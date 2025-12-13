Khai mạc Tiền Phong Half Marathon năm 2025

TPO - Giải Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025, đã khai mạc vào chiều 13/12 tại khu đô thị Vạn Phúc (TPHCM). Hoạt động chính sẽ diễn ra từ 4h, sáng 14/12, với ba cự ly thi đấu: 21,1km, 10km và 5km dành cho hơn 2.000 vận động viên cả nam và nữ.

Dự lễ khai mạc có ông Nguyễn Huy Ngọc - Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan Thường trú Khu vực miền Nam, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Tăng Hữu Phong - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ TPHCM; ông Nguyễn Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Nguyễn Hồng Tây - Phó Trưởng Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ Nội vụ tại phía Nam.

Về phía Ban tổ chức, có nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức; nhà báo Lý Thành Tâm - Trưởng Ban đại diện báo Tiền Phong tại TPHCM, Phó Trưởng Ban tổ chức.

Lễ khai mạc còn có các Hoa hậu, Người đẹp cuộc thi Hoa hậu Việt Nam: Hoa hậu Việt Nam năm 2024 Hà Trúc Linh; Đại sứ Truyền thông Nghệ thuật, MC Mỹ Vân; các vận động viên, trọng tài, tình nguyện viên...

Về phía các đơn vị tài trợ, có ông Nguyễn Thành Đạt - Giám đốc Truyền thông, Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam; lãnh đạo Công ty Cổ phần Thương mại Satori; Công ty TNHH Nestlé Việt Nam; Công ty CP đầu tư địa ốc Vạn Phúc; Công ty CP Across Việt Nam; Công ty TNHH Life Up; Công ty TNHH Hes Pharma - Nhãn hàng Udaqua Gel; Công ty TNHH Sản xuất thương mại Goya; Bênh viện Quân y 175; Công ty TNHH bao bì Phúc Thịnh; Trường Đại học Ngân hàng TPHCM; Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM.

Tại lễ khai mạc, Tổng biên tập báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng cho biết, năm 1958, báo Tiền Phong đã đặt nền móng cho giải chạy bộ lâu đời nhất Việt Nam: Việt dã toàn quốc giải báo Tiền Phong, nay là Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức, phát biểu khai mạc.

Gần bảy thập kỷ qua, Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong đã trở thành biểu tượng của sức bền, tinh thần cống hiến và sự tiên phong trong thể thao Việt Nam.

Và cũng trên những đường chạy ấy, nhiều tên tuổi vàng của điền kinh Việt Nam lần lượt trưởng thành và tỏa sáng. Từ thế hệ đầu với huyền thoại Bùi Lương, huấn luyện viên Hoàng Minh Phước, đến lớp kế cận như Nguyễn Văn Thuyết, Lưu Văn Hùng, Đặng Thị Tèo, Trương Thanh Hằng… và thế hệ hiện nay gồm Nguyễn Thị Oanh, Đỗ Quốc Luật, Hoàng Nguyên Thanh, Hoàng Thị Ngọc Hoa, Phạm Thị Hồng Lệ. Mỗi vận động viên, mỗi bước chạy đều để lại dấu ấn riêng, làm giàu thêm truyền thống và khát vọng chinh phục giải chạy lâu đời và uy tín nhất Việt Nam.

Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, điều làm nên sức sống đặc biệt của Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong chính là sự kiên định theo đuổi giá trị tiên phong. Báo Tiền Phong luôn biết cách đổi mới, sáng tạo, hơn hết là tìm kiếm những vùng đất giàu bản sắc để kiến tạo đường chạy, đưa thể thao đến gần hơn với cộng đồng, nhưng vẫn giữ vững tiêu chuẩn tổ chức.

Tuy mới ra đời, nhưng Tiền Phong Half Marathon được thừa hưởng trọn vẹn kinh nghiệm tổ chức dày dặn, tinh thần tiên phong của Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong.

Và Tiền Phong Half Marathon ra mắt tại TPHCM ngày hôm nay không đơn thuần là việc chọn một địa điểm tổ chức. Đó là thông điệp về tầm nhìn, về khát vọng mở rộng thương hiệu thể thao Tiền Phong đến nơi có phong trào chạy bộ sôi động bậc nhất cả nước.

“Với chủ đề 'Hành trình xanh - Trao niềm tin, nhận hạnh phúc', Giải Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025 là hành trình lan tỏa tinh thần sống tích cực, khơi dậy ý thức gìn giữ môi trường, kiến tạo lối sống lành mạnh, qua đó góp phần tôn vinh hình ảnh TPHCM năng động, thân thiện, hiện đại và tràn đầy sức sống. Chúng tôi hy vọng, mỗi bước chạy của các vận động viên tại giải không chỉ hướng tới vạch đích phía trước, còn gửi gắm khát vọng về tương lai xanh - bền vững - hạnh phúc cho tất cả mọi người”- Trưởng Ban tổ chức giải kỳ vọng.

Lan tỏa tinh thần sống khỏe từ Tiền Phong Half Marathon 2025

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Tăng Hữu Phong - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, gửi lời động viên đến các vận động viên “Tôi nghĩ rằng, tất cả các vận động viên tham gia giải hôm nay đã trải qua rất nhiều gian khó, nhiều chặng thi khác nhau, nên cơn mưa ngắn vừa rồi cũng không có ý nghĩa gì so với năng lực của các vận động viên. Đây chỉ là thử thách đầu tiên trong giải Half Marathon của báo Tiền Phong”.

Ông Tăng Hữu Phong - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Ông Tăng Hữu Phong cho biết, những năm gần đây, báo Tiền Phong gắn bó mật thiết với TPHCM không chỉ qua các hoạt động xã hội như Chủ nhật Đỏ, Giải Golf "Non sông một dải", Giải Vô địch Pickleball Việt Nam …, mà còn thông qua việc lan tỏa thông điệp tích cực của thành phố đến bạn đọc, đoàn viên thanh niên và sinh viên cả nước.

Theo Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, phong trào chạy bộ tại TPHCM đang phát triển mạnh mẽ, lan tỏa từ trung tâm đến các khu vực ven đô, thu hút cả cộng đồng người nước ngoài cùng tham gia.

“Giải Half Marathon lần đầu tiên tổ chức tại TPHCM, nhưng theo tôi, báo Tiền Phong đã nắm bắt kịp thời nhu cầu của người dân. Giải đấu lần này có sức hấp dẫn rất lớn”, ông Tăng Hữu Phong nhấn mạnh.

Đại diện ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM đánh giá cao tinh thần của Giải Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025, khi vừa đáp ứng nhu cầu thi đấu của vận động viên chuyên nghiệp và phong trào, vừa góp phần cổ vũ lối sống lành mạnh cho cộng đồng. “Giải không chỉ phục vụ vận động viên mà còn cổ động thêm tinh thần sống xanh, sống đẹp, sống vui, sống khỏe trên địa bàn TPHCM”.

Thay mặt Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, ông Tăng Hữu Phong gửi lời cảm ơn báo Tiền Phong, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam và các đơn vị đồng hành đã lựa chọn TPHCM làm nơi tổ chức giải đấu. Đồng thời, kỳ vọng thành phố sẽ tiếp tục là địa điểm đăng cai cho nhiều sự kiện thể thao lớn của báo Tiền Phong trong thời gian tới.

"Mỗi người dân khỏe mạnh, đất nước ngày càng khỏe mạnh"

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Thành Đạt – Giám đốc Truyền thông Herbalife Việt Nam, cho hay Herbalife Việt Nam rất vinh dự khi đồng hành với vai trò nhà tài trợ kim cương và dinh dưỡng của giải.

Ông Nguyễn Thành Đạt – Giám đốc Truyền thông Herbalife Việt Nam phát biểu

Ông Nguyễn Thành Đạt cho biết thêm, Herbalife là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dinh dưỡng và thể chất, với mục tiêu góp phần nuôi dưỡng sức khỏe và hạnh phúc cộng đồng thông qua việc khuyến khích dinh dưỡng khoa học kết hợp lối sống năng động. Chính vì vậy, việc đồng hành cùng các giải chạy của báo Tiền Phong trong nhiều năm qua, trong đó có Giải Tiền Phong Half Marathon lần đầu tiên tổ chức tại TPHCM là sự đồng điệu về giá trị và định hướng lâu dài.

“Thông qua các giải marathon do báo Tiền Phong tổ chức tại nhiều địa phương trên cả nước, chúng tôi cùng báo góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện thể dục thể thao, đồng thời quảng bá hình ảnh, văn hóa, lịch sử và tiềm năng du lịch của các địa phương đến đông đảo người dân và bạn bè quốc tế”, Giám đốc Truyền thông Herbalife Việt Nam chia sẻ.

Đánh giá cao sức hút của giải đấu lần đầu tổ chức tại TPHCM, ông Nguyễn Thành Đạt cho rằng sự tham gia đông đảo của vận động viên chuyên nghiệp và không chuyên cho thấy phong trào chạy bộ, rèn luyện thể thao ngày càng lan rộng. Quan trọng hơn, giải chạy không chỉ hướng tới mục tiêu hoàn thành đường đua, mà còn góp phần hình thành thói quen tập luyện thể chất thường xuyên. Việc này phù hợp với chủ trương chung của Nhà nước trong việc nâng cao sức khỏe toàn dân.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức, trao Kỷ niệm chương tặng Herbalife Việt Nam.

Ông Tăng Hữu Phong - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, trao Kỷ niệm chương tặng các đơn vị đồng hành.

Nhà báo Lý Thành Tâm - Trưởng Ban đại diện báo Tiền Phong tại TPHCM, trao Kỷ niệm chương tặng các đơn vị đồng hành.

Từ góc độ doanh nghiệp dinh dưỡng, Giám đốc Truyền thông Herbalife Việt Nam nhấn mạnh vai trò của chế độ dinh dưỡng cân bằng trước, trong và sau khi tập luyện thể thao. Việc đảm bảo đầy đủ dưỡng chất giúp vận động viên duy trì năng lượng, sức bền, phục hồi nhanh và biến chăm sóc sức khỏe thành thói quen hằng ngày, hướng tới các mục tiêu sức khỏe lâu dài.

Đại diện Herbalife Việt Nam gửi lời cảm ơn báo Tiền Phong - đơn vị tổ chức chuỗi giải marathon uy tín, giàu ý nghĩa trong nhiều năm qua; đồng thời bày tỏ trân trọng sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng, ban, ngành và đặc biệt là sự tham gia của cộng đồng vận động viên - những người góp phần quyết định thành công của Tiền Phong Half Marathon.

"Chúng tôi tin rằng, khi mỗi người dân khỏe mạnh hơn, cộng đồng và đất nước cũng sẽ ngày càng khỏe mạnh”. Giám đốc Truyền thông Herbalife Việt Nam Nguyễn Thành Đạt

Tại lễ khai mạc Tiền Phong Half Marathon năm 2025, vận động viên Nga Võ - đại diện cho toàn bộ các vận động viên tham dự - đã bước lên bục tuyên thệ, khẳng định tinh thần thể thao và cam kết thi đấu trung thực.

“Đại diện các vận động viên tham gia tranh tài tại Tiền Phong Half Marathon năm 2025, xin hứa: Thi đấu với tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết, trung thực và công bằng; Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định, điều lệ của trọng tài và Ban tổ chức; Nỗ lực vượt qua chính mình, kiên trì, bền bỉ và hết sức để hoàn thành nội dung đã đăng ký”, vận động viên Nga Võ tuyên thệ.

Vận động viên Nga Võ đại diện hơn 2.000 vận động viên tuyên thệ.

Ông Võ Văn Hảo đại diện trọng tài tuyên thệ tại lễ khai mạc.

Đại diện lực lượng trọng tài, ông Võ Văn Hảo - Giảng viên Trường Đại học Thể dục Thể thao TPHCM, tuyên thệ: “Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi luôn tuân thủ điều lệ giải và quy định của Ban tổ chức. Chúng tôi thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao, bảo đảm sự trung thực, công bằng và chính xác, không để yếu tố cá nhân hay tác động bên ngoài ảnh hưởng đến kết quả thi đấu. Chúng tôi xin cam kết góp phần để giải diễn ra an toàn, đúng luật và thành công tốt đẹp”.