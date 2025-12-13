2 Đội hình All-Star Vietnam đối đầu T1: Gọi tên Levi, SofM, Kiaya, Archie, Thầy Giáo Ba

Hàng triệu người hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) Việt Nam sắp có cơ hội chứng kiến trận showmatch lịch sử giữa All-Star Vietnam và T1. Dàn tuyển thủ xuất sắc sẽ chung một đội hình “toàn sao” để đối đầu đội tuyển LMHT số 1 thế giới ngay tại Hà Nội - nơi trận thư hùng trong mơ eSports sắp thành hiện thực.

Những gương mặt vàng làng eSports Việt hội tụ tại VPBank Presents T1 in Vietnam: The Promise Fulfilled

Cộng đồng LMHT Việt Nam đang nóng hơn bao giờ hết khi dàn tuyển thủ đình đám trong nước sẽ cùng đứng chung chiến tuyến trong trận showmatch lịch sử với T1, đội tuyển đã 6 lần vô địch Chung kết thế giới, trong đó có “Quỷ Vương Bất Tử” Faker. Đội hình All-Star gọi tên những tuyển thủ khiến hàng triệu người hâm mộ LMHT dõi theo suốt một thập kỷ qua.

Đội hình trong mơ của All-Star Vietnam thi đấu với T1.

Levi - người mở đầu đội hình All-Star - vừa giải nghệ chưa lâu đã lập tức “xách chuột lên đường” khi nghe tin anh em hội quân. Dù đã rời xa ánh đèn sân khấu chuyên nghiệp, Levi vẫn là tượng đài bất biến trong lòng game thủ Việt. Sự trở lại lần này của anh không phải vì danh hiệu, mà là lời khẳng định tình yêu mãnh liệt với LMHT và cộng đồng fan.

Ngay sau Levi là SofM - “thần rừng” từng làm mưa làm gió tại LPL (giải đấu thể thao điện tử hàng đầu khu vực), người vừa thông báo tái xuất đấu trường chuyên nghiệp trong sự háo hức của hàng triệu người theo dõi. Việc SofM và Levi cùng khoác áo All-Star giống như một “giấc mơ có thật”, khi hai biểu tượng sống của LMHT Việt sẽ phối hợp cùng nhau. SofM cũng không giấu sự phấn khích khi viết trên mạng xã hội: “Đây là cơ hội để mình được giao lưu, học hỏi và đối đầu cùng những tuyển thủ hàng đầu thế giới ngay trên sân nhà.”

Đội hình ấy sẽ càng mạnh hơn khi có sự góp mặt của Kiaya - chiến thần đường trên sở hữu phong độ ổn định và khả năng gánh team thần sầu. Sự kết hợp giữa Kiaya - tuyển thủ thế hệ mới với Archie (Muội Mập) - “đại thụ” LMHT Việt, mang đến cảm xúc lẫn kỹ năng cho đội hình All-Star. Archie - người từng đối đầu T1 (khi đó là SKT) tại MSI 2017 - nay tái ngộ Faker sau 8 năm, như một hành trình khép lại vòng tròn lịch sử. Trong khi đó, Kiaya sẽ là mũi tấn công chủ lực ở đường trên, mang lại thế cân bằng giữa sức trẻ và kinh nghiệm cho toàn đội.

Và tất nhiên, đội hình All-Star sẽ không thể trọn vẹn nếu thiếu cái tên khiến sân khấu “nổ tung” mỗi khi xuất hiện: Thầy Giáo Ba. Không cần bàn về chuyên môn, Thầy Ba là linh hồn của mọi cuộc vui, là gạch nối giữa cộng đồng game thủ và sân khấu lớn. Sức hút và độ “duyên” của Thầy là không ai sánh bằng. Sự góp mặt của anh sẽ biến showmatch không chỉ là trận đấu, mà còn là bữa tiệc cảm xúc, nơi tiếng cười, ký ức và tinh thần cộng đồng hòa làm một.

Cả 5 cái tên mỗi người một thời kỳ, một vai trò, nhưng khi ghép lại thành một đội hình, họ đại diện cho sự phát triển của LMHT Việt suốt chặng đường hơn 10 năm. Trận đấu tâm điểm tại VPBank Presents T1 in Vietnam: The Promise Fulfilled không chỉ đơn thuần là showmatch, mà là “hồi ức sống” về những gì tinh túy nhất của eSports Việt.

T1 bước lên sân khấu - dấu mốc lịch sử eSports Việt

Trong vô vàn sự kiện eSports đã và đang diễn ra tại Việt Nam, chưa từng có cuộc chạm trán nào gây tò mò và háo hức như trận đấu giữa All-Star Vietnam với T1. Từ lúc VPBank công bố chính thức sẽ đưa đội hình T1 cùng Faker đến Việt Nam, mạng xã hội bùng nổ với hàng trăm nghìn bài viết, bình luận, clip reaction của cộng đồng fan Việt. Không khó để lý giải điều đó - bởi T1 không chỉ là đội tuyển eSports mạnh nhất hành tinh, mà còn là biểu tượng của một thế hệ yêu LMHT trên toàn thế giới.

Trận showmatch lịch sử giữa All-Star Việt Nam với T1 được trực tiếp trên màn hình 500m2.

Đây cũng là lần đầu tiên T1 tổ chức fan meeting tại Việt Nam. Từ Faker - “Quỷ Vương Bất Tử” - đến những tuyển thủ ngôi sao Keria, Oner, Doran và Peyz đều làm nức lòng hàng triệu fan Việt. Thậm chí, chính fanpage T1 cũng xác nhận “không thể chờ nổi để gặp Tê Con”, kèm theo bài viết giới thiệu sự kiện tại Việt Nam - đủ thấy họ hào hứng như thế nào.

Vì thế, khi hai đội tuyển - một mang tinh thần LMHT Việt, một mang đẳng cấp toàn cầu - cùng đặt chân lên sân khấu chính, đó sẽ là một khoảnh khắc không thể lặp lại. Một trận đấu “chạm tay vào huyền thoại”, nơi fan Việt được chứng kiến tận mắt Faker lướt chiêu, SofM tỏa sáng, Levi call team, Kiaya càn quét, Thầy Ba tấu hài…

Trận showmatch lịch sử giữa đội tuyển All-Star Vietnam vs T1 diễn ra vào ngày 21/12, được diễn ra trên sân khấu chính tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), với màn hình LED 500m², dự kiến quy tụ hơn hàng nghìn người xem trực tiếp và hàng triệu lượt theo dõi online. Đây là cơ hội có một không hai để cộng đồng game thủ Việt gặp mặt thần tượng, giao lưu với các siêu sao quốc tế và sống trọn cùng tinh thần eSports.

Trước đó một ngày (20/12), các tuyển thủ All-Star cũng sẽ góp mặt trong các đội hình thi đấu tại giải Tứ Hùng - nơi 4 team Rồng Lửa, Rồng Đất, Rồng Gió, Rồng Nước “va nhau” tưng bừng với đội trưởng lần lượt là Levi, SofM, Thầy Giáo Ba và Kiaya. Các hoạt động cosplay, triển lãm cúp vô địch của T1, khu trò chơi, ẩm thực, và sân khấu phụ cũng sẽ diễn ra liên tục suốt hai ngày, biến sự kiện của VPBank trở thành đại lễ hội eSports hoành tráng nhất từng có tại Việt Nam.

Sức nóng của sự kiện khiến rất nhiều hạng vé fan meeting đã bán hết trong vài giờ. Hiện tại, chỉ còn duy nhất hai hạng vé Diamond 1 (giá 3.900.000 đồng) và Diamond 2 (giá 2.800.000 đồng) còn những tấm vé cuối cùng. Với hai hạng vé này, fan sẽ được nhận những đặc quyền quà tặng như: Áo thun Coolmate bản giới hạn (dành cho vé Diamond 1), thư tay từ T1, photocard bo góc đủ đội hình, tote bag, quạt đập cổ vũ để chứng kiến tận mắt trận cầu lịch sử.

T1 đã nóng lòng sang Việt Nam, đội hình All-Star Vietnam đã chốt, hàng triệu fan LMHT đã sẵn sàng chờ trận thư hùng trong mơ tại VPBank Presents T1 in Vietnam: The Promise Fulfilled.