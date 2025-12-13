Giải Tiền Phong Half Marathon lan tỏa tinh thần sống tích cực

TPO - Với chủ đề “Hành trình xanh - Trao niềm tin, nhận hạnh phúc”, Giải Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025 là hành trình lan tỏa tinh thần sống tích cực, khơi dậy ý thức gìn giữ môi trường, kiến tạo lối sống lành mạnh.

Phát biểu khai mạc, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Giải Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025, cho biết, Tiền Phong Half Marathon là giải thi đấu mới nhất trong hệ sinh thái các hoạt động thể thao mà báo Tiền Phong khởi xướng và phối hợp cùng nhiều đơn vị tổ chức, tiếp nối tinh thần tiên phong và uy tín của tờ báo có hơn 72 năm lịch sử.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc Giải Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025.

“Thay mặt Ban tổ chức, tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các vị đại biểu, các đồng nghiệp, các đơn vị đồng hành, Người đẹp Hoa hậu Việt Nam, các câu lạc bộ và vận động viên. Sự hiện diện của quý vị tại lễ khai mạc Giải Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025 là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm niềm tin và khích lệ chúng tôi trong hành trình kiến tạo một sự kiện thể thao mới vì cộng đồng, mang dấu ấn riêng của báo Tiền Phong”, nhà báo Phùng Công Sưởng nói.

Năm 1958, báo Tiền Phong đã đặt nền móng cho giải chạy bộ lâu đời nhất Việt Nam: Việt dã toàn quốc giải báo Tiền Phong, nay là Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong.

Gần bảy thập kỷ qua, Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong đã trở thành biểu tượng của sức bền, tinh thần cống hiến và sự tiên phong trong thể thao Việt Nam.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Giải Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025, phát biểu khai mạc.

Trên những đường chạy ấy, nhiều tên tuổi vàng của điền kinh Việt Nam lần lượt trưởng thành và tỏa sáng. Từ thế hệ đầu với huyền thoại Bùi Lương, huấn luyện viên Hoàng Minh Phước, đến lớp kế cận như Nguyễn Văn Thuyết, Lưu Văn Hùng, Đặng Thị Tèo, Trương Thanh Hằng… và thế hệ hiện nay gồm Nguyễn Thị Oanh, Đỗ Quốc Luật, Hoàng Nguyên Thanh, Hoàng Thị Ngọc Hoa, Phạm Thị Hồng Lệ. Mỗi vận động viên, mỗi bước chạy đều để lại dấu ấn riêng, làm giàu thêm truyền thống và khát vọng chinh phục giải chạy lâu đời và uy tín nhất Việt Nam.

“Có thể nói, điều làm nên sức sống đặc biệt của Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong chính là sự kiên định theo đuổi giá trị tiên phong. Báo Tiền Phong luôn biết cách đổi mới, sáng tạo, hơn hết là tìm kiếm những vùng đất giàu bản sắc để kiến tạo đường chạy, đưa thể thao đến gần hơn với cộng đồng, nhưng vẫn giữ vững tiêu chuẩn tổ chức”, nhà báo Phùng Công Sưởng nói.

Tuy mới ra đời, nhưng Tiền Phong Half Marathon được thừa hưởng trọn vẹn kinh nghiệm tổ chức dày dặn, tinh thần tiên phong của Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Giải Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025, trao bảng vinh danh tặng đơn vị tài trợ kim cương Herbalife.

Tiền Phong Half Marathon ra mắt tại TPHCM ngày hôm nay không đơn thuần là việc chọn một địa điểm tổ chức. Đó là thông điệp về tầm nhìn, về khát vọng mở rộng thương hiệu thể thao Tiền Phong đến nơi có phong trào chạy bộ sôi động bậc nhất cả nước.

Với chủ đề “Hành trình xanh - Trao niềm tin, nhận hạnh phúc”, Giải Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025 là hành trình lan tỏa tinh thần sống tích cực, khơi dậy ý thức gìn giữ môi trường, kiến tạo lối sống lành mạnh, qua đó góp phần tôn vinh hình ảnh TPHCM năng động, thân thiện, hiện đại và tràn đầy sức sống.

“Chúng tôi hy vọng: Mỗi bước chạy của các vận động viên tại Giải Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025 không chỉ hướng tới vạch đích phía trước, mà còn gửi gắm khát vọng về tương lai xanh - bền vững - hạnh phúc cho tất cả mọi người. Với tinh thần đoàn kết và cao thượng, tôi xin tuyên bố khai mạc Giải Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025”, nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh.