Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Thầy cô, bạn bè thương tiếc khi tìm thấy thi thể nữ sinh mất tích nhiều ngày

Hơn 10 ngày qua, gia đình, thầy cô và bạn bè mong ngóng nữ sinh lớp 11 quay về nhưng không có "phép màu" nào, thi thể em vừa được tìm thấy dưới sông.

Sáng 13-12, thầy Lê Chí Khai, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Quang Khải (tỉnh Đắk Lắk), cho biết nhà trường đã tổ chức thăm viếng, chia buồn cùng gia đình em L.T.M.T. (học sinh lớp 11, ngụ xã Ea Kiết).

Cặp sách của em L.T.M.T. được tìm thấy trên bờ sông, cách nhà 80 km
Cặp sách của em L.T.M.T. được tìm thấy trên bờ sông, cách nhà 80 km

Theo thầy Khai, những ngày qua, nhiều thầy cô và học sinh trong trường mong chờ em T. đi học. Thế nhưng, chiều muộn 12-12, lãnh đạo nhà trường nhận được thông tin từ Công an xã Ea Kiết cho biết đã tìm thấy thi thể T.

"Khi nhận hung tin, tôi vô cùng bàng hoàng. Mọi hy vọng đón em T. trở lại trường đã tan biến" - thầy Khai xúc động.

Theo lãnh đạo Trường THPT Trần Quang Khải, T. là học sinh ngoan hiền, vui vẻ, đoàn kết, hòa đồng với bạn bè. Sáng 1-12, em vẫn học 5 tiết ở trường, không có biểu hiện gì bất thường. Khi nhận được thông tin T. mất tích, thầy cô và các bạn rất bất ngờ, hy vọng em chỉ đi đâu đó ít ngày.

Như đã phản ánh, chiều 1-12, em T. tan học nhưng không trở về nhà. Sau đó, người thân tìm mọi cách để liên hệ nhưng vẫn không có thông tin về nữ sinh này.

Đến tối 2-12, người dân phát hiện xe máy và cặp sách của T. ở bờ sông Krông Ana, cách nhà khoảng 80 km.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm suốt nhiều ngày.

Đến chiều 12-12, thi thể nữ sinh T. được tìm thấy trên sông Sêrêpốk, cách nơi phát hiện xe máy, cặp sách khoảng 4 km.

Gia đình T. thuộc hộ cận nghèo, em là học sinh ngoan hiền. Sự việc xảy ra khiến gia đình, người thân, hàng xóm, bạn bè và thầy cô rất thương xót.

Trước đó, hình ảnh người cha ngồi lặng lẽ ở bờ sông Krông Ana suốt nhiều ngày ngóng chờ tin con được đăng tải trên mạng xã hội khiến nhiều người mong có một "phép màu", nhưng đã không xảy ra.

Người Lao động
#nữ sinh mất tích Đắk Lắk #tìm thấy thi thể nữ sinh #đau buồn khi mất mát #thầy cô bạn bè thương tiếc #sự việc đau lòng

Xem thêm

Cùng chuyên mục