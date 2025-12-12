Độc lạ SEA Games 33: Tuyển thủ U22 Thái Lan 4 ngày đá 3 trận

TPO - Trong bối cảnh SEA Games 33 không phải sự kiện FIFA nên các CLB không có nghĩa vụ nhả quân cho các đội tuyển U22, Kakana Khamyok đang phải trải qua lịch thi đấu nghẹt thở. Tiền vệ này sẽ phải ra sân với mật độ 4 ngày 3 trận trong thời gian tới.

Kakana Khamyok là trụ cột của U22 Thái Lan và CLB Muangthong United. 14 vòng đấu qua ở Thai League, Kakana Khamyok đá chính cả 14 trận và hầu như trận nào cũng chơi đủ 90 phút. Đến khi SEA Games 33 khởi tranh, Kakana Khamyok phải lên tuyển U22 Thái Lan nhưng Muangthong United vẫn tranh thủ sử dụng anh. Đây là điều không bất ngờ vì đội bóng này đang bị cuốn vào cuộc đua trụ hạng trong khi nhân sự lại hạn hẹp.

Theo đó, mỗi khi Kakana Khamyok không thi đấu cho đội tuyển U22, anh phải trở về làm nhiệm vụ ở CLB. Sau khi đá trận đầu với Timor Leste hôm 4/12, tiền vệ 21 tuổi ra sân cho Muangthong United khi CLB này gặp Chonburi tại Thai League ngày 6/12. Đến ngày 11/12, anh trở lại để kịp dự trận U22 Thái Lan thi đấu với Singapore.

Kakana Khamyok phải cày ải cho CLB lẫn ĐTQG

Kakana Khamyok đã phải than trời với nhịp độ thi đấu oái ăm như vậy. Anh nói sau trận thắng Singapore vào tối qua (11/12): “Về thể trạng của tôi, khi phải thi đấu cho cả CLB và đội tuyển quốc gia, tôi phải thừa nhận là mình cảm thấy mệt mỏi. Nhưng cả đội tuyển quốc gia và CLB đều đang cần tôi và cũng hỗ trợ tôi rất tốt”.

Tiền vệ 21 tuổi hy vọng rằng thời gian tới, Muangthong United và ban huấn luyện U22 Thái Lan sẽ ngồi lại để giải bài toán này. “Vì phải thi đấu cho cả hai đội, tôi hy vọng cả hai bên sẽ thảo luận về cách bảo toàn thể lực để tôi có thể sẵn sàng cho mỗi trận đấu”, anh chia sẻ.

Nỗi lo của Kakana Khamyok là hiện hữu vì thời gian tới, anh phải đối mặt với mật độ 3 trận 4 ngày. Ngày 14/12 Muangthong gặp Pathum United ở vòng 15 Thai League, sau đó 1 ngày U22 Thái Lan sẽ đá bán kết SEA Games 33. Bất kể có vào chung kết hay không, họ vẫn sẽ phải ra sân vào 18/12 trong trận tranh HCV (hoặc HCĐ).

Cả U22 Thái Lan lẫn Muangthong đều rất cần tiền vệ trung tâm này nhưng phải thừa nhận rằng dù thể lực có tốt đến mấy, Kakana Khamyok cũng khó thi đấu cả 3 trận trong 4 ngày từ 14 đến 18. Chưa kể ngày 20/12 anh còn phải đá FA Cup Thái Lan. Đây chắc chắn là bài toán khó của Kakana Khamyok lẫn U22 Thái Lan.