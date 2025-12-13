Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Sốc: 8 vận động viên Thái Lan tranh tài ở SEA Games 33 nhập viện khẩn cấp

Thanh Hải
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tối 12/12, 8 vận động viên của nước chủ nhà Thái Lan đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Chonburi.

1000040336.jpg

Theo tờ Khaosod, vào lúc 7 giờ tối ngày 12/12, các nhân viên cứu hộ của Tổ chức cứu hộ Tri Kunnatham Chonburi nhận được báo cáo về 8 trường hợp cần nhâp viện khẩn cấp. Họ lập tức đến địa chỉ được thông báo, là một hộ gia đình ở phường Nong Mai Daeng, huyện Mueang, tỉnh Chonburi, sau đó nhận thấy 8 bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, với các triệu chứng đau bụng, chóng mặt, tiêu chảy và nôn ói.

Cả 8 được xác định đều là vận động viên quốc gia Thái Lan tham dự SEA Games 33, gồm 2 nữ và 6 nam. Họ vừa trở về sau một ngày tranh tài ở đại hội.

Các nhân viên cứu hộ đã nhanh chóng đưa cả 8 người đi cấp cứu tại Bệnh viện Chonburi. Họ được điều trị y tế và xét nghiệm, tìm hiểu nguyên nhân gây ra các triệu chứng. Ngoài ra cũng cần điều tra, xác định rõ các triệu chứng này có xuất phát từ thức ăn hay nước uống được dùng trong thời gian diễn ra SEA Games 33 hay không.

Tờ Khaosod không tiết lộ các vận động viên thuộc đội tuyển thi đấu môn nào. Các môn thể thao tổ chức ở Chonburi gồm dù lượn, trượt ván nước, billiard và snooker, xe đạp, cưỡi ngựa, thể thao mạo hiểm, golf, bóng ném, khúc côn cầu, 5 môn hiện đại, chèo thuyền, thuyền buồm, bắn súng, Teqball, ba môn phối hợp (Triathlon), cử tạ, woodball, bóng đá nữ và futsal.

Thanh Hải
#SEA Games 33 #lịch thi đấu SEA Games 33 #trực tiếp SEA Games 33 #tin SEA Games 33 #kết quả SEA Games 33 #đoàn thể thao Việt Nam SEA Games 33 #thành tích đoàn thể thao Việt Nam #BXH huy chương SEA Games 33 #bóng đá SEA Games 33 #chủ nhà Thái Lan #chủ nhà SEA Games 33 #bê bối SEA Games 33 #sai sót SEA Games 33

Xem thêm

Cùng chuyên mục