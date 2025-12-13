Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Phía sau vạch xuất phát Tiền Phong Half Marathon: Cuộc chạy thầm lặng của khu vực BIB/Racekit

Trọng Quân - Trọng Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trước giờ khai cuộc Tiền Phong Half Marathon, công tác chuẩn bị hậu trường đang được đẩy lên mức cao nhất, trong đó khu vực phát BIB và racekit được xem là một trong những “mắt xích” quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm của hàng nghìn vận động viên tham dự.

Trước giờ khai cuộc Giải Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025, công tác chuẩn bị hậu trường đang được đẩy lên mức cao nhất, trong đó khu vực phát BIB và racekit được xem là một trong những “mắt xích” quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm của hàng nghìn vận động viên tham dự.

Theo ghi nhận, hiện có hơn 30 nhân sự được huy động và training chuyên biệt để vận hành hai khu vực phát BIB và racekit. Các buổi huấn luyện tập trung vào quy trình tiếp nhận vận động viên, kiểm tra thông tin đăng ký, đối soát dữ liệu và xử lý các tình huống phát sinh trong giờ cao điểm.

1000041695.jpg

Chia sẻ về công tác chuẩn bị, chị Nguyễn Huỳnh Thanh Phương - leader nhóm khu vực BIB/Racekit cho biết, đội ngũ nhân sự được phân công rõ ràng theo từng khâu nhằm đảm bảo độ chính xác tuyệt đối.

“Với team BIB, nhiệm vụ quan trọng nhất là đảm bảo mỗi vận động viên nhận đúng số đeo (BIB), đúng cự ly đã đăng ký, tránh nhầm lẫn dù chỉ là chi tiết nhỏ. Trong khi đó, team racekit chịu trách nhiệm kiểm soát và trao đầy đủ các vật phẩm tặng kèm, đúng theo từng cự ly thi đấu của vận động viên".

1000041696.jpg
1000041697.jpg

Không chỉ dừng lại ở việc phát vật phẩm, đội ngũ tại khu vực BIB/Racekit còn được huấn luyện về kỹ năng giao tiếp, hỗ trợ và hướng dẫn, nhằm tạo cảm giác chuyên nghiệp, thân thiện ngay từ điểm chạm đầu tiên giữa giải đấu và người tham dự.

Theo chị Thanh Phương, khối lượng công việc trong thời gian cao điểm là rất lớn, nhưng việc training kỹ lưỡng giúp các thành viên phối hợp nhịp nhàng, giảm tối đa sai sót và áp lực.

1000041709.jpg

“Chúng tôi xác định khu vực BIB/Racekit là nơi vận động viên bắt đầu cảm nhận không khí của giải. Vì vậy, mọi thao tác đều phải nhanh, chính xác, rõ ràng, để vận động viên yên tâm và sẵn sàng bước vào ngày thi đấu".

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân sự, quy trình và tinh thần phục vụ, khu vực BIB/Racekit hứa hẹn sẽ vận hành trơn tru, góp phần quan trọng vào thành công chung của Tiền Phong Half Marathon, một trong những sự kiện chạy bộ giàu truyền thống và uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

Một số hình ảnh công tác chuẩn bị trước giờ G:

1000041703.jpg
1000041702.jpg
1000041708.jpg
1000041705.jpg
1000041698.jpg
1000041712.jpg
1000041699.jpg
1000041700.jpg
1000041701.jpg
1000041707.jpg
Trọng Quân - Trọng Đạt
#Tiền Phong Half Marathon #Tiền Phong Marathon #Half Marathon #Giải Tiền Phong Marathon #Marathon #TPHCM #Khu đô thị Vạn Phúc #Hành trình Xanh

Xem thêm

Cùng chuyên mục