai xúc động.

Theo lãnh đạo Trường THPT Trần Quang Khải, T. là học sinh ngoan hiền, vui vẻ, đoàn kết, hòa đồng với bạn bè. Sáng 1-12, em vẫn học 5 tiết ở trường, không có biểu hiện gì bất thường. Khi nhận được thông tin T. mất tích, thầy cô và các bạn rất bất ngờ, hy vọng em chỉ đi đâu đó ít ngày.

Như đã phản ánh, chiều 1-12, em T. tan học nhưng không trở về nhà. Sau đó, người thân tìm mọi cách để liên hệ nhưng vẫn không có thông tin về nữ sinh này.

Đến tối 2-12, người dân phát hiện xe máy và cặp sách của T. ở bờ sông Krông Ana, cách nhà khoảng 80 km.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm suốt nhiều ngày.

Đến chiều 12-12, thi thể nữ sinh T. được tìm thấy trên sông Sêrêpốk, cách nơi phát hiện xe máy, cặp sách khoảng 4 km.

Gia đình T. thuộc hộ cận nghèo, em là học sinh ngoan hiền. Sự việc xảy ra khiến gia đình, người thân, hàng xóm, bạn bè và thầy cô rất thương xót.

Trước đó, hình ảnh người cha ngồi lặng lẽ ở bờ sông Krông Ana suốt nhiều ngày ngóng chờ tin con được đăng tải trên mạng xã hội khiến nhiều người mong có một "phép màu", nhưng đã không xảy ra.