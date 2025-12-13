Ông Kim Sang-sik như tài tử điện ảnh, thủ môn Trung Kiên hé lộ mục tiêu riêng với U22 Việt Nam

TPO - Trần Trung Kiên cho biết anh muốn giữ sạch lưới ở SEA Games 33, hướng tới giành tấm HCV cùng các đồng đội.

HLV Kim Sang-sik liệu có đưa U22 Việt Nam vô địch SEA Games 33? (ảnh Hữu Phạm)

Chiều nay 13/12, đội tuyển U22 Việt Nam đã tiếp tục có buổi tập tại thủ đô Bangkok (Thái Lan) nhằm chuẩn bị cho trận bán kết với U22 Philippines. Trả lời báo chí, thủ môn Trần Trung Kiên cho biết toàn đội đã được HLV Kim Sang-sik và BHL phân tích các điểm mạnh, yếu, những tình huống không tốt ở vòng bảng.

"Sau mỗi trận đấu, thầy đều phân tích về các vấn đề chuyên môn của đội để khắc phục và tiến bộ hơn. Philippines là đội mạnh, họ đã thắng cả đương kim vô địch Indonesia nên sẽ là đối thủ xứng đáng để chúng tôi phải tập trung, nỗ lực thi đấu"-Trung Kiên chia sẻ.

Thủ môn Trung Kiên muốn giữ sạch lưới ở SEA Games 33 (ảnh Hữu Phạm)

Sau 2 trận thắng ở vòng bảng trước U22 Lào và U22 Malaysia, tinh thần các cầu thủ U22 Việt Nam đang phấn khởi và lạc quan. Trung Kiên cho biết toàn đội dù vậy vẫn tập trung hoàn toàn vào chuyên môn. Bản thân anh đặt mục tiêu sẽ giữ sạch lưới của U22 Việt Nam hết đại hội.

Trận đấu bán kết giữa U22 Việt Nam và U22 Philippines diễn ra ngày 15/12. HLV Kim Sang-sik trước đó cho biết U22 Việt Nam cần tranh thủ thời gian, phân tích đối thủ để có chiến thuật hợp lý, đồng thời tăng cường tập luyện, duy trì trạng thái thể lực tốt nhất.

Nhà cầm quân Hàn Quốc chiều nay thể hiện tâm trạng khá thoải mái và thư thái. Ông Kim Sang-sik xuất hiện trên sân tập của đội tuyển Việt Nam với kính đen, quần thể thao khoẻ khoắn, vừa chỉ đạo các cầu thủ tập luyện vừa tranh thủ trao đổi với các trợ lý.

U22 Việt Nam sẽ có buổi họp chiến thuật chốt phương án nhân sự, chiến thuật và nhiệm vụ của từng vị trí trước trận đấu với U22 Philippines.

