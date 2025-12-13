Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025: Đảm bảo điều kiện tốt nhất để đón vận động viên

Trao đổi trước thềm khai mạc Giải Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025, bà Trần Thị Thu Hà - Phó trưởng Ban Tổ chức, cho biết công tác chuẩn bị của giải đã cơ bản hoàn tất. Theo bà Hà, các hạng mục đã đạt hơn 95% tiến độ.
Phó trưởng Ban Tổ chức Giải Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025 chia sẻ: "Công tác chuẩn bị gần như đã hoàn thành, chỉ còn hoàn thiện những bước cuối cùng liên quan đến vật tư. Đặc biệt, công tác an ninh, công tác vệ sinh, các công tác về an toàn cho vận động viên đã được hoàn tất".
Bà Trần Thị Thu Hà cũng cho biết, công tác tổ chức không gặp trở ngại nào đáng kể. "Bởi lẽ đội ngũ Tiền Phong tổ chức giải chạy là những người thạo việc và chuyên nghiệp. Ngoài ra, sự phối hợp của các câu lạc bộ cũng như những đơn vị đồng hành cùng rất nhịp nhàng, rất tốt".
Tuy vậy, đại diện Ban tổ chức Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025 cũng cho biết, địa điểm tổ chức giải rất đẹp nhưng ở vị trí tương đối xa. Do đó, đã ảnh hưởng đôi chút tới việc vận chuyển, vận hành và sắp xếp. Tuy nhiên, đây là khó khăn nhỏ, không đáng kể.
Phó trưởng Ban Tổ chức Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025 khẳng định: "Mọi thứ đã sẵn sàng để đón chờ vận động viên".
Về công tác đón tiếp vận động viên, bà Trần Thị Thu Hà cho biết, giải chạy có tính chất đặc thù nên vận động viên thường tự chủ trong sinh hoạt và di chuyển. Điều quan trọng nhất chính là trải nghiệm trên đường chạy.
Theo Phó trưởng Ban Tổ chức Tiền Phong Half Marathon, thông điệp mà Ban tổ chức Tiền Phong Half Marathon muốn gửi đến cộng đồng là sự lan tỏa tinh thần yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, gắn kết người dân với nhau. Điều đó thể hiện qua việc vận động viên sẽ chạy trên một tuyến đường cờ đỏ sao vàng - nơi kết nối trái tim của người Việt Nam với nhau. Ngoài ra, "chúng tôi muốn lan tỏa thông điệp nữa là mọi người hãy trao niềm tin cho nhau, trao niềm tin cho chính mình để mang lại hạnh phúc cho chính mình và mang lại hạnh phúc cho tất cả mọi người", bà Trần Thị Thu Hà nói.
Giải Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025 sẽ khai mạc vào chiều 13/12 tại khu đô thị Vạn Phúc (TPHCM) - khu đô thị hiện đại với hạ tầng đồng bộ, không gian xanh - sạch - an toàn.
Giải gồm ba cự ly thi đấu: 21,1km, 10km và 5km dành cho cả nam và nữ. Cự ly 21,1km chia thành 5 nhóm tuổi từ 16 - 29, 30 - 39, 40 - 49, 50 - 59 và từ 60 trở lên, tạo cơ hội cho mọi đối tượng runner thử thách bản thân.
Thời gian giới hạn được đặt lần lượt là 3 giờ 30 phút cho 21,1km, 2 giờ 30 phút cho 10km và 1 giờ 30 phút cho 5km.
Thượng tá, Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa II Vũ Sơn Giang - Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bệnh viện Quân Y 175, cho biết, để chuẩn bị Giải Tiền Phong Half Marathon 2025, Bệnh viện Quân Y 175 huy động 10 - 15 y, bác sĩ, cùng 1 - 2 xe cứu thương túc trực tại Khu đô thị Vạn Phúc để hỗ trợ vấn đề y tế cho giải chạy.
Bệnh viện Quân Y 175 đã đồng hành cùng báo Tiền Phong ở rất nhiều giải Tiền Phong Marathon, Hoa hậu Việt Nam, Chủ Nhật Đỏ, … Năm nay, có thuận lợi là Giải Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025 tổ chức ở TPHCM, trong khi đó Bệnh viện Quân Y 175 cũng đóng trên địa bàn TPHCM nên việc chuẩn bị hậu cần về y tế sẽ dễ dàng hơn. Trong quá trình tổ chức, nếu vận động viên gặp sự cố về sức khoẻ, Bệnh viện Quân Y 175 sẽ huy động thêm nhân lực, vật lực để cấp cứu.
Theo Thượng tá, Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa II Vũ Sơn Giang, trước khi diễn ra Giải Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025, đội ngũ y tế được Bệnh viện Quân Y 175 cử làm nhiệm vụ tại giải đã lập kế hoạch triển khai những nhóm hoạt động, chuẩn bị trang thiết bị, thuốc men, dụng cụ cần thiết đảm bảo tính gọn nhẹ, cơ động và có thể sử dụng ngay.
Mặt khác, Bệnh viện Quân Y 175 cũng huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến xử trí bệnh nhân có vấn đề như say nóng, say nắng, quá sức, căng cơ; triển khai các tình huống giả định để hình dung và thành thạo cách thức xử trí các tình huống.