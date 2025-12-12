Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Nhà báo - runner Ngô Công Quang: Từ những bước chạy đầu ngày đến hành trình phụng sự cộng đồng

Quế Sơn

TPO - Không chỉ là người sáng lập Cộng đồng 5h30 - Vui khoẻ mỗi ngày, nhà báo - runner Ngô Công Quang còn là gương mặt tiêu biểu cho tinh thần sống tích cực, bền bỉ và giàu trách nhiệm với cộng đồng.

Hành trình vượt lên chính mình

Ít ai biết rằng, trước khi đến với bộ môn chạy, Ngô Công Quang từng có giai đoạn nặng nề về sức khỏe lẫn tinh thần. Anh chia sẻ: “Tôi từng ăn nhiều, nhậu nhiều, mỡ nhiều và nóng nảy. Bản thân lúc đó là một phiên bản mà chính tôi cũng không muốn nhìn lại”. Tuy nhiên, cũng chính giai đoạn ấy trở thành động lực khiến anh quyết định thay đổi.

5.jpg
Nhà báo - runner Ngô Công Quang nhận racekit tại Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong ở Phú Yên.

Chạy bộ ban đầu xuất hiện như một lựa chọn đơn giản, nhưng dần trở thành hành trình tìm lại bản thân. Nhờ duy trì vận động đều đặn và ăn uống hợp lý, anh giảm cân bền vững, cải thiện sức khỏe và quan trọng hơn là thay đổi tính cách. “Chạy bộ giúp tôi đằm hơn, kiên nhẫn hơn. Mỗi lần chạm đến giới hạn, tôi hiểu mình có thể sống tốt hơn nếu biết kỷ luật với bản thân”, nhà báo - runner Ngô Công Quang tâm sự.

Với quan điểm sống ấy, Ngô Công Quang không đặt nặng thành tích cá nhân, nhưng anh vẫn đạt nhiều dấu mốc đáng nhớ, như: Hoàn thành hai lần cự ly 100km; giành giải Nhì hạng mục Nhà báo tại giải Half Marathon “Tự hào thành phố tôi yêu”; giải Nhất điền kinh Học viện Chính trị Khu vực II; giải Nhì 10km Just Run; giải Nhất 5km PNJ… Tất cả như một minh chứng cho ý chí và sự bền bỉ của một người "dùng thể thao để tái thiết chính mình".

5h30 - Một cộng đồng từ những điều giản dị

Sau khi tự mình trải nghiệm những thay đổi tích cực, nhà báo - runner Ngô Công Quang mong muốn lan tỏa điều tốt đẹp ấy đến mọi người. Đó là lý do Cộng đồng 5h30 - Vui khoẻ mỗi ngày ra đời.

1.jpg
Khu đô thị Vạn Phúc - nơi Cộng đồng 5h30 đang sinh hoạt hằng ngày.

Nhà báo - runner Ngô Công Quang kể: “Tôi chỉ mong mỗi người dành 1 giờ buổi sáng để chăm sóc bản thân. Không cần cố gắng quá xa vời, chỉ cần 5h30 dậy, vận động một chút, là cả ngày đã khác”.

Triết lý đơn giản ấy lại phù hợp với số đông - đặc biệt là người bận rộn. Từ vài người bạn, Cộng đồng 5h30 dần trở thành một cộng đồng với tinh thần kỷ luật và năng lượng tích cực, lan tỏa qua từng buổi sáng.

Là nhà báo, Ngô Công Quang thấu hiểu giá trị của sự lan tỏa. Là runner, anh hiểu sức mạnh của những bước chạy có kỷ luật. Hai yếu tố ấy hòa vào nhau tạo nên một hình ảnh vừa gần gũi vừa đầy cảm hứng.

Đối với nhà báo - runner Ngô Công Quang, điều quan trọng nhất không phải số lượng thành viên, mà là giá trị mà cộng đồng mang lại: “Mỗi người khỏe mạnh, tỉnh táo và sống vui chính là cách giảm gánh nặng cho gia đình, đồng thời tạo ra nguồn năng lượng tốt cho xã hội”.

Cộng đồng 5h30 vì thế không chỉ là phong trào chạy bộ mà là một dự án cộng đồng, được xây dựng từ tâm huyết của người Việt, cho người Việt, tại chính môi trường sống của người Việt.

6.jpg
Nhà báo - runner Ngô Công Quang trên đường chạy Giải Vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong ở Phú Yên.

Nhà báo - runner Ngô Công Quang nói: “Tôi không phải vận động viên chuyên nghiệp. Tôi chỉ là người muốn mỗi buổi sáng của mình có ý nghĩa và muốn nhiều người khác cũng cảm nhận được điều đó”.

Chính sự chân thành ấy khiến câu chuyện của anh có sức thuyết phục – không ồn ào, không phô trương, mà bền bỉ và xuất phát từ mong muốn phụng sự.

Đồng hành cùng Tiền Phong Half Marathon

Giải Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025 với chủ đề “Hành trình xanh - Trao niềm tin, nhận hạnh phúc” có nhiều điểm tương đồng với triết lý mà Ngô Công Quang theo đuổi: Bền bỉ, tích cực và hướng đến sự tốt đẹp. Đặc biệt, giải lần này diễn ra tại Khu đô thị Vạn Phúc - nơi Cộng đồng 5h30 đang sinh hoạt hằng ngày - càng khiến sự xuất hiện của anh thêm ý nghĩa.

Nhà báo - runner Ngô Công Quang bộc bạch: “Tôi hạnh phúc khi được chạy trên cung đường mà mình và anh em Cộng đồng 5h30 từng bắt đầu. Mỗi bước chạy hôm nay cũng là lời nhắc rằng chúng ta có thể tự viết lại phiên bản tốt hơn của chính mình”.

3.jpg
Cộng đồng 5h30 - Vui khoẻ mỗi ngày tham gia Giải Vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong ở Phú Yên.

Nếu phải tìm một hình ảnh để mô tả anh Ngô Công Quang, có lẽ đó là hình ảnh người lặng lẽ đánh thức buổi sớm để đánh thức cả tinh thần tích cực trong cộng đồng. Anh không nói về những điều lớn lao, nhưng lại làm được nhiều điều ý nghĩa từ những thói quen nhỏ.

Nhà báo - runner Ngô Công Quang chia sẻ trong nụ cười hiền: “Tôi chỉ mong Cộng đồng 5h30 giúp thêm nhiều người khỏe hơn, vui hơn. Mình khỏe để sống tốt, để làm việc tốt và để không trở thành gánh nặng cho ai cả. Nếu ai đó tìm thấy niềm vui trong mỗi sớm mai, trong chạy bộ, đó là hạnh phúc của tôi”.

Ở thời điểm mà mỗi người đều có 24 giờ như nhau, nhà báo - runner Ngô Công Quang chọn bắt đầu ngày mới bằng sự chủ động, kỷ luật và lòng biết ơn. Và chính những lựa chọn giản dị ấy đã góp phần tạo nên một cộng đồng tốt đẹp - nơi mỗi thành viên đều tin rằng: tập thể dục là cách chân thật nhất để yêu bản thân và mỗi bước chạy là một cách trao đi hạnh phúc.

Quế Sơn
#Tiền Phong Half Marathon #Tiền Phong Marathon #Half Marathon #Giải Tiền Phong Marathon #Marathon #TPHCM #Khu đô thị Vạn Phúc #Hành trình Xanh #Cộng đồng 5h30

Xem thêm

Cùng chuyên mục