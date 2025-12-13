Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025: Đảm bảo điều kiện tốt nhất để đón vận động viên

Anh Nhàn - Hữu Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ban Tổ chức Giải Tiền Phong Half Marathon cho biết các hạng mục phục vụ giải chạy đã gần như hoàn thiện, bảo đảm điều kiện tốt nhất để đón vận động viên trước giờ khai mạc. Bà Trần Thị Thu Hà - Phó trưởng Ban Tổ chức, khẳng định, mọi khâu an ninh, vệ sinh và an toàn đường chạy đều đã được chuẩn bị đầy đủ.

Trao đổi trước thềm khai mạc Giải Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025, bà Trần Thị Thu Hà - Phó trưởng Ban Tổ chức, cho biết công tác chuẩn bị của giải đã cơ bản hoàn tất. Theo bà Hà, các hạng mục đã đạt hơn 95% tiến độ.

Phó trưởng Ban Tổ chức Giải Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025 chia sẻ: "Công tác chuẩn bị gần như đã hoàn thành, chỉ còn hoàn thiện những bước cuối cùng liên quan đến vật tư. Đặc biệt, công tác an ninh, công tác vệ sinh, các công tác về an toàn cho vận động viên đã được hoàn tất".

1-1757.jpg
Từng quầy thông tin, khu vực đăng ký, gian trưng bày sản phẩm và khu vực trải nghiệm được sắp xếp theo đúng sơ đồ đã lên kế hoạch. Ảnh: PV

Bà Trần Thị Thu Hà cũng cho biết, công tác tổ chức không gặp trở ngại nào đáng kể. "Bởi lẽ đội ngũ Tiền Phong tổ chức giải chạy là những người thạo việc và chuyên nghiệp. Ngoài ra, sự phối hợp của các câu lạc bộ cũng như những đơn vị đồng hành cùng rất nhịp nhàng, rất tốt".

Tuy vậy, đại diện Ban tổ chức Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025 cũng cho biết, địa điểm tổ chức giải rất đẹp nhưng ở vị trí tương đối xa. Do đó, đã ảnh hưởng đôi chút tới việc vận chuyển, vận hành và sắp xếp. Tuy nhiên, đây là khó khăn nhỏ, không đáng kể.

1.jpg
Bà Trần Thị Thu Hà - Phó trưởng Ban Tổ chức Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025. Ảnh: PV

Phó trưởng Ban Tổ chức Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025 khẳng định: "Mọi thứ đã sẵn sàng để đón chờ vận động viên".

Về công tác đón tiếp vận động viên, bà Trần Thị Thu Hà cho biết, giải chạy có tính chất đặc thù nên vận động viên thường tự chủ trong sinh hoạt và di chuyển. Điều quan trọng nhất chính là trải nghiệm trên đường chạy.

1-7521.jpg
Công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc đang được chuẩn bị khẩn trương.

Theo Phó trưởng Ban Tổ chức Tiền Phong Half Marathon, thông điệp mà Ban tổ chức Tiền Phong Half Marathon muốn gửi đến cộng đồng là sự lan tỏa tinh thần yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, gắn kết người dân với nhau. Điều đó thể hiện qua việc vận động viên sẽ chạy trên một tuyến đường cờ đỏ sao vàng - nơi kết nối trái tim của người Việt Nam với nhau. Ngoài ra, "chúng tôi muốn lan tỏa thông điệp nữa là mọi người hãy trao niềm tin cho nhau, trao niềm tin cho chính mình để mang lại hạnh phúc cho chính mình và mang lại hạnh phúc cho tất cả mọi người", bà Trần Thị Thu Hà nói.

Giải Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025 sẽ khai mạc vào chiều 13/12 tại khu đô thị Vạn Phúc (TPHCM) - khu đô thị hiện đại với hạ tầng đồng bộ, không gian xanh - sạch - an toàn.

Giải gồm ba cự ly thi đấu: 21,1km, 10km và 5km dành cho cả nam và nữ. Cự ly 21,1km chia thành 5 nhóm tuổi từ 16 - 29, 30 - 39, 40 - 49, 50 - 59 và từ 60 trở lên, tạo cơ hội cho mọi đối tượng runner thử thách bản thân.

Thời gian giới hạn được đặt lần lượt là 3 giờ 30 phút cho 21,1km, 2 giờ 30 phút cho 10km và 1 giờ 30 phút cho 5km.

Thượng tá, Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa II Vũ Sơn Giang - Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bệnh viện Quân Y 175, cho biết, để chuẩn bị Giải Tiền Phong Half Marathon 2025, Bệnh viện Quân Y 175 huy động 10 - 15 y, bác sĩ, cùng 1 - 2 xe cứu thương túc trực tại Khu đô thị Vạn Phúc để hỗ trợ vấn đề y tế cho giải chạy.

Bệnh viện Quân Y 175 đã đồng hành cùng báo Tiền Phong ở rất nhiều giải Tiền Phong Marathon, Hoa hậu Việt Nam, Chủ Nhật Đỏ, … Năm nay, có thuận lợi là Giải Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025 tổ chức ở TPHCM, trong khi đó Bệnh viện Quân Y 175 cũng đóng trên địa bàn TPHCM nên việc chuẩn bị hậu cần về y tế sẽ dễ dàng hơn. Trong quá trình tổ chức, nếu vận động viên gặp sự cố về sức khoẻ, Bệnh viện Quân Y 175 sẽ huy động thêm nhân lực, vật lực để cấp cứu.

Theo Thượng tá, Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa II Vũ Sơn Giang, trước khi diễn ra Giải Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025, đội ngũ y tế được Bệnh viện Quân Y 175 cử làm nhiệm vụ tại giải đã lập kế hoạch triển khai những nhóm hoạt động, chuẩn bị trang thiết bị, thuốc men, dụng cụ cần thiết đảm bảo tính gọn nhẹ, cơ động và có thể sử dụng ngay.

Mặt khác, Bệnh viện Quân Y 175 cũng huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến xử trí bệnh nhân có vấn đề như say nóng, say nắng, quá sức, căng cơ; triển khai các tình huống giả định để hình dung và thành thạo cách thức xử trí các tình huống.

Anh Nhàn - Hữu Huy
#Tiền Phong Half Marathon #Tiền Phong Marathon #Half Marathon #Giải Tiền Phong Marathon #Marathon #TPHCM #Khu đô thị Vạn Phúc #Hành trình Xanh

Xem thêm

Cùng chuyên mục