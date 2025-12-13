Phía sau vạch xuất phát Tiền Phong Half Marathon: Cuộc chạy thầm lặng của khu vực BIB/Racekit

TPO - Trước giờ khai cuộc Tiền Phong Half Marathon, công tác chuẩn bị hậu trường đang được đẩy lên mức cao nhất, trong đó khu vực phát BIB và racekit được xem là một trong những “mắt xích” quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm của hàng nghìn vận động viên tham dự.

Theo ghi nhận, hiện có hơn 30 nhân sự được huy động và training chuyên biệt để vận hành hai khu vực phát BIB và racekit. Các buổi huấn luyện tập trung vào quy trình tiếp nhận vận động viên, kiểm tra thông tin đăng ký, đối soát dữ liệu và xử lý các tình huống phát sinh trong giờ cao điểm.

Chia sẻ về công tác chuẩn bị, chị Nguyễn Huỳnh Thanh Phương - leader nhóm khu vực BIB/Racekit cho biết, đội ngũ nhân sự được phân công rõ ràng theo từng khâu nhằm đảm bảo độ chính xác tuyệt đối.

“Với team BIB, nhiệm vụ quan trọng nhất là đảm bảo mỗi vận động viên nhận đúng số đeo (BIB), đúng cự ly đã đăng ký, tránh nhầm lẫn dù chỉ là chi tiết nhỏ. Trong khi đó, team racekit chịu trách nhiệm kiểm soát và trao đầy đủ các vật phẩm tặng kèm, đúng theo từng cự ly thi đấu của vận động viên".

Không chỉ dừng lại ở việc phát vật phẩm, đội ngũ tại khu vực BIB/Racekit còn được huấn luyện về kỹ năng giao tiếp, hỗ trợ và hướng dẫn, nhằm tạo cảm giác chuyên nghiệp, thân thiện ngay từ điểm chạm đầu tiên giữa giải đấu và người tham dự.

Theo chị Thanh Phương, khối lượng công việc trong thời gian cao điểm là rất lớn, nhưng việc training kỹ lưỡng giúp các thành viên phối hợp nhịp nhàng, giảm tối đa sai sót và áp lực.

“Chúng tôi xác định khu vực BIB/Racekit là nơi vận động viên bắt đầu cảm nhận không khí của giải. Vì vậy, mọi thao tác đều phải nhanh, chính xác, rõ ràng, để vận động viên yên tâm và sẵn sàng bước vào ngày thi đấu".

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân sự, quy trình và tinh thần phục vụ, khu vực BIB/Racekit hứa hẹn sẽ vận hành trơn tru, góp phần quan trọng vào thành công chung của Tiền Phong Half Marathon, một trong những sự kiện chạy bộ giàu truyền thống và uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

Một số hình ảnh công tác chuẩn bị trước giờ G: