Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025: Đảm bảo điều kiện tốt nhất để đón vận động viên

TPO - Ban Tổ chức Giải Tiền Phong Half Marathon cho biết các hạng mục phục vụ giải chạy đã gần như hoàn thiện, bảo đảm điều kiện tốt nhất để đón vận động viên trước giờ khai mạc. Bà Trần Thị Thu Hà - Phó trưởng Ban Tổ chức, khẳng định, mọi khâu an ninh, vệ sinh và an toàn đường chạy đều đã được chuẩn bị đầy đủ.

Trao đổi trước thềm khai mạc Giải Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025, bà Trần Thị Thu Hà - Phó trưởng Ban Tổ chức, cho biết công tác chuẩn bị của giải đã cơ bản hoàn tất. Theo bà Hà, các hạng mục đã đạt hơn 95% tiến độ.

Phó trưởng Ban Tổ chức Giải Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025 chia sẻ: "Công tác chuẩn bị gần như đã hoàn thành, chỉ còn hoàn thiện những bước cuối cùng liên quan đến vật tư. Đặc biệt, công tác an ninh, công tác vệ sinh, các công tác về an toàn cho vận động viên đã được hoàn tất".

Từng quầy thông tin, khu vực đăng ký, gian trưng bày sản phẩm và khu vực trải nghiệm được sắp xếp theo đúng sơ đồ đã lên kế hoạch. Ảnh: PV

Bà Trần Thị Thu Hà cũng cho biết, công tác tổ chức không gặp trở ngại nào đáng kể. "Bởi lẽ đội ngũ Tiền Phong tổ chức giải chạy là những người thạo việc và chuyên nghiệp. Ngoài ra, sự phối hợp của các câu lạc bộ cũng như những đơn vị đồng hành cùng rất nhịp nhàng, rất tốt".

Tuy vậy, đại diện Ban tổ chức Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025 cũng cho biết, địa điểm tổ chức giải rất đẹp nhưng ở vị trí tương đối xa. Do đó, đã ảnh hưởng đôi chút tới việc vận chuyển, vận hành và sắp xếp. Tuy nhiên, đây là khó khăn nhỏ, không đáng kể.

Bà Trần Thị Thu Hà - Phó trưởng Ban Tổ chức Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025. Ảnh: PV

Phó trưởng Ban Tổ chức Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025 khẳng định: "Mọi thứ đã sẵn sàng để đón chờ vận động viên".

Về công tác đón tiếp vận động viên, bà Trần Thị Thu Hà cho biết, giải chạy có tính chất đặc thù nên vận động viên thường tự chủ trong sinh hoạt và di chuyển. Điều quan trọng nhất chính là trải nghiệm trên đường chạy.

Công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc đang được chuẩn bị khẩn trương.

Theo Phó trưởng Ban Tổ chức Tiền Phong Half Marathon, thông điệp mà Ban tổ chức Tiền Phong Half Marathon muốn gửi đến cộng đồng là sự lan tỏa tinh thần yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, gắn kết người dân với nhau. Điều đó thể hiện qua việc vận động viên sẽ chạy trên một tuyến đường cờ đỏ sao vàng - nơi kết nối trái tim của người Việt Nam với nhau. Ngoài ra, "chúng tôi muốn lan tỏa thông điệp nữa là mọi người hãy trao niềm tin cho nhau, trao niềm tin cho chính mình để mang lại hạnh phúc cho chính mình và mang lại hạnh phúc cho tất cả mọi người", bà Trần Thị Thu Hà nói.

Giải Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025 sẽ khai mạc vào chiều 13/12 tại khu đô thị Vạn Phúc (TPHCM) - khu đô thị hiện đại với hạ tầng đồng bộ, không gian xanh - sạch - an toàn.

Giải gồm ba cự ly thi đấu: 21,1km, 10km và 5km dành cho cả nam và nữ. Cự ly 21,1km chia thành 5 nhóm tuổi từ 16 - 29, 30 - 39, 40 - 49, 50 - 59 và từ 60 trở lên, tạo cơ hội cho mọi đối tượng runner thử thách bản thân.

Thời gian giới hạn được đặt lần lượt là 3 giờ 30 phút cho 21,1km, 2 giờ 30 phút cho 10km và 1 giờ 30 phút cho 5km.