Nhà báo - runner Ngô Công Quang: Từ những bước chạy đầu ngày đến hành trình phụng sự cộng đồng

TPO - Không chỉ là người sáng lập Cộng đồng 5h30 - Vui khoẻ mỗi ngày, nhà báo - runner Ngô Công Quang còn là gương mặt tiêu biểu cho tinh thần sống tích cực, bền bỉ và giàu trách nhiệm với cộng đồng.

Hành trình vượt lên chính mình

Ít ai biết rằng, trước khi đến với bộ môn chạy, Ngô Công Quang từng có giai đoạn nặng nề về sức khỏe lẫn tinh thần. Anh chia sẻ: “Tôi từng ăn nhiều, nhậu nhiều, mỡ nhiều và nóng nảy. Bản thân lúc đó là một phiên bản mà chính tôi cũng không muốn nhìn lại”. Tuy nhiên, cũng chính giai đoạn ấy trở thành động lực khiến anh quyết định thay đổi.

Nhà báo - runner Ngô Công Quang nhận racekit tại Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong ở Phú Yên.

Chạy bộ ban đầu xuất hiện như một lựa chọn đơn giản, nhưng dần trở thành hành trình tìm lại bản thân. Nhờ duy trì vận động đều đặn và ăn uống hợp lý, anh giảm cân bền vững, cải thiện sức khỏe và quan trọng hơn là thay đổi tính cách. “Chạy bộ giúp tôi đằm hơn, kiên nhẫn hơn. Mỗi lần chạm đến giới hạn, tôi hiểu mình có thể sống tốt hơn nếu biết kỷ luật với bản thân”, nhà báo - runner Ngô Công Quang tâm sự.

Với quan điểm sống ấy, Ngô Công Quang không đặt nặng thành tích cá nhân, nhưng anh vẫn đạt nhiều dấu mốc đáng nhớ, như: Hoàn thành hai lần cự ly 100km; giành giải Nhì hạng mục Nhà báo tại giải Half Marathon “Tự hào thành phố tôi yêu”; giải Nhất điền kinh Học viện Chính trị Khu vực II; giải Nhì 10km Just Run; giải Nhất 5km PNJ… Tất cả như một minh chứng cho ý chí và sự bền bỉ của một người "dùng thể thao để tái thiết chính mình".

5h30 - Một cộng đồng từ những điều giản dị

Sau khi tự mình trải nghiệm những thay đổi tích cực, nhà báo - runner Ngô Công Quang mong muốn lan tỏa điều tốt đẹp ấy đến mọi người. Đó là lý do Cộng đồng 5h30 - Vui khoẻ mỗi ngày ra đời.

Khu đô thị Vạn Phúc - nơi Cộng đồng 5h30 đang sinh hoạt hằng ngày.

Nhà báo - runner Ngô Công Quang kể: “Tôi chỉ mong mỗi người dành 1 giờ buổi sáng để chăm sóc bản thân. Không cần cố gắng quá xa vời, chỉ cần 5h30 dậy, vận động một chút, là cả ngày đã khác”.

Triết lý đơn giản ấy lại phù hợp với số đông - đặc biệt là người bận rộn. Từ vài người bạn, Cộng đồng 5h30 dần trở thành một cộng đồng với tinh thần kỷ luật và năng lượng tích cực, lan tỏa qua từng buổi sáng.

Là nhà báo, Ngô Công Quang thấu hiểu giá trị của sự lan tỏa. Là runner, anh hiểu sức mạnh của những bước chạy có kỷ luật. Hai yếu tố ấy hòa vào nhau tạo nên một hình ảnh vừa gần gũi vừa đầy cảm hứng.

Đối với nhà báo - runner Ngô Công Quang, điều quan trọng nhất không phải số lượng thành viên, mà là giá trị mà cộng đồng mang lại: “Mỗi người khỏe mạnh, tỉnh táo và sống vui chính là cách giảm gánh nặng cho gia đình, đồng thời tạo ra nguồn năng lượng tốt cho xã hội”.

Cộng đồng 5h30 vì thế không chỉ là phong trào chạy bộ mà là một dự án cộng đồng, được xây dựng từ tâm huyết của người Việt, cho người Việt, tại chính môi trường sống của người Việt.

Nhà báo - runner Ngô Công Quang trên đường chạy Giải Vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong ở Phú Yên.

Nhà báo - runner Ngô Công Quang nói: “Tôi không phải vận động viên chuyên nghiệp. Tôi chỉ là người muốn mỗi buổi sáng của mình có ý nghĩa và muốn nhiều người khác cũng cảm nhận được điều đó”.

Chính sự chân thành ấy khiến câu chuyện của anh có sức thuyết phục – không ồn ào, không phô trương, mà bền bỉ và xuất phát từ mong muốn phụng sự.

Đồng hành cùng Tiền Phong Half Marathon

Giải Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025 với chủ đề “Hành trình xanh - Trao niềm tin, nhận hạnh phúc” có nhiều điểm tương đồng với triết lý mà Ngô Công Quang theo đuổi: Bền bỉ, tích cực và hướng đến sự tốt đẹp. Đặc biệt, giải lần này diễn ra tại Khu đô thị Vạn Phúc - nơi Cộng đồng 5h30 đang sinh hoạt hằng ngày - càng khiến sự xuất hiện của anh thêm ý nghĩa.

Nhà báo - runner Ngô Công Quang bộc bạch: “Tôi hạnh phúc khi được chạy trên cung đường mà mình và anh em Cộng đồng 5h30 từng bắt đầu. Mỗi bước chạy hôm nay cũng là lời nhắc rằng chúng ta có thể tự viết lại phiên bản tốt hơn của chính mình”.

Cộng đồng 5h30 - Vui khoẻ mỗi ngày tham gia Giải Vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong ở Phú Yên.

Nếu phải tìm một hình ảnh để mô tả anh Ngô Công Quang, có lẽ đó là hình ảnh người lặng lẽ đánh thức buổi sớm để đánh thức cả tinh thần tích cực trong cộng đồng. Anh không nói về những điều lớn lao, nhưng lại làm được nhiều điều ý nghĩa từ những thói quen nhỏ.

Nhà báo - runner Ngô Công Quang chia sẻ trong nụ cười hiền: “Tôi chỉ mong Cộng đồng 5h30 giúp thêm nhiều người khỏe hơn, vui hơn. Mình khỏe để sống tốt, để làm việc tốt và để không trở thành gánh nặng cho ai cả. Nếu ai đó tìm thấy niềm vui trong mỗi sớm mai, trong chạy bộ, đó là hạnh phúc của tôi”.

Ở thời điểm mà mỗi người đều có 24 giờ như nhau, nhà báo - runner Ngô Công Quang chọn bắt đầu ngày mới bằng sự chủ động, kỷ luật và lòng biết ơn. Và chính những lựa chọn giản dị ấy đã góp phần tạo nên một cộng đồng tốt đẹp - nơi mỗi thành viên đều tin rằng: tập thể dục là cách chân thật nhất để yêu bản thân và mỗi bước chạy là một cách trao đi hạnh phúc.